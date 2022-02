Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: 'Alza la voce' e 'Don Chisciotte' a teatro, mostre 'Diritti umani' e 'Agata on the road'

1. Laboratorio ludico didattico - La pittura su tavola - Il laboratorio prenderà il via con una passeggiata alla scoperta della storia, le architetture e i colori del Monastero dei Benedettini per poi, come veri apprendisti pittori, sperimentare il processo di preparazione dei colori secondo un’antica ricetta e realizzare la loro personalissima opera artistica.

2. Cappella Bonajuto - Il gioiello bizantino nel cuore di Catania - Domenica 13 febbraio vi aspettiamo per una inedita visita dedicata al più importante gioiello bizantino nascosto nel centro cittadino, che ispirò un dipinto di Houel. Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina.

3. Catania popolare - San Cristoforo, il quartiere che non dorme mai - Accompagnati dalla Guida Turistica Vanessa Motta passeggeremo per le strade che non dormono mai; tra le botteghe dei sapori antichi e i vicoli di una parte di città, che resta sempre uguale nonostante la continua trasformazione.

4. Etna trekking: Ripe della Naca, l'eruzione del 1928 e degustazione di dolci tipici locali - Sicilia Gaia organizza un trekking dedicato a un entusiasmante e curioso itinerario alla scoperta delle bocche le cui lave, emesse nel 1928 e gettandosi sullo specchio di faglia di Ripa della Naca, raggiunsero e distrussero l'abitato di Mascali il 6 novembre di quell’anno.

5. Spettacolo 'I civitoti in pretura' - SABATO 12 - DOMENICA 13 FEBBRAIO. Uno spettacolo che non ha bisogno di presentazioni. La prima commedia di un autore che appena ventenne ideò questo piccolo gioiello tutto siciliano.

6. Spettacolo “Don Chisciotti” - Dal 12 al 27 febbraio, tutti i fine settimana, il sabato alle 18.00 e la domenica con doppio spettacolo alle 11.00 e alle 18.00, sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, lo spettacolo di prosa, pupazzi e maschere “ Don Chisciotti”. Liberamente ispirato al capolavoro di Cervantes, il testo, nella riscrittura di Letizia Catarraso, si nutre piacevolmente anche dell’opera poetica che, nel ‘700, è stata creata dal poeta siciliano Giovanni Meli.

7. Caccia al tesoro fotografica per bambini - Pronti per una travolgente Caccia al tesoro fotografica nel cuore di Catania? Un’attività pensata per i bimbi e le loro famiglie, uniti per un unico obiettivo: divertirsi! Si partecipa a squadre di 4/6 partecipanti; potete iscrivervi con la squadra già formata (minimo 2 adulti per squadra), oppure vi uniremo ad altri partecipanti il giorno stesso della Caccia.

8. Ciaspolata etnea: Monte Conca e rifugio Monte Baracca - Sicilia Gaia organizza una ciaspolata guidata da Raffaele Colo, guida ambientale (GRE), seguendo il percorso della pista di fondo "Poiana" splendida pista dedicata allo sci di fondo che tra gli splendidi coni avventizi di varie epoche come il monte Conca e il Monte Baracca, ci porterà fino all' omonimo Rifugio di Monte Baracca.

9. Le fabbriche dell'opra Orlando e Angelica: la giostra di Argalia - Fabbriche dell'Opra/ Storia dei Paladini di Francia - Orlando e Angelica: La Giostra di Argalia di Antonino e Giuseppe Viola - Domenica 20 Febbraio 2022 ore 18.00 / Piccolo Teatro di Paternò.

10. Spettacolo "Don Chisciotte" al Teatro ABC - Alessio Boni e Serra Yilmaz sono i protagonisti di “Don Chisciotte”, un nuovo libero adattamento del romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra, firmato dallo stesso Boni insieme a Roberto Aldorasi, Marcello Prayer – con i quali firma anche la regia – e Francesco Niccolini. Lo spettacolo sarà in scena sabato 12 (alle 21) e domenica 13 febbraio (alle 18) al Teatro ABC di Catania per la nstagione di prosa “Turi Ferro” 2021/2022 organizzata da ABC Produzioni.

11. Mostra 'Diritti Umani' - Appuntamento dal 13 febbraio al 3 marzo 2022 alla Beniamin Art Gallery di via Giacinto Pulvirenti n°8 a Catania con la mostra dal titolo 'Diritti Umani' a cura di Antonio Gaeta e da un'idea di Ivan Pietro Maravigna. La mostra sarà visitabile, nel rispetto delle norme vigenti anti covid, tutti i giorni dalle 18,00 alle ore 20,30. Giorno di chiusura lunedì.

12. La Valle del Bove da Monte Fontane - Sharing Sicily propone un trekking alla scoperta di Monte Fontane, itinerario ideale per poter ammirare l'imponente Valle del Bove e dei panorami mozzafiato.

13. Spettacolo 'Alza la voce' - “Alza la voce” - scritto da Paola Michelini e Paolo Civati, che ne firma anche la regia - prende spunto da un fatto reale, l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina, e riflette sugli stereotipi legati al femminile oggi attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza.

14. To Catania, with Love - Un viaggio tra siti, storie e leggende, antiche e moderne, che declinano il tema del sentimento: dalla passione, all’amor filiale, dall’amor cortese all’erotismo, dall’amor di Dio a quello tragico e funesto della gelosia. Un percorso attraverso il centro storico ripercorrendo luoghi noti e meno noti, vicende d’amore e di passione che hanno caratterizzato la storia e la letteratura locale, per poi concludere con un aperitivo "afrodisiaco" con le eccellenze del nostro territorio.

15. Mostra 'Agata on the road' - Agatha on the road / In viaggio con Agata è una mostra diffusa, un percorso che dall’archeologia approda all’arte contemporanea e che si snoda tra le sedi dell’Università di Catania (Palazzo centrale dell’Università e Palazzo Sangiuliano) e la GAM-Galleria d’Arte Moderna di Catania. Al pubblico saranno presentate le diverse forme di materialità religiosa insite nella festa popolare di devozione a sant’Agata e, in particolare, quegli aspetti archeologici che legano la festa ai simbolismi arcaici insiti nella tradizione dei culti al femminile del Mediterraneo antico che, a Catania, sono ravvisabili nei culti di Iside, Demetra e Kore.