Cosa fare a Catania nel week-end: Pop Up Market, 'Ciak si Beve', Sagra del pesce spada

1. Pop Up Market Sicily - Portobello edition - Il Pop Up Market Sicily, dopo il successo londinese, torna a casa, a Catania. Per festeggiare questo rientro speciale, è stata scelta una location bellissima e freschissima (si spera): il Porto di Catania.

2. Artigianato d'eccellenza - Cortile Biscari - Mostra Mercato del Manufatto d'autore. Cortile ex Museo Palazzo Biscari - Via Museo Biscari 16- Catania. Apertura SABATO 17:00-22:00, DOMENICA 10:00-13:00 e 17.00- 22:00. INGRESSO GRATUITO.

3. Sagra del Pesce Spada di Acitrezza - Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12 Giugno 2022, a partire dalle 20 allo Scalo di alaggio. Anche quest'anno, su quattro grandi griglie, verrà cucinato del buon pesce spada, pescato dalle "spadare" trezzote, che sarà poi condito con olio, limone, origano, sale ed insalata fresca. Il tutto sarà accompagnato dall’immancabile bicchiere di buon vino bianco insieme al pane di casa e da una bibita ghiacciata.

4. Rocco Hunt al Lua Beach - Domenica 12 giugno 2022 a partire dalle ore 21.00 (apertura cancelli) appuntamento al Lua Beach con Rocco Hunt. Inizio LIVE ore 00.00.

5. 'CIAK...SI BEVE!' - Sabato 11 giugno, alle 18:30 a cura della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna minirassegna di cortometraggi ambientati in Sicilia e degustazione di Vini Etna Doc con prodotti tipici siciliani.

6. Chiesa Santa Maria di Gesù di Catania - Pocket Concerts - Domenica 12 giugno 2022 a partire dalle ore 16.30 appuntamento con il concerto dal titolo 'Mozart's Mirror'. QUARTETTO D’ARCHI "MOZART". Simone Molino, violino, Dario Spina, violino, Mattia Salvatore Sapia, viola, Francesco Angelico, violoncello. Musiche di MOZART.

7. Presentazione del libro "La cuntintizza" - Appuntamento venerdì 10 giugno 2022 alle ore 18.30 presso lo Zo Centro Culture Contemporanee con la presentazione del libro 'La cuntintizza' di Simonetta Agnello Hornby e Costanza Gravina.

8. “Il Monastero e l’Antico Corso: un secolo di cambiamenti” - La Notte degli Archivi - Venerdì 10 giugno 2022 a partire dalle ore 18:00 con “Il Monastero e l’Antico Corso: un secolo di cambiamenti” il Dipartimento di Scienze Umanistiche - Unict e Officine Culturali, con la collaborazione del Comitato popolare “Antico Corso”, apriranno le porte dell’Archivio del Museo della fabbrica del Monastero dei Benedettini per raccontare, grazie anche al prezioso contributo degli studenti e delle studentesse del Disum, cambiamenti ed evoluzioni vissute in epoca contemporanea dal complesso monastico e dal quartiere che lo ospita: l’Antico Corso.

9. 'Corti e Castelli' Camerata Polifonica Siciliana - Tutti i concerti estivi - Venerdì 10 giugno prenderà il via l'edizione 2022 di “Corti e Castelli”, un ciclo di sette esclusivi concerti che spaziano dai grandi compositori della musica romantica europea ai più grandi compositori russi dei primi del Novecento, senza però dimenticare quella contaminazione tanto cara alla Camerata Polifonica Siciliana.

10. 'Note al tramonto' - La Casa della Capinera Trecastagni presenta: Note al Tramonto, una rassegna musicale che ospiterà. Venerdì 10 Giugno - Harundo. Venerdì 17 Giugno - Davide Livornese e Riccardo Gerbino. Venerdì 24 Giugno - Quartetto Areasud. Tre apericene all'insegna di bella musica e buon cibo.

11. Tra colate laviche, boschi e grotte: da Piano Provenzana alla grotta dei lamponi - Escursione che ci porterà a percorrere gli interessantissimi sentieri che percorrono il fianco nord del Vulcano. Lungo il nostro cammino, di circa 15 km, avremo modo di ripercorrere gli eventi e osservare le formazioni laviche che hanno modificato, in passato o in epoca recente, l'aspetto della nostra Etna.

12. Catania tra misteri e leggende by night - La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

13. La Gazzena: tra rasule e saje nella riserva della Timpa di Acireale - All'interno della riserva orientata della Timpa di Acireale la contrada Gazzena custodisce ancora, all'interno di un contesto geologico e naturalistico di particolare interesse, le tracce del lavoro abile di generazioni di contadini che, nel tempo, hanno trasformato questo lembo di terra vulcanica in una grande fattoria operosa.

14. Spettacolo 'Le furberie di Pinocchio' - Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania presenta, dall’11 al 26 giugno, sabato e domenica alle ore 18.00, “Le furberie di Pinocchio”. Divertente e interattivo spettacolo di burattini per bambini di tutte le età che rivisita il più famoso personaggio di Collodi.

15. Concerto 'La Nona Sinfonia' - Si conclude con “La Nona Sinfonia” la prima parte de “I concerti dell'Anfiteatro 2022” organizzata dall'Associazione Anfiteatro nell'Auditorium del Collegio universitario d'Aragona di Catania. Domenica 12 giugno alle ore 19 il M° Mario Spinnicchia, direttore artistico della rassegna, e il M° Francesco Zappalà eseguiranno la Sinfonia in re minore n. 9 op. 25 di Ludwig van Beethoven nella trascendentale e spettacolare versione per due pianoforti di Franz Liszt.