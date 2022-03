Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Angelo Duro al Metropolitan, 'Fiori d'acciaio' al Teatro ABC, escursioni per tutti i gusti

1. Angelo Duro - 'Da vivo' al Teatro Metropolitan - Venerdì 4 marzo 2022 a partire dalle ore 21.00 appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania con lo spettacolo di Angelo Duro dal titolo 'Da vivo'. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.

2. Mostra di Rasta Safari - Quarto incontro del 2022 presso la Beniamin Art Gallery, che vede come protagonista la Pittrice Rasta Safari. Un Interessante percorso pittorico curato dal Professore Salvo Russo, presentato nel nuovo spazio culturale catanese che vedrà avvicendarsi durante il corso dell'anno diverse proposte espositive. In occasione dell'apertura della Mostra l' intervento critico dell' Artista Palermitano Antonino Gaeta.

3. Spettacolo per bambini 'Finalmente si mangia' - Un nuovo, esilarante spettacolo di burattini sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, dal 5 al 20 marzo. Gli orari sono sempre gli stessi: sabato alle 18.00 e domenica alle 11.00 ( per gruppi su richiesta) e alle 18.00. Saranno Arlecchino e Pulcinella, gli amatissimi protagonisti assoluti della storia, sempre in competizione per la dolce Colombina e questa volta anche per “scroccare” un pranzetto nella nuova trattoria di Brighella.

4. Spettacolo 'Fiori d'acciaio' - Un super cast tutto al femminile per “Fiori d’acciaio”, la celebre commedia di Robert Harling in scena sabato 5 (alle 21) e domenica 6 marzo (alle 18) al Teatro ABC di Catania per la stagione di prosa “Turi Ferro” 2021/2022 organizzata da ABC Produzioni. Protagoniste del nuovo adattamento, diretto da Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, sono Tosca D’Aquino, Rocío Muñoz Morales, Emanuela Muni, Emy Bergamo, Martina Difonte e Giulia Weber. Dal testo teatrale, nel 1989, è stato tratto un film sceneggiato dallo stesso Harling e diretto da Herbert Ross, con Julia Roberts tra le protagoniste.

5. Preghiera per la Pace in Ucraina a Catania - Con la guerra in Ucraina l'Europa ha perso la Pace conquistata dopo la II Guerra Mondiale. Per cercare insieme parole e sentimenti, chiedere Pace e l'aiuto di Dio, ci ritroveremo a Catania Sabato 5 Marzo presso la Basilica Cattedrale per la Preghiera per la Pace in Ucraina. La Preghiera sarà presieduta dall'Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna.

6. "Cavalleria rusticana" e "Pagliacci" - Dal 3 al 12 marzo al Teatro Massimo Bellini - Due storie diverse di gelosia, amore e morte appaiono legate sul palcoscenico fin dal debutto quasi coevo: Cavalleria rusticana al Teatro Costanzi di Roma nel 1889 e Pagliacci al Teatro dal Verme di Milano nel 1892. Un'accoppiata nata già l'anno seguente, con la première dell'opera di Leoncavallo al Metropolitan di New York il 22 dicembre 1893. Una compagnia internazionale di artisti di chiara fama darà vita alla doppia messinscena. Torna così al Bellini la grande lirica con il classico abbinamento che - per consuetudine e soprattutto per l’affine impostazione legata al movimento culturale del Realismo - propone insieme due titoli che non hanno certo bisogno di presentazioni, e non solo per gli appassionati della "giovane scuola".

7. Catania alchemica esoterica - Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.

8. La Sicilia è Donna - Il volto femminile di Catania - L’Associazione Regionale Guide Sicilia propone per il 6° anno consecutivo un itinerario dedicato alla Giornata internazionale della donna. Ricorderemo le figure femminili che hanno avuto un ruolo di primo piano nella storia della Sicilia. Un viaggio affascinante sulle tracce di alcune figure femminili spesso nascoste tra le pieghe di una storia vissuta e scritta, quasi esclusivamente, da uomini.

9. Caccia al tesoro di Archimede - Un’insolita visita del Parco Archeologico di Siracusa…. Archimede ha lasciato delle istruzioni per trovare il suo tesoro: i bambini dovranno risolvere indovinelli, cercare oggetti e superare tutte le prove necessarie se vogliono ritrovare il tesoro del grande scienziato. Nel frattempo gli adulti potranno rilassarsi visitando l’area archeologica accompagnati da una guida autorizzata.

10. Catania Nobile: Visita al Parco Paternò del Toscano - Sicilia Gaia organizza un viaggio sensoriale in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”.

11. Oasi del Simeto - Salinelle di Paternò e Ponte dei Saraceni - Un trekking lungo Il fiume Simeto, corso d'acqua più importante della Sicilia per la sua ampiezza, secondo per la lunghezza del suo corso. Le sue sorgenti nascono sui monti Nebrodi e a circa dieci chilometri da Bronte inizia il suo corso tra antiche colate laviche laterali deiettate dal vulcano Etna. La visita che vi proponiamo guidata Nunzio Ferrara guida naturalistica (Assoguide) partirà dalle Salinelle di Paternò, chiamate anche “Salinelle dei Cappuccini”.

12. Le Vie della Lava: Visita del Castagno dei 100 cavalli, Museo della vite e del vino - Sicilia Gaia ed Etna in Geo organizzano una bellissima esperienza immersi tra natura, storia, ricordi cinematografici, arte lavica e tradizioni ci porterà alla scoperta di uno dei borghi in pietra lavica più belli che abbiamo nel territorio etneo, SANT'ALFIO, conosciuto anche come "Sant'Affiu a Vara".

13. Le vie dell'acqua - Bosco di Santo Pietro - Piero Pitrolo Gentile e Sikanè Outdoor propongono un'escursione naturalistica nel territorio di Caltagirone - Bosco di Santo Pietro. Il percorso di snoda lungo un'antica Lecceta e Querceta fino alle sponde del fiume Ficuzza, nella valle dei Mulini ad Acqua.

14. Mostra 'Aspetta e spera' - Personale di Tiziana La Piana - La mostra è intitolata “Aspetta e Spera” ed è il frutto di un anno di lavoro su 9 opere con le quali l’artista ci racconta lo smarrimento della città durante il lockdown, nei suoi vari momenti di vita quotidiana, con un linguaggio liquido e irreale che bene appartiene a quell’immaginario distaccato strettamente connesso al digitale. Figure ferme, come congelate, che ci raccontano la sospensione dell’attesa.

15. Mostra 'Banksy&Warhol' al Palazzo della Cultura - La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta al Palazzo della Cultura di Catania dal 20 Novembre 2021 al 2 Giugno 2022 e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy.