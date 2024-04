One Day Music, picnic in montagna e tanto altro: cosa fare il 1° maggio a Catania

Archiviato il ponte del 25 aprile, ecco arrivare quello del 1° maggio, che sarà ancora più lungo. Come sempre Catania e provincia sono pronti a far trascorrere una giornata all'insegna del divertimento.

I giovani appassionati di musica non potranno mancare l'appuntamento della Playa con l'ennesima edizione del 'One Day Music Festival'.

Ma ovviamente non finisce qui: picnic in montagna per famiglie, pranzi comodamente seduti in tavola, escursioni sull'Etna e dintorni, passeggiate in bicicletta, laboratori per bambini, balli per adulti. Ecco, di seguito, il programma completo.

Dopo gli straordinari sold out registrati nel 2022 e nel 2023, torna anche quest’anno, per la sua quindicesima edizione, One Day Music Festival, che si terrà mercoledì 1° maggio 2024 alla Plaia di Catania in viale Kennedy. Un’unica e imperdibile data per uno dei maggiori eventi musicali di riferimento della Sicilia orientale e non solo. Una grande e straordinaria festa, che, come ogni anno, animerà il primo giorno d’estate siciliana, tra sole, mare e musica. Info e biglietti disponibili su: https://www.ticketsms.it/event/8V68HlRv.

Sicilia Gaia e Montata Grande organizzano un Pic Nic in occasione delle festività del 25 aprile e del 1 maggio. Accolti dall’ambiente naturale ed informale di Montatagrande, proporremo un picnic tra i filari di viti con barbeque, focaccia condita, dessert, vino della casa, e l’autentico liquore dell’Etna Donnavita. Montatagrande, a 615 metri d’altezza, sul versante sud dell’Etna, immersa tra i filari di viti, ulivi e alberi da frutto, offrirà un percorso naturalistico all’interno della tenuta, guidato dai padroni di casa, esperte guide ambientali, arricchito da un’esperienza di “oniterapia”,che prescrive le carezze agli asini come fonte di benessere.

Mercoledì 1 maggio, a partire dalle ore 13.00, appuntamento al RadicePura con la giornata dal titolo 'Open' in collaborazione coi 'Mercati Generali'. Visite guidate, live music, food&beverage. E' possibile introdurre cibo ma non bevande ed accedere con il proprio plaid o picnic. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.

Trascorri all'Agriturismo Blandano la festa del primo Maggio 2024. €10 per gli adulti per la permanenza in azienda dalle ore 11 alle ore 18, che include utilizzo delle aree ludiche, servizi, campo di calcio, animali da cortile da visitare, ampi prati soleggiati o ombreggiati, festa con dj set a partire dalle ore 12. Per i bambini il costo è 10€ ed include tutto quanto descritto sopra più una busta picnic contenete un panino con cotoletta, uovo sodo, dolcetto e bottiglietta d’acqua.

Una festa del primo maggio speciale è organizzata da “Etna e Dintorni”: mercoledì 1 maggio si svolgerà un’ escursione in trekking condotta da esperte guide che porterà in uno scenario inconsueto dell’Etna, tra i boschi millenari costituiti da castagni, querce e altissimi pini larici, dall’aspetto tipico alpino. Il percorso condurrà in prossimità delle lave del 2003 presso un rifugio forestale.

Mercoledì 1 maggio, a partire dalle ore 10.30, appuntamento al Parsifal Park. Area attrezzata picnic, parco giochi, area bonsai e piante aromatiche, bar, servizi, parcheggio auto, nursery, dj set. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 𝟯𝟵𝟭 𝟬𝟵 𝟬𝟴 𝟯𝟰𝟬. Costo d'ingresso € 10,00.

Mercoledì 1 maggio 2024, a partire dalle ore 11.30, appuntamento all'Agriturismo 'Sentiero degli Ulivi'. Giochi e divertimento per bambini ed adulti in una location immersa nella natura. Per informazioni sui prezzi e sulle modalità di partecipazione alla giornata è possibile rivolgersi alla pagina Facebook ufficiale dell'evento al seguente link.

Il 1 maggio Sicilia Gaia propone una visita al parco Gjmala tra dromedari, tartarughe giganti, marabu’ e tanti altri animali esotici. MOSTRA FAUNISTICA - Il parco sarà visitabile in autonomia nel corso della giornata. PIC NIC - Sarà possibile pranzare all'interno del parco dalle 12.00 alle 14.30 con un cestino contenente wrap di pollo, un frutto, un dolce, un succo di frutta e una bottiglietta di acqua, vino e caffè. INGRESSO: ore 10.00 CHIUSURA PARCO: ore 17.00.

Mercoledì 1 maggio 2024, a partire dalle ore 11.30, appuntamento a Villa di Bella con lo 'ScampaTango'. Ballo dalle 11.30 alle 13.30, poi pranzo con possibilità di menù anche per vegani e celiaci. Pomeriggio con musica e consumazione al bar.

Mercoledì 1 maggio, a partire dalle ore 9.30, appuntamento in Piazza Trento con l'evento organizzato da FIAB - Catania Mountain Bike Sicilia Asd dal titolo 'Catania laboriosa'. Passeggiata in bicicletta che avrà per tema la grande zona industriale di Catania ai primi del Novecento. Clicca qui per prenotare la partecipazione (l'evento è gratuito).

Mercoledì 1 maggio 2024, a partire dalle ore 12.00, appuntamento alla 'Batia Arcangelo Gabriele'. Una giornata immersi nella natura dove nel gustare dell’ottimo cibo, secondo la tradizione della gita fuori porta all’aria aperta, non può mancare il “Barbecue” e il buon “Vino”.

La giornata dell'1 maggio appuntamento con un sentiero, fuori dai circuiti di massa, alla scoperta di Monte Fontane, itinerario ideale per poter ammirare l'imponente Valle del Bove e dei panorami mozzafiato sia della costa ionica che dell'Etna.

Mercoledì 1 maggio, a partire dalle ore 13.00, appuntamento all'Oasi di Via Spiaggia 189/B a Mascali per il pranzo del 1° maggio. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0957784672.

Mercoledì 1 maggio, a partire dalle ore 11.30, appuntamento all'Agriturismo 'La Rocca della Rosa' per festeggiare insieme la giornata dei lavoratori. Festa nel bosco, brunch, dj set. € 20,00 a persona. Prenotazioni ai seguenti numeri: 347.7142978 - 329.8340435.

Mercoledì 1 maggio 2024, a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 16.00, appuntamento al centro ippico 'Country Day' di Misterbianco per passare insieme la giornata. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3492345694-3358174586.

Mercoledì 1 maggio 2024, a partire dalle ore 11.00, appuntamento al Faro di Capomulini. Tiro con l'arco, face painting, tatuaggi artistici, laboratorio creativo, zucchero, filato, bolle di sapone. Menù per bambini € 25, menù per adulti € 35. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3887392907.

Il Passo dei Dammusi sull'Etna è uno scrigno che racchiude arte, forme, colori e tesori naturalistici tra i più affascinanti e misteriosi. Il 1 maggio si andranno ad esplorare quattro cavità uniche e che sono sconosciute alla maggioranza di visitatori della zona. Appuntamento alle ore 08:15 presso Piano Provenzana (Etna Nord) 95015 – Linguaglossa (CT), davanti il negozio di souvenir “Soleneve”. Rientro alle macchine previsto per le ore 18:15.