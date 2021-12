Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Spumanti dell'Etna, Naturosa Catania Marathon, Popup Market

1. Spumanti dell'Etna - Spumanti dell’Etna, manifestazione giunta alla sua terza edizione, ha l'obiettivo di promuovere il territorio e valorizzare gli spumanti etnei, un prodotto dalle grandi potenzialità che negli ultimi anni ha catturato l'attenzione di consumatori, appassionati e stampa nazionale. L’edizione 2021 di Spumanti dell’Etna si svolgerà domenica 12 dicembre. È possibile acquistare i biglietti per accedere ai banchi di degustazione a questo link https://sciroccolab.it/.../spumanti-delletna-12-dicembre.../. E' possibile acquistare il pacchetto completo (2 masterclass degustazione palazzo Biscari) a questo link https://sciroccolab.it/negozio/.

2. “Naturosa Catania Marathon” - La Maratona di Catania cambia il nome, ma non pelle. L’edizione numero tre, quella della “ripartenza”, si chiamerà infatti “Naturosa Catania Marathon” dall’importante marchio nella commercializzazione di tutte le tipicità e le eccellenze ortofrutticole siciliane del gruppo Abiomed. La manifestazione è in programma domenica 12 dicembre.

3. Natale ai Minoriti - “Natale ai Minoriti – Bottega dell’artigianato artistico”, tradizionale appuntamento giunto alla XIIª edizione, aprirà al pubblico nel Chiostro di Palazzo Minoriti dall’8 dicembre al 6 gennaio, con il patrocinio concesso dal sindaco della Città metropolitana e del Comune di Catania, Salvo Pogliese, e organizzato dall’Associazione artistico culturale Delfare.

4. Pop Up Market Sicily - Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio - Dall’8 al 24 dicembre, per il Natale 2021, Joyàcademy (l’accademia di formazione di Compagnia della Bellezza) si trasforma in un ambiente super urban e accoglie Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio: uno speciale format che cambia look e concept ma resta fedele all’anima pop, creativa, sostenibile e contemporanea del Pop Up Market Sicily ideato da Sarah Spampinato. Non un mercatino di Natale, quindi, né un negozio di artigianato, ma un circolo ricreativo, un po’ vintage e un po’ futuribile, in cui tradizione e innovazione si mescolano per riscoprire il piacere dello stare insieme (in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-covid).

5. Christmas Market - Dal 26 novembre al 31 dicembre in Via Minoriti a regnare sarà il Natale. In pieno centro storico una selezione dei migliori artigiani siciliani vi aspetta con addobbi natalizi, idee regalo super originali, dolciumi e molto altro. Un grande albero di Natale accoglierà gli ospiti di Scie che verranno guidati nel percorso, tra le casette degli artigiani, da un lungo e maestoso tappeto rosso.

6. Faber - Il Fabbricante di idee - Faber: il Fabbricante di Idee è giunto alla dodicesima edizione. Da sempre itineranti, con il desiderio di aprire tutte le belle architetture del nostro territorio alle eccellenze dell'artigianato e dell'arte, questa volta l'appuntamento è al Parco Villa del Grado. Ingresso libero. Appuntamento 11 e 12 dicembre 2021.

7. Spettacolo 'Re Pippuzzu fattu a mano' - Prodotto da Scena Verticale, arriva al Piccolo Teatro della Città di Catania, venerdì 10 e sabato 11 dicembre (ore 21) nell’ambito della sezione nuovoteatro della Stagione del Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale. La pièce, liberamente tratta dalla fiaba calabrese Re Pepe raccolta da Letterio Di Francia e dalla riscrittura di Marcello D’Alessandro vanta le sonorizzazioni originali eseguite dal vivo da Gianfranco De Franco.

8. Festival Zampognarea 2021 - Organizzata dalle associazioni Darshan e Areasud, con la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, la kermesse mira alla diffusione del patrimonio musicale tradizionale e prevede un ricco calendario di eventi e la mostra partecipata “Percorsi sonori, narrativi e tattili nel mondo delle zampogne” nella Chiesa monumentale di San Nicolò l’Arena.

9. Catania velata - La 'civita' e San Berillo - Sharing Sicily propone un nuovo tour tra storia, angoli nascosti e curiosità della Civita, il quartiere di Principi e Pescatori, e di San Berillo, esplosione di colori tra rigenerazione urbana, creatività e progetti futuri.

10. Presentazione del libro 'Frantumi' - Venerdì 10 Dicembre, alle ore 18:00 presso la Libreria Pescebana di Via Umberto 199 a Catania, Morgana Chittari presenterà il suo FRANTUMI, edito da Lekton Edizioni, introdotto da Simone Belvedere.

11. Telethon - Torneranno in oltre 3.000 piazze in tutta Italia i Cuori di cioccolato, distribuiti il 12, 18 e 19 dicembre dai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e altre associazioni (Sarà possibile cercare le piazze in cui saranno presenti i volontari visitando il sito www.telethon.it).

12. Tour Acropoli di Paternò - Domenica 12 dicembre sarà proposto, in data unica, un viaggio tra simboli, leggende, storia e misteri del castello di Paternò. Meeting point alle ore 10.00 davanti il Castello.

13. Luci ed ombre al Monastero - Percorsi guidati serali dedicati a Nino Leonardi - Domenica 12 dicembre 2021 dalle 20:00 alle 22:30, un tour ogni mezz’ora, al Monastero dei Benedettini di Catania si svolgeranno i percorsi guidati serali per scoprire la storia e le architetture contemporanee dell’ex complesso monastico in una serata dedicata a Nino Leonardi, il geometra amico e maestro di tanti, e anche di Officine Culturali.

14. 'Uno, nessuno, centomila' al Teatro ABC - La nuova riduzione teatrale del romanzo di Luigi Pirandello, al debutto in prima nazionale dopo alcune recite di presentazione, è firmata da Antonello Capodici. Nel cast anche Rosario Minardi, Giampaolo Romania e Mario Opinato. Le musiche originali sono di Mario Incudine, le scene di Salvo Manciagli, i costumi firmati dalla Sartoria Pipi.

15. Spettacolo teatrale "Alegher - Che fatica essere uomini" - Per il progetto "Ohana: in famiglia nessuno è solo" domenica 12 dicembre alle 18.30, al Piccolo Teatro della Città- Centro di produzione teatrale andrà in scena "Alegher - che fatica essere uomini" della compagnia Icdun Teatro, con Eugenio Vaccaro e Alessandro Angelelli. Durante l'iniziativa verrà presentato il progetto promosso da Cnca e Cooperativa Prospettiva, in collaborazione con Unicef, che ha l'obiettivo di promuovere l'affido familiare di minorenni migranti soli.