Cosa fare a Catania a Pasqua e Pasquetta - Mostra Kouros ritrovato, 'Arts&Crafts', Luci ed ombre al Monastero

1. Mostra Kouros ritrovato - Il Kouros, statua greca con funzione funeraria o votiva, raffigurante un giovane, era molto diffusa nel periodo arcaico e classico, tra il VII e il V secolo a.C.. Quello in mostra a Catania assembla il Kouros di Lentini, torso di efebo acefalo acquisito nel 1904 da Paolo Orsi e conservato nel Museo Archeologico Regionale di Siracusa che porta il suo nome, e la Testa Biscari rinvenuta nel Settecento da Ignazio Paternò Castello principe di Biscari e conservata oggi nel Museo di Castello Ursino.

2. Etna trekking: Schiena dell'Asino - Sicilia Gaia e Sabbia Lavica organizzano un trekking in uno dei percorsi più suggestivi che ci regalerà vedute straordinarie. Una passeggiata che richiede impegno poi ripagato dal maestoso e unico scenario che si presenterà davanti ai vostri occhi.

3. Catania Sotterranea - APPUNTAMENTO ore 17.00 davanti al Castello Ursino (Piazza Federico di Svevia) CONCLUSIONE in Piazza Stesicoro. ITINERARIO - Pozzo di Gammazita - Grotta dell'Amenano - Cripta di Sant'Euplio - Chiesa di San Gaetano alle Grotte.

4. Etna-Trekking di Pasquetta a Monte Spagnolo - Al sentiero che dalle Case Pirao conduce a Monte Spagnolo, tra i più belli dell'Etna, la primavera regalerà nuove suggestioni. In un silenzio assoluto, l'aria trasparente, ci immergeremo nei colori e profumi etnei.

5. Mobrici in concerto al MA Catania - Mobrici annuncia il suo primo tour dal titolo 'ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR 2022'. Sabato 16 Aprile 2022 | CATANIA @Ma. Dopo l’uscita del suo primo album solista, “Anche le scimmie cadono dagli alberi” e dopo aver suonato nei maggiori club come frontman dei Canova, il cantautore lombardo si prepara a conquistarci.

6. Cunti di un tempo: Passeggiata d'autore tra i luoghi letterari di Verga e Martoglio - La passeggiata guidata da Miriam Pace (guida turistica) si propone di vivere Catania attraverso uno sguardo inedito e originale: il punto di vista di due suoi “figli” che hanno raccontato attraverso le loro opere l'anima di questa città. Giovanni Verga e Nino Martoglio due personaggi tanto diversi ma accomunati dall'idea di raccontare la loro terra, rammentandone vizi e virtù.

7. Caccia alle uova - Non è una vera pasqua senza Caccia alle uova. Sabato prossimo siete tutti invitati nello splendido giardino del biviere a Lentini per trascorrere una mattinata in famiglia, all’aria aperta. Mentre i “grandi” visiteranno il bellissimo giardino con i proprietari, i piccoli cercheranno le uova con l’aiuto di Elena e Valeria.

8. Luci e ombre al Monastero: le visite guidate serali - Venerdì 15 aprile 2022 dalle 19:00 alle 22:00, un percorso guidato ogni ora, ritorna l’appuntamento con le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna la centenaria storia dell’ex complesso monastico.

9. Barbecue di Pasquetta ai 'Mercati Generali' - Appuntamento lunedì 18 aprile 2022 con il Barbecue di Pasquetta ai Mercati Generali a partire dalle ore 13.00. Special Guest: La Nina (live).

10. Pasquetta 'wild' : dal torrente Quarantore alla grotta dei Rotoli - Il nostro trekking di PASQUETTA con un suggestivo ed inedito sentiero, fuori dai circuiti di massa, tra colate laviche, fitti boschi e scenari unici, fino alla grotta dei rotoli, guidati da Alberto Torrisi. Il percorso inizierà dal bivio per Piano Provenzana.

11. Catania ed il barocco siciliano - Tour urbano - Sicilia Gaia propone un tour dedicato allo stile barocco nella città etnea. Catania è stata distrutta ben nove volte tra invasioni, eruzioni e terremoti. Ma è sempre risorta, come l’araba fenice e quando tra la fine del 1600 e l’inizio del 1700 rinasce barocca dalle sue stesse ceneri, ogni angolo di città fiorisce.

12. Mostra 'Arts&Crafts' ai Minoriti - Dal 14 aprile al 2 maggio il Chiostro dei Minoriti di Catania ospiterà la mostra di arte e artigianato “Arts&Craft – Forme e colori nelle produzioni artigianali”, organizzato dall’Associazione Delfare con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Catania. Sotto il loggiato del Chiostro settecentesco, una serie di piccoli padiglioni accoglieranno i manufatti degli artigiani artisti che presenteranno le loro creazioni in ceramica e in pietra lavica, ma anche monili, opere in legno, piante, prodotti tessili, mosaici e fotografie fine art.

13. Hoppy Easter - La Pasquetta luppolata - Birra, musica, diverimento, attività per i più piccoli, bbq e street food.Dove? In una nuova location: la bellissima Villa di Bella con i suoi spazi verdi e ricchi di fascino (via Garibaldi 298 Viagrande).

14. Mostra 'Profane icone' alla Catania Art Gallery - Antonella Cinelli presenta il suo nuovo progetto espositivo “Profane Icone” alla Catania Art Gallery, sarà inaugurato il 9 aprile 2022 in orario continuato dalle ore 11 alle ore 19.30 e visitabile sino al 9 maggio.

15. Mostra “Francesco Contrafatto. Una mostra affettiva” - Sabato 12 marzo alle ore 10, nel Castello Ursino, è stata presentata alla stampa l'esposizione “Francesco Contrafatto. Una mostra affettiva” promossa dal Comune di Catania insieme con Commapartners e gli eredi dell'artista. La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 marzo, con inaugurazione alle ore 11, sino al 13 maggio.