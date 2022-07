Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Pinguini Tattici Nucleari LIVE, Vineyard Music Festival, Festival 'Teatri Riflessi'

1. Vineyard Music Festival - Promosso dalla Nova Academia Musica Aetnesis, diretta dal Maestro Carmelo Pappalardo, in collaborazione con l’azienda vitivinicola Mondifeso di Pedara - sita in via Tarderia, al numero 121 - porta in scena dal 15 al 23 luglio, un’esperienza unica nel suo genere che promette di risvegliare i sensi. Cinque appuntamenti previsti sempre alle 20.00, con alcuni dei migliori artisti della scena internazionale che coniugano le eccellenze agroalimentari dell’Isola alla ricercatezza della musica colta otto-novecentesca.

2. Il Mercatino degli Artigiani - ArtigianCity - Fai una passeggiata al centro storico di Catania, visita il nostro "mercatino degli artigiani": appuntamento dall'8 al 17 luglio, dalle 10 alle 21.

3. Palazzo Asmundo di Gisira e veduta dei tetti di Catania al tramonto - Situato all’interno dell’omonimo Palazzo edificato dopo il drammatico terremoto del Val di Noto che nel 1693 rase al suolo Catania. Incastonato tra il Duomo, le spettacolari chiese barocche e ‘a Piscaria, Asmundo di Gisira è un luogo esclusivo ed assolutamente unico nel suo genere. Si tratta infatti di una struttura dedicata all’ospitalità, ma non solo.

4. Pinguini Tattici Nucleari il 16 luglio alla Villa Bellini - Le premesse c’erano tutte ma il successo dei Pinguini Tattici Nucleari ha superato ogni aspettativa. Sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per il concerto del 16 luglio a Villa Bellini di Catania.

5. Fiera estiva di Pedara - Appuntamento dall'8 al 17 luglio 2022 con la 14esima edizione della Fiera Estiva di Pedara. L'evento si svolgerà come sempre a Piazza Don Bosco. Artigianato, stand commerciali, prodotti tipici, area gastronomica e tanto altro.

6. Etna in notturna - I crateri baciati dalla luna - Ideato per godere degli aspetti paesaggistici, storici, crepuscolari e culinari del vulcano. Dal tramonto alla luna piena con il fascino dei crateri sotto le stelle.

7. Mecna+Coco LIVE alla Villa Bellini - Domenica 17 luglio 2022 appuntamento a partire dalle ore 21.00 alla Villa Bellini di Catania con il LIVE di Mecna+Coco. I due rapper saranno affiancati da una #liveband composta da Lvnar DJ/Synth, Alessandro Cianci alla chitarra, Pierfrancesco Pasini alle tastiere e Andrea Dissimile alla batteria.

8. Riposto Book Fest 2022 - Sabato 16 luglio 2022, a partire dalle ore 19.00, appuntamento con la serata inaugurale del 'Riposto Book Festival'. Nel corso della serata previsti incontri coi vari scrittori e successivamente interventi musicali a cura di Diana Puglisi e Claudio Tropea. Ingresso libero presso il Palazzo Vigo di Torre Archirafi.

9. Teatri Riflessi – Festival internazionale di corti teatrali - Dal 14 al 16 luglio 2022, ?????? ???????? porta teatro, danza, libri e idee all'interno del Parco Comunale di Zafferana Etnea (CT). ?? ????????? da tutt'Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti porteranno opere della durata massima di 20 minuti sul palco dell'Anfiteatro Falcone e Borsellino, per contendersi i premi in palio e promuovere il confronto tra realtà culturali diverse.

10. Salmo al 'Lua Beach' - Domenica 17 luglio 2022 appuntamento a partire dalle ore 21.00 con il LIVE di Salmo. Cancelli aperti a partire dalle ore 21.00. Modalità d'ingresso: Tickets online: https://link.dice.fm/salmocatania- Tickets 18app ATTIVI https://bit.ly/salmo18app. Botteghino aperto (a partire da 30€).

11. Jazz in Vigna - Dal 24 giugno al 30 luglio, partecipate alla terza edizione di Jazz in Vigna. 6 appuntamenti all’insegna del jazz e del buon vino, circondati dal panorama mozzafiato della Tenuta San Michele. 15 Luglio: Alessandro Presti Quintet con Daniele Tittarelli, Gabriele Evangelista, Enrico Morello e Marco Grillo.

12. Spettacolo 'Lupo' - Venerdì 15 luglio alle ore 21, all’interno della corte del Castello Ursino di Catania, per la rassegna “Catania Summer Fest 2022” andrà in scena lo spettacolo teatrale Lupo, scritto da Carmelo Vassallo, nella singolare messa in scena di Savì Manna, che ne è regista ed unico interprete, e che dona così nuova vita allo spettacolo che nel 2007 lo vedeva in scena co-protagonista al fianco del drammaturgo catanese prematuramente scomparso.

13. Gita in barca a vela dalla Scogliera di Catania ai Faraglioni di Acitrezza - Trascorretete una giornata in barca a vela partendo dal porto di Catania, ammirando così la caratteristica scogliera di roccia vulcanica fino a raggiungere i faraglioni di Acitrezza. Verranno previste delle soste bagno dedicate anche ad osservare i luoghi più caratteristici come la Grotta di Ulisse. Per chi vorrà sarà possibile fare snorkeling.

14. Spettacolo 'A testa sutta' - Lo spettacolo di Luana Rondinelli, interpretato da Giovanni Carta che ne cura anche la regia, con le musiche di Massimiliano Pace, si è aggiudicato negli anni importanti riconoscimenti tra cui il premio come Miglior attore al Festival Teatri Riflessi 2015, come Miglior spettacolo e premio della critica al Festival MONODRAMA di Sala Consilina 2015, il Premio Fersen alla drammaturgia 2016.

15. Spettacolo 'Mi chiamo Maris e vengo dal Mare' - Lo spettacolo “Mi chiamo Maris e vengo dal Mare” adattamento, regia e interpretazione di Chiaraluce Fiorito, progetto drammaturgico di Melania Manzoni andrà in scena il 21 luglio alle ore 21.00 presso la Corte del Castello Ursino nell’ambito della manifestazione Catania Summer Fest.