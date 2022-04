Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Stand 'AIL' per la ricerca, Slow Food Catania, mostra 'Acid instinct'

1. #Maipiùsognispezzati - Scegli un uovo AIL e sostieni la ricerca - “Ogni uovo custodisce un sogno: aiutaci a realizzarlo”, questo il titolo della nuova campagna AIL (Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma) per la raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica. Ail Catania sarà presente nel capoluogo etneo i prossimi venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 aprile in piazza Giovanni Verga, in Corso Italia (nell’area adiacente alla chiesa Cristo Re) e in via Etnea (all’altezza del civico 284): tutti e tre i giorni a partire dalle ore 9 alle 19. La domenica, un altro stand sarà allestito in piazza Lucia Mangano a San Giovanni La Punta (CT), dalle 9 alle 12.

2. Give Peace a Chance - Musiche per la Pace in Europa - E’ più di un festival la rassegna di concerti che Darshan e AreaSud programmano per il mese di aprile. E’ una risposta allo sgomento con cui il mondo dell’arte e della cultura guarda all’Europa di queste ultime settimane, scossa da una guerra che sembrava ipotesi lontana e dimenticata. La risposta della musica è un viaggio da nord a sud, nel tempo, nei suoni e nei repertori, che serve a testimoniare che non c’è futuro senza dialogo e condivisione. “Musiche per la Pace in Europa” è la preghiera laica che i musicisti siciliani, italiani ed europei recitano in questi giorni di grande sofferenza, nella speranza che presto vengano deposte le armi, in Europa e nel mondo.

3. Mostra 'Acid Instinct' - Acido che irrompe nella materia. Acido che scarta, avanza, fonde. È forza, istinto che domina la pelle dello pneumatico. Lo tritura, assembla camere d’aria, radici metalliche, gomma. Gli scarti si mescolano, compongono una nuova sfera della realtà. Come in un paesaggio post bellico, si annuvolano lussuosi dopo un setaccio ad alta frequenza. La mostra resterà aperta al pubblico dal 4 al 21 aprile tutti i giorni tranne il lunedì, dalle ore 18 alle ore 21.

4. Catania segreta e la macchina del tempo - Agrande richiesta riproponiamo un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorreremo il centro storico della città, addentrandoci in vicoli, cortili e siti archeologici segreti.

5. Trekking sull'Etna: da Monte Gallo Bianco a Case Zampini - Sharing Sicily propone la prima domenica di aprile il primo trekking primaverile sul versante Ovest del maestoso vulcano. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/F3m1VjaxCdXBoMDj9. La guida sarà Salvatore Ronsisvalle (Federescursionismo).

6. Spettacolo "Pasqua, Pasquetta e Pasqualino" - Aspettando le festività pasquali, il Teatro Zig Zag di via Canfora 69, mette in scena dal 2 al 17 aprile compreso, i sabato alle ore 18.00 e le domeniche alle 11.00 e alle 18.00, per i suoi piccoli ed affezionatissimi spettatori, uno spettacolo di burattini ricco sorprese, giochi e, naturalmente, risate: “ Pasqua, Pasquetta e Pasqualino”.

7. Spettacolo 'Finchè morte non ci separi' - Pino Insegno e Alessia Navarro in scena al Teatro ABC di Catania per il penultimo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” 2021/2022. I due attori romani saranno i protagonisti di “Finché morte non ci separi”, una divertente e spumeggiante commedia sul rapporto di coppia e sul sentimento per eccellenza, l’amore. Lo spettacolo debutterà sabato 2 aprile (ore 21) per poi essere replicato domenica 3 aprile (ore 18), venerdì 8 aprile (ore 21), sabato 9 aprile (ore 17.30 e 21) e domenica 10 aprile (ore 18).

8. Inaugurazione secondo punto vendita 'Smash' - Smash raddoppia e si fa in due con un nuovissimo punto vendita. DOMENICA 3 APRILE alle 16.00 in via Etnea 688 a Catania. Un nuovo shop con oltre 100 modelli di racchette e tutti i migliori marchi di abbigliamento e prodotti per il padel, con in più un mini campo interno dove avrete la possibilità di provare le racchette e le palline prima di acquistarle.

9. Presentazione del libro "Catania: due o tre cose che so di lei" - Venerdi 1 aprile 2022 appuntamento alle ore 17.30 alla Mondadori Book Store per la presentazione del libro di Antonio Di Grado dal titolo 'Catania: due o tre cose che so di lei'. Dialogheranno con l'autore Agnese Amaduri e Maria Rosa De Luca. Ingresso libero ma con mascherina e green pass.

10. Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo ai 'Portali' - Sabato 2 aprile al Centro commerciale I Portali attività di sensibilizzazione e informazione per la Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. La Giornata è promossa dalle cooperative TEAM – Ti Educa a Migliorare, Controvento, le associazioni Autismo Oltre e La Libellula e dal Centro Aba LAB.

11. Slow Food Catania - Primavera in Pineta - Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso 20 marzo presso il palazzo comunale di Linguaglossa Slow Food Catania festeggia la Salsiccia al ceppo con una giornata dedicata all’arte, al cibo, ai presidi. Appuntamento domenica 3 aprile alle ore 10.00 a Linguaglossa presso il Museo Francesco Messina-Salvatore Incorpora che per l'occasione aprirà le porte della Retrospettiva “Premio nazionale di pittura. Pineta di Linguaglossa”, un regalo che la città del 51mo presidìo Slow Food ha voluto fare a tutti gli appassionati.

12. Catania Nobile: visita al Parco Paternò del Toscano - Sicilia Gaia organizza un viaggio sensoriale in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”.

13. Endas Sicilia nuoto - Trofeo di Pasqua 2022 - Si torna in vasca a Caltagirone con “Endas Sicilia nuoto trofeo di Pasqua 2022”. La kermesse sportiva si terrà domenica 3 aprile, a partire dalle 9, nella piscina coperta del Kiran Club di via Agesilao Greco, a Caltagirone (Catania).

14. Spettacolo 'Anima gemella cercasi con urgenza' - La TRUECOLORSEVENTS è lieta di presentarvi DOMENICA 03 APRILE ORE 17.15 - 20.00 al TEATRO AMBASCIATORI - CATANIA "ANIMA GEMELLA CERCASI CON URGENZA". DUE ATTI DIVERTENTISSIMI di Matteo Favara per la Regia dello Stesso. UN CAST ECCEZIONALE con Matteo Favara, Rosita Trovato, Daniela Collura, Franca Seminara, Raimondo Catania, Salvo Calandra, Seby Cantarella, Valeria Gulino.

15. Mostra 'Francesco Contraffato. Una mostra affettiva' - Una mostra affettiva” promossa dal Comune di Catania insieme con Commapartners e gli eredi dell'artista. La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 marzo, con inaugurazione alle ore 11, sino al 13 maggio.