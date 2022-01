Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Mostra 'Banksy&Warhol', 'La Bottega del Caffè', Gaetano Cristofaro Trio

1. Catania Operosa, La fiorente attività industriale nell'800 - Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata al periodo più fiorente vissuto dalla Catania ottocentesca. Accompagnati dalla guida turistica Vanessa Motta, andremo alla ricerca delle storie dei grandi affari e dei fallimenti che muovevano l’anima di Catania, in passato grande città commerciale del sud.

2. Catania Sotterranea - Dall'epoca classica al Settecento, fra edifici religiosi e sepolture, grandiosi monumenti romani e misteriosi fiumi sotterranei, leggende popolari e documenti storici... Un affascinante itinerario cittadino per ripercorrere tutte le epoche della città, e raccontarne i segreti e i misteri attraverso i suoi siti sotterranei.

3. Spettacolo “La bottega del caffè” - Michele Placido è il protagonista assoluto de “La bottega del caffè”, in scena al Teatro ABC di Catania da sabato 15 gennaio per il terzo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” 2021/2022 organizzata da ABC Produzioni.

4. Presentazione del libro "Mastro Geppetto" - Per prenotare il proprio posto a sedere: 0953787222, 0952962587. All'ingresso verrà verificata la validità del green pass. É necessario indossare la mascherina ffp2. Fabio Stassi (Roma, 1962) ha pubblicato con Sellerio: L’ultimo ballo di Charlot, tradotto in diciannove lingue (2012, Premio Selezione Campiello 2013, Premio Sciascia Racalmare, Premio Caffè Corretto Città di Cave, Premio Alassio Centolibri), Come un respiro interrotto (2014), un contributo nell’antologia Articolo 1. Racconti sul lavoro (2009), Fumisteria (2015, già Premio Vittorini per il miglior esordio), La lettrice scomparsa (2016, Premio Scerbanenco), Angelica e le comete (2017), Ogni coincidenza ha un'anima (2018), Uccido chi voglio (2020) e Mastro Geppetto (2021).

5. Donazione sangue sabato 15 gennaio 2022 - Proprio per venire incontro alle esigenze dei Donatori, è stato fissato un APPUNTAMENTO della raccolta sangue, presso la Centrale Operativa CRI Catania di Via Ebe, 2. La nuova autoemoteca del Comitato accoglierà i donatori nella nuova Centrale Operativa, in presenza di un medico volontario che darà ogni delucidazione e consulto sulla donazione.

6. Il bosco di Santo Pietro - Per la prima escursione del 2022 ci immergeremo nel meraviglioso bosco di Santo Pietro. Querce secolari, erbe aromatiche e percorsi ricoperti da muschio renderanno la nostra esperienza unica. L'evento è organizzato in collaborazione con la Lipu Niscemi che ci ospiterà per un pranzo a base di prodotti tipici.

7. Ciaspolata sull'Etna - Crateri e Lave Innevate - A spasso con le racchette da neve per vivere il fascino del vulcano in inverno, attraversando boschi di betulle, faggi, pini larici e pendii di vecchi crateri. Con le ciaspole è possibile raggiungere e godere senza particolari difficoltà tecniche i luoghi più belli dell’Etna. Un luogo spettacolare ed una atmosfera perfetta per recuperare energia all’area aperta. L’itinerario sarà nel versante nord, nell’area tra Rifugio Baracca e Piano Provenzana.

8. Passeggiata mitologica dalla Timpa all'antica Akis - Sharing Sicily propone la scoperta di questa incredibile fusione tra ambienti paesaggistici, naturalistici, storici e artistici alla scoperta della Riserva Naturale della Timpa, salendo tra tornanti e chiazzette super panoramiche, nella città regina del Barocco, Acireale.

9. Trekking alla scoperta di Monte Cicirello - Questa domenica, guidati da Salvatore Ronsisvalle, affronteremo un trekking che ci porterà alla scoperta di monte Cicirello, situato nel territorio di Trecastagni.

10. Gaetano Cristofaro trio - Venerdì 14 e sabato 15 gennaio 2022, al Monk si esibirà Gaetano Cristofaro trio con: Gaetano Cristofaro - sassofoni ed effetti, Mario Pappalardo - pianoforte, Peppe Tringali - batteria. Nuovo Progetto del sassofonista Gaetano Cristofaro che vede protagonisti tre musicisti del panorama nazionale e internazionale con un repertorio elettrico e pungente, con l’eclettico Gaetano Cristofaro ai sassofoni ed elettronica, Mario Pappalardo ai sintetizzatori, musicista di grande sensibilità artistica e la speciale collaborazione di Peppe Tringali alla batteria e percussioni.

11. Mostra 'Aspetta e spera' - Personale di Tiziana La Piana - La mostra è intitolata “Aspetta e Spera” ed è il frutto di un anno di lavoro su 9 opere con le quali l’artista ci racconta lo smarrimento della città durante il lockdown, nei suoi vari momenti di vita quotidiana, con un linguaggio liquido e irreale che bene appartiene a quell’immaginario distaccato strettamente connesso al digitale.

12. Mostra 'Banksy&Warhol' al Palazzo della Cultura - La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta al Palazzo della Cultura di Catania dal 20 Novembre 2021 al 2 Giugno 2022 e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy.

13. Mostra 'Sicily in decay' - La mostra fotografica "Sicily in Decay" a cura di Carlo Arancio, rivelerà, attraverso una serie di scatti, architetture siciliane e di pregio in decadenza o a rischio oblio, giustapposte nella cornice di due palazzi storici catanesi, palazzo Biscari nella sede Isola Catania e palazzo Scammacca.

14. "Scarti Fotografici" Mostra sull'inquinamento e l'impatto ambientale - Promossa da AFNI Sezione Sicilia, l'esposizione "Scarti Fotografici" è stata inaugurata nella cornice del Workshop_Monitoraggio e Tutela della Biodiversità in Sicilia del Progetto MIPAT Paesaggio Ambiente Territorio, tenutosi presso il CEA delle Aci il 17, 18 e 19/12/21. Le foto rimarranno esposte presso il Centro Educativo Ambientale di S.M. La Scala fino al 16/01/22,nei sabati e domeniche, dalle h 09:30 alle h 12:30. La mostra è gratuita, per accedere è solo necessario il green pass.

15. Catania dei misteri, tra leggende, alchimia ed esoterismo - Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.