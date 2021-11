Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Catania segreta, 'Ri-scalda la notte', 'Con la testa tra le nuvole'

1. “Ri-scalda la notte” - Iniziativa benefica Ikea Catania - Da venerdì 12 novembre a domenica 14 novembre sarà possibile dare una seconda vita a coperte e trapunte che non si utilizzano più, donandole alla Croce Rossa Italiana Comitato di Catania.

2. La città nascosta - Passeggiata fra le antiche mura di Catania - Una passeggiata fra vicoli e angoli sconosciuti, alla ricerca della città nascosta. Il percorso curato dal prof. Salvo Calogero si svilupperà attorno e lungo le mura storiche di Catania.

3. 'Lego Day' al Ludum - Sabato 13 novembre una pioggia di LEGO invaderà LUDUM, il lego day con migliaia di mattoncini.

4. Giallo interattivo 'Bloody Carillon' - Giallo teatrale interattivo in stile horror, uno spettacolo rivolto a spettatori dotati di intuito, spirito di osservazione e voglia di svelare i misteriosi intrighi di una trama inquietante.

5. Catania Segreta e la Macchina del Tempo - Agrande richiesta riproponiamo un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorreremo il centro storico della città, addentrandoci in vicoli, cortili e siti archeologici segreti.

6. Hector U. Passarella&Centro Bandoneon di Roma - Appuntamento il 14 novembre alle ore 19.00 al Cine Teatro ODEON con il concerto di Hector U. Passarella&Centro Bandoneon di Roma.

7. "La musica attraversa Dante" - In occasione del settecentenario dalla morte di Dante Alighieri e in linea con il percorso interdisciplinare intrapreso nella stagione 2021-2022 della Società Catanese Amici della Musica, domenica 14 novembre il presidente, Anna Rita Fontana, condurrà il seminario "La musica attraversa Dante".

8. Caste Dive - In occasione delle celebrazioni in onore del compositore catanese Vincenzo Bellini Progettart presenta l'evento "Caste Dive, omaggio alle eroine belliniane", a cura di Giuseppe Montemagno, Docente di Discipline Storico-Musicali presso l'Accademia delle Belle Arti e l'Istituto di Studi Musicali V. Bellini di Catania.

9. Dimore | Melluso Celestino | Il diario dell'apocalisse - Il duo Melluso / Celestino in residenza di creazione a Spazio Oscena per Dimore, presenta al pubblico, in forma di studio 'IL DIARIO DELL’ APOCALISSE dissolvenza incrociata di pieni e di vuoti '. Una performance Di Margherita Celestino.

10. Cappella Bonajuto: Il gioiello Bizantino nel cuore di Catania - Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina.

11. I concerti dell'Anfiteatro 2021-22 - La grande letteratura per violino e pianoforte - Domenica 14 novembre 2021 | h 19.00 - Auditorium del Collegio Universitario d’Aragona. LA GRANDE LETTERATURA PER VIOLINO E PIANOFORTE. Martina Scarpuzza, violino e Davide Motta, pianoforte.

12. Presentazione libro "Scicli. Sguardi su un Sud inatteso" - Presentazione del libro "Scicli. Sguardo su un Sud inatteso" di e con Alessandro Lutri e Silvio Ciappi, fotografie di Gianni Mania. In collaborazione con Trame di Quartiere. Sabato 13 novembre 2021, ore 18:30. Palazzo De Gaetani, Via Pistone 59 Catania.

13. 'Un cammino di pietre gentili' al Boschetto della Playa - In occasione della Settimana Internazionale della Gentilezza, i Guerrieri e le Guerriere Gentili della Terra, domenica 14 novembre (tutte le info sul sito chiaria.org), si incontreranno al boschetto della Plaja durante un appuntamento gratuito e a numero chiuso per cominciare un gioco che diffonderà gentilezza per tutta la città.

14. Catania tra misteri e leggende by night - Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

15. 'Con la testa fra le nuvole' - Tornano gli appuntamenti al Monastero di San Benedetto dedicati ai più piccoli per la serie "CON LA TESTA FRA LE NUVOLE".