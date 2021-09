Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Ursino Buskers, Polpette in Festival,  Ricci Weekender

Tanti gli appuntamenti di questo ennesimo week-end in zona 'gialla': Ursino Buskers, Polpette in Festival, Presa 'Borgo DiVino' e tanto altro...

1. Ursino Buskers - Edizione solidale - Ursino Buskers è un festival sociale che nasce tra le strade, le piazze, dentro le case del quartiere del Castello Ursino e si nutre di partecipazione popolare e condivisione spontanea. Da mercoledì 8 e fino a domenica 19 settembre gli spettacoli, le performance artistiche e i laboratori per bambini del festival Ursino Buskers.

2. Polpette in Festival - Da venerdì 10 a domenica 12 settembre, in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania, la terza edizione di “Polpette in Festival”, un viaggio del gusto attraverso le polpette, il comfort food per eccellenza declinate in oltre cinquanta ricette.

3. Catania tra misteri e leggende by night - Sharing Sicily propone una rilassante passeggiata tra misteri, leggende ed una cripta sotterranea di Catania.

4. Trekking al tramonto al Monte Ruvolo - Sharing Sicily vi propone l'ultima suggestiva esperienza pomeridiano/serale di trekking sul nostro vulcano, dal tramonto al sublime cielo stellato di Piano dei Grilli, nella zona di Etna Ovest (Bronte), un percorso semplice per tutti. Partiremo dal Rifugio di Piano dei Grilli, percorreremo un percorso che ci permetterà di ammirare un tramonto spettacolare da Monte Ruvolo.

5. Mystery Tour - Ombre nella Notte - Venerdi 10 Settembre 2021. Appuntamento in Piazza Duomo ore 19.30. Si raccomanda la massima puntualità. Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa. Con la partecipazione straordinaria dell'attrice Barbara Gallo.

6. Festival Musicale 'Echi del Mare' - 1° Festival Musicale ECHI DAL MARE 2021 - Lido dei Ciclopi via Provinciale 2 | Aci Castello e Terrazza del Castello di Aci, piazza Castello | Aci Castello.

7. Cuccurucucù - Rassegna di Teatro Circo per piccoli e gradi spettatori. Appuntamento venerdì 10 settembre 2021 a partire dalle ore 20.45 presso l'Anfiteatro di Milo. Ingresso libero.

8. Presa 'Borgo DiVino' - Si ripropone a PRESA, incantevole borgo dell'Etna, la manifestazione #BorgoDiVino, anteprima della XXIII edizione della Festa della Vendemmia di Piedimonte Etneo. Due giorni, 11 e 12 settembre, durante i quali il Borgo aprirà i suoi Palmenti e sarà possibile visitare vigneti e dimore storiche legati alla Civiltà del Vino dell'Etna.

9. Visita alla Grotta di Sant'Agata e Cena in Agriturismo - Il 2021 è senz’altro un anno che ricorderemo per i frequenti parossismi e le città etnee invase dalla cenere vulcanica. Se siete curiosi di conoscere meglio a “muntagna” e cosa sta accadendo a “Idda” non potrete mancare.

10. StupiAmoCI - Appuntamento l'11 ed il 12 settembre dalle ore 18 alle ore 24 in Piazza Duomo (inizio spettacoli ore 21) con due aree tematiche.

11. Premio Chimera D'Argento 2021 - Venerdì 10 settembre alle ore 16.30 nell’aula consiliare del Comune di Catania si svolgerà la XXI edizione del premio internazionale Chimera d’Argento, organizzato dall’Accademia D’Arte Etrusca e dalla presidenza del Consiglio comunale di Catania.

12. Cena danese e film "Un altro giro" - Sabato 11 settembre, all’Arena Argentina, cena con le specialità danesi ispirate ad “Un altro giro”, di Thomas Vinterberg, premio Oscar 2021 per il miglior film straniero. Apertura ore 20, proiezione film ore 21.

13. Sud'dui- spettacolo musicale con Laura Giordani e Mimmo Aiola - Due grandi artisti, affiatati, complici, veri: Laura Giordani e Mimmo Aiola, ancora una volta protagonisti sul nostro palcoscenico, ci condurranno simpaticamente in un percorso musicale condito da vanniate, storie di migranti, parole e modi di dire tipiche di quel micro-mondo e di tutto lo scibile della lingua siciliana orientale.

14. Ricci Weekender – Dal 9 al 12 settembre a Catania, Giarre e Castiglione di Sicilia - Dal 9 al 12 settembre 2021, il festival si svolge fra il borgo di Castiglione di Sicilia, il giardino botanico di Radicepura a Giarre, e la città di Catania. La musica itinerante di Ricci Weekender è stata capace in pochi anni di rendere Catania una delle mete più popolari tra gli appassionati di musica e di buona cucina di tutto il mondo.

15. "Liberi di vivere", torna la mostra rassegna della Global Thinking Foundation - Global Thinking Foundation, organizzazione no profit per l’inclusione sociale e la parità di genere, dà il via all’ottava tappa del tour 2021 della mostra - rassegna “Libere di...Vivere”, che si terrà a Catania da giovedì 9 settembre fino a sabato 11. Durante la tre giorni, sarà possibile visitare la mostra dalle 10:30 alle 18:30 presso il Palazzo della Cultura, in via Museo Biscari 7.