Cosa fare a Catania, gli eventi del weekend: Giornate FAI d'Autunno, Sagra del Ficodindia, Festa d'Autunno

1. Giornate FAI d'Autunno 2022 - In questa edizione delle giornate d’autunno, il FAI Catania vuole rendere omaggio alle bellezze attraverso un itinerario storico che attraversa i secoli e le stagioni della città.

2. Sagra del Ficodindia dell'Etna Dop - Dopo due anni di stop forzato a causa delle limitazioni dovute alla Pandemia da Covid, torna a Belpasso la "Sagra del Ficodindia dell'Etna DOP", in programma presso la villa comunale, dal 14 al 16 ottobre.

3. Le stanze in fiore - Un percorso sensoriale tra arte e spiritualità - In occasione del Festival Le Vie dei Tesori, Sicilia Gaia organizza una visita inedita dedicata ad uno dei giardini più belli d'Italia "Le stanze in fiore": il giardino della rinascita - così definito dall’autrice Rossella Pezzino de Geronimo.

4. Villa Di Bella - Tra tradizioni agricole e film famosi - Sicilia Gaia in occasione del Festival Le Vie dei Tesori, apre le porte di Villa Di Bella. Costruita nell’Ottocento dal principe Manganelli, appartiene alla famiglia Di Bella dal 1922. Più volte scelta come set cinematografico per Storia di una Capinera (Franco Zeffirelli nel 1994) e Malizia 2000 (Salvatore Samperi nel 1991).

5. Festa D'Autunno 2022 - Festeggiamo insieme l’autunno con due giornate ricche di eventi tra musica, artigianato e spettacolo, all’interno e all’esterno di Piazza Scammacca. Appuntamento il 15 ed il 16 ottobre 2022 a partire dalle ore 16.00.

6. Relais San Giuliano - Affascinante dimora storica ai piedi del Vulcano - Sicilia Gaia in occasione del Festival Le Vie dei Tesori organizza una visita inedita in una dimora ricca di charme e poco conosciuta. Relais San Giuliano custodisce una storia affascinate, un luogo dove natura e cultura confluiscono in un’emozione senza tempo.

7. L'ora della grotta di Acqua Vitale - Un meraviglioso tunnel di scorrimento lavico ci aspetta in territorio di Zafferana Etnea in Contrada Cassone in località “Acqua Vitale”. Trattasi di una delle tante grotte generatesi durante l’eruzione del 1792 e scoperta nel dopoguerra a seguito degli scavi per la costruzione della Strada provinciale 92.

8. Presentazione del libro "Il labirinto delle nebbie" - Venerdì 14 ottobre, alle ore 19.30, presso la Legatoria Prampolini (Via Vittorio Emanuele II, 333 - Catania) Matteo Cavezzali presenta “Il labirinto delle nebbie” (Mondadori). Interviene Antonella Insabella.

9. Esperienza rurale a Montatagrande tra filari di viti, ulivi e alberi da frutto - In occasione del Festival "Le Vie dei Tesori" Sicilia Gaia organizza un'esperienza rurale Tra i filari di viti, gli ulivi e i frutteti di Montatagrande, a 615 metri d’altezza, sul versante sud dell’Etna.

10. Trecastagni - Arte lavica, musica, cinema, letteratura e tradizioni - Sicilia Gaia in occasione del Festival "Le Vie dei Tesori" organizza una passeggiata culturale dedicata a Trecastagni. La bellezza di un antico borgo dell’Etna posto a 586 m. s.l.m. il cui nome è dedicato ai Tre casti Agnelli, Alfio, Filadelfo e Cirino (Tres Casti Agni) passati nel terzo secolo d.C., si fonde tra storie naturalistiche e vie basaltiche che hanno stregato il mondo della musica, del cinema e della letteratura.

11. 'Io corro per loro' al CUS Catania - Domenica 16 ottobre 2022, a partire dalle ore 10.00, appuntamento al CUS CATANIA (Città Universitaria) con la manifestazione 'Io corro per loro'. Partecipando alla corsa solidale non competitiva aiuterai a raccogliere fondi per la ricerca. Iscrizione al sito www.iocorroperloro.it.

12. Mostra “Dialoghi in galleria di Marco Grimaldi e Gianluca Patti” - Catania Art Gallery sceglie, per la programmazione della sua nuova stagione espositiva, di proseguire seguendo le positive tracce di quell’esperienza riproponendo nei suoi spazi di Catania un nuovo dialogo-confronto tra due protagonisti della scena contemporanea. Gli artisti coinvolti nel primo appuntamento intitolato Dialoghi in galleria sono Marco Grimaldi (Udine, 1967) e Gianluca Patti (Monza, 1977) che interpretano il ritmo di un’astrazione cromatica intensa e potente secondo due visioni diverse, pur accostabili e vicine.

13. Ottobrata Zafferanese - Continua domenica 16 ottobre (e proseguirà anche domenica 23 ottobre e domenica 30 ottobre) l'appuntamento con l'Ottobrata Zafferanese. Ingresso libero.

14. Mostra 'Le materie dei sogni' - Il 15 ottobre 2022, alle ore 18:00, al Museo-Galleria La Vite di Via Vittorio Emanuele, 102 a Catania diretto da Mauro Lombardo,si inaugura la mostra Francesco Trovato Le materie dei sogni, curata da Giuseppe Bacci, che riunisce più di una quarantina di opere.

15. Visita a Piazza Scamacca - In occasione del Festival Le Vie dei Tesori, Sicilia Gaia organizza un'esperienza dedicata a “Piazza Scammacca” Progetto virtuoso nato in un luogo con una lunga e antica storia. Situata al centro della città, alle spalle del Duomo e della Piazza dell’Elefante, in Piazza Scammacca sorgeva la Chiesa Maria SS. Del Rosario annessa al convento di Santa Caterina da Siena dei padri domenicani.