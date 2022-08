Cosa fare a Catania nel week-end ed a Ferragosto: tutti gli eventi

1. Adrano Summer Fest - Enrico Guarnieri nell'Ispettore Generale - Sabato 13 agosto sul palco dell’Adrano Summer Festival (prodotto da DalVivo Produzioni) il grande talento comico di Enrico Guarneri intratterrà il pubblico con lo spettacolo L’ispettore generale. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 all’Arena dell’Etna di Adrano - CT – biglietti a partire da €10).

2. Ferragosto in Cantina - FERRAGOSTO IN CANTINA | 14/15 AGOSTO 2022 - L'Osteria di Cantine Nicosia. Prezzo serata € 80 a persona per i partecipanti che pagheranno in loco la sera stessa dell'evento. BIGLIETTI A PREZZO SPECIALE € 70 a persona acquistabili entro il 12 agosto su EVENTBRITE.IT al seguente link https://bit.ly/3BGoLKY.

3. Catania Tango Festival 2022 - Dall' 11 al 16 Agosto 2022 ritornerà per il ventesimo anno il CATANIA TANGO FESTIVAL. XX Festival Internazionale di Tango della Sicilia. Il tango, esclusivamente il tango, sussurrato, cantato, suonato, ballato, celebrato, in un connubio ideale di vacanza e relax avvolti dal calore della Sicilia.

4. Etna trekking - Stelle e luna da Piano Vetore - Uno spettacolo incredibile tra luna piena e luminosa e stelle. In questa occasione proponiamo un facile ed affascinante itinerario sull'Etna, dal tramonto fino al calar della sera dove il cielo lascerà spazio a stelle e chiaro di luna, lontano dall'inquinamento luminoso della città.

5. Sagra del pesce spada e della fritturina di paranza - Sagra nella frazione di Santa Maria la Scala organizzata dalla parrocchia nei giorni 12 e 13 agosto. L'evento desidera promuovere l'attività peschiera del borgo e dei suoi prodotti quali il pesce spada e la paranza. Inoltre il 12 si terrà alle 21.30 il concerto di Mario Incudine.

6. Aka 7Even LIVE all'Adrano Summer Fest - Venerdì 12 agosto salirà sul palco dell’ADRANO SUMMER FESTIVAL (prodotto da DalVivo Produzioni) AKA 7EVEN, giovanissimo produttore, cantante e musicista, noto al pubblico anche per aver partecipato ad X Factor 2018 e ad Amici 20, ed infine quest’anno alla ultima edizione del Festival di Sanremo e con una serie di successi certificati dai dischi d’oro e di platino.

7. Ferragosto sull'Etna: Monte Nero tra stelle e luna - La notte di Ferragosto vi proponiamo una suggestiva escursione sull'Etna, dal tramonto alle stelle e al chiaro di luna, nel suggestivo ambiente etneo di Monte Nero.ù

8. Calici Stellari - Etna Food&Wine Experience - Calici Stellari è il primo di una ricca stagione di eventi che vedranno protagonista il Casale Bongiardo. Sarà possibile vivere una wine e food experience dedicata alla cucina d'autore dell'executive chef Rosario Leonardi, ispirata dai vini e dagli oli d'oliva dell'Etna, il tutto accompagnato da buona musica e bollicine, immersi nello stupore delle stelle cadenti.

9. Catania per le vie dello street food - Scopri i sapori di Catania. Catania delicious stroll ti condurrà alla scoperta delle nostre tradizioni culinarie e del nostro street food. Le strade di Catania offrono sapori, odori e colori unici, ma per gustarli a pieno devi vivere la città con una guida locale.

10. Scuba experience nel blu della Scogliera di Catania - Un'esperienza da non perdere, adatta a tutte le età. Osserveremo i fondali marini dell'Area Marina Protetta "Isole Ciclopi" guidati da esperti Biologi marini a bordo di un battello con fondo trasparente. Il percorso naturalistico è compreso tra l'Isola Lachea ed i Faraglioni dei Ciclopi, dove è possibile ammirare la flora e la fauna che popolano i diversi tipi di fondali. Faremo anche una sosta bagno.

11. Sentieri etnei - Alla scoperta dell'Hornito di Monte Gemmellaro - Sharing Sicily propone, in questa giornata di Ferragosto, una bella e rilassante passeggiatain natura, dal tramonto alle stelle, adatta a tutti, per godere di colori, odori e profumi del nostro vulcano, in un sentiero molto panoramico.

12. Fluo Color Music Festival - Il PARTY FLUO più grande d'Italia dopo la splendida data dello scorso 1 luglio torna all'Afrobar di Catania.

13. Il giorno di Euplio - Un sito avvolto nel mistero. Il compatrono dimenticato. Etna ngeniousa in occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Euplio curerà una giornata di apertura straordinaria del sito, con visite guidate alla Cripta legata al culto del Martire, compatrono di Catania. IL GIORNO DI EUPLIO - 12 AGOSTO 2022. La cripta rimarrà aperta con visite guidate a cura di Etna ngeniousa durante tutta la mattina.

14. Ferragosto 2022 - Le Capannine - Domenica 14 AGOSTO IL FERRAGOSTO 2022 - LE CAPANNINNE, start h.21.00. Animazione, Giocolieri, Fuochi d'artificio, Beach Barbecue , Ristorante e Pizzeria.

15. Feste Medievali Rione Maestri - Re e regine, sbandieratori e musici sfileranno in paese mentre per le strade si esibiranno giullari, acrobati e danzatrici accompagnati dal corteo di spadaccini in viaggio verso la Crociata dei Re. Ma la vita nella taberna continua il suo corso: c'è chi alza un bicchiere di buon vino o un boccale di birra, assaporando uno dei piatti tipici. Dal 9 al 13 agosto Motta Sant'Anastasia proporrà un viaggio indietro nel tempo, tornando ad essere un antico borgo medievale.