Cosa fare a Catania nel week-end: Corri Catania 2022, mostra 'Dimensioni', Notte europea dei Musei

1. Notte Europea dei Musei - L’Università di Catania aderisce alla Notte europea dei Musei e per l’occasione ha previsto per sabato 14 maggio un’apertura serale del Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane.

2. Corri Catania 2022 - Appuntamento domenica 15 maggio 2022 a partire dalle ore 8.00. Un evento che è una festa capace di unire la corsa-camminata, il benessere, il divertimento e la solidarietà. Corri Catania è una corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti, organizzata dall'Asd Corri Catania che ogni anno promuove un progetto di solidarietà da realizzare sul territorio.

3. Settima Edizione - Maggio in…forma 2022 - Si rinnova a Catania l’appuntamento con la prevenzione del tumore al seno. Dal 12 al 14 maggio, torna Maggio in…forma, campagna di informazione e prevenzione del tumore al seno organizzata da Andos Comitato di Catania e dalla Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il sostegno del Quotidiano di Sicilia. Le prenotazioni per gli screening mammografici gratuiti saranno, infine, raccolte sabato 14 maggio, dalle 9 alle 13, in piazza Stesicoro, fino ad esaurimento.

4. Luci e ombre al Monastero: le visite guidate serali - Sabato 14 maggio alle 19:00, 20:00, 20:30, 21:00 e 22:00 in occasione della Notte europea dei musei ritorna l’appuntamento con “Luci e ombre al Monastero”, le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di Catania. Il team di Officine Culturali accompagnerà in notturna gli ospiti in un viaggio nel tempo che dagli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

5. Jane’s Walk Catania 2022 - Jane’s Walk è una manifestazione, giunta alla XVI edizione, dedicata a Jane Jacobs che è stata un'antropologa ed attivista statunitense, naturalizzata canadese, le cui teorie hanno influenzato lo sviluppo delle città nordamericane. La partecipazione alla passeggiata in città è gratuita. Vi aspettiamo dunque domenica 15 maggio alle ore 17:00 a piazza Montessori con “La lava, la cava, la guerra: un viaggio umano alla petriera tra piazza Montessori e via Plebiscito”.

6. Spettacolo "La fortuna con l'effe maiuscola" - “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea 2022” si conclude sabato 14 e domenica 15 maggio (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica alle ore 17.30) con un classico del teatro napoletano “La fortuna con l'effe maiuscola”, scritta a quattro mani da Eduardo De Filippo e Armando Curcio, e che si rifà alla commedia dell’arte e alla farsa, con il semplice intento di divertire ed emozionare.

7. Catania nobile - Visita al Parco Paternò del Toscano - Sicilia Gaia organizza un viaggio sensoriale in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”.

8. “Sikania” di Giovanni Mazzarino e Daniela Spalletta - Venerdì 13 maggio alle ore 21 i due artisti presenteranno il loro progetto (Jazzy Records con il supporto di Mibact e Siae), nella versione pianoforte e voce, allo Jonia Jazz Festival, la stagione di concerti organizzata al Teatro Garibaldi di Giarre dall’Associazione culturale Musikante diretta dal musicista Antonio Petralia.

9. Spettacolo 'Elisir d’amore' - E' questa l’inedita e originale la lettura di un grande regista come Antonio Calenda, chiamato a mettere in scena il capolavoro di Gaetano Donizetti al Teatro Massimo Bellini, dove sarà in scena per sette repliche dal 10 al 17 maggio.

10. Alla scoperta di Palazzo Biscari - Sharing Sicily questa domenica ha l'onore di aprirvi le porte di una delle dimore aristocratiche più imponenti e belle della Sicilia, il Palazzo Biscari, capolavoro del barocco siciliano. La visita del Palazzo Biscari sarà condotta direttamente dal Principe Ruggero Moncada, per un suggestivo tour guidato dove ripercorreremo la storia di questo capolavoro del Barocco, e rivivremo la Catania nobiliare tra settecento e ottocento, tra facciate monumentali, scalinate, affreschi, giardini e fontane.

11. Trekking costiero alla Timpa di Acireale - Sentiero delle Chiazzette - Un trekking costiero che ci regalerà viste mozzafiato, dedicato ad un’antico vulcanismo che interessò il nostro vulcano circa 200 mila anni fà, il vulcanismo della “Timpa” di Acireale. In compagnia del geologo e guida naturalistica Rosario Calcagno, di un’antico vulcanismo che interessò il nostro vulcano circa 200 mila anni fà, il vulcanismo della “Timpa” di Acireale.

12. Concerto “Il violino virtuoso” - Dopo la data paternese, venerdì 13 maggio alle ore 20.45 “Il violino virtuoso”, concerto del violinista Joseph Arena e della pianista Maria Assunta Munafò, sarà proposto nell'Auditorium del Collegio universitario d'Aragona di Catania.

13. Esposizione artistica 'Dimensioni' - Per otto giorni sotto le arcate del Chiostro saranno in mostra pitture, sculture, fotografie e installazioni di numerosi artisti, molti dei quali di rilevanza nazionale, e che rispondono tutte a un unico filo conduttore: “Dimensioni”, cioè quelle caratteristiche soggettive, importanti o effimere, che ognuno realizza secondo le proprie esperienze, un modo per raccontare se stessi o le proprie visioni.

14. Trekking sull'Etna: Primavera tra i boschi del vulcano - Con l'arrivo della primavera e le temperature più miti, le guide Hermes Sicily propongono questo bellissimo sentiero ad anello sul versante sud-ovest dell'Etna, tra boschi di pino nero e antiche colate laviche. L'itinerario impegnerà l'intera giornata ma i tratti di camminata in pendenza saranno moderati e graduali.

15. Etna trekking: Monte Turchio al tramonto - Ammireremo insieme il calar del sole dalla cima dell'antico cono avventizio di Monte Turchio in pieno versante ovest. Guidati da Rosario Calcagno (guida naturalistica) godremo si una meravigliosa vista panoramica sui monti Erei, Monti delle Madonie e Crateri spenti.