Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Ernia LIVE, inaugurazione nuovo Parco Vulcania, Festa del fungo porcino

1. Parchi Agos Green&Smart - Il 17 settembre l'inaugurazione del nuovo parco a Vulcania - Dalle ore 10:00 alle 18:00 di sabato 17 settembre, il Parco Agos Green&Smart di Vulcania aprirà ufficialmente con una giornata di eventi gratuiti a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza di Catania.

2. Festa del Fungo Porcino dell'Etna - Dopo il grande successo delle scorse edizioni, immerso nella bellissima location di Fornazzo, torna la tanto attesa Festa del fungo porcino dell'Etna per la nona edizione.

3. 'Banco dei desideri' a Catania - Settembre è il mese della ripresa della scuola, ma sono molti i bambini e ragazzi che non hanno la possibilità di tornare in classe con l’occorrente per affrontare il nuovo anno scolastico, perché vivono in contesti disagiati e situazioni familiari complesse dal punto di vista educativo ed economico. A loro, per l’intero fine settimana 17-18 settembre, è dedicata la quarta edizione del “Banco dei Desideri”, evento annuale promosso dalla Fondazione Mission Bambini in collaborazione con Librerie Feltrinelli: due giornate in cui in 111 librerie laFeltrinelli di oltre 70 città italiane, tra cui Catania, sarà possibile acquistare libri, giochi e prodotti di cartoleria da donare a questi piccoli studenti in difficoltà.

4. Cristina D'Avena LIVE - Sabato 17 settembre 2022, a partire dalle ore 19.00, appuntamento al Blu Playa Catania con il LIVE di Cristina D'Avena. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.

5. Festa della birra di Valverde - Un viaggio attraverso la cultura di una delle bevande più antiche prodotte dall'uomo. Potrete gustare: Birre artigianali , Biologiche e a KMzero, Birre con grani speciali, Birre Importate e Birre tradizionali. Tra un boccale e l'altro, i più variegati stand gastronomici di street food e prodotti tipici delizieranno i vostri palati. A fare da contorno alla manifestazione, tre giorni di spettacoli e concerti, area giochi e craft market.

6. Ernia LIVE alla Villa Bellini - Voce tra le più interessanti e originali della nuova generazione - la sua penna è in grado di spaziare tra rap puro e tecnico e testi di grande spessore, con una vena pop e contemporanea – l’ultimo lavoro di Ernia rispecchia i molteplici interessi, nonché il suo background, contribuendo a fare di Gemelli un lavoro coeso ma sfaccettato, inscindibile, ma plurale. Ernia farà tappa a Catania, il 17 settembre 2022 (ore 21.00), altro prestigioso appuntamento della nuova edizione di Sotto il Vulcano Fest, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

7. Catania segreta e la macchina del tempo - Agrande richiesta riproponiamo un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorreremo il centro storico della città, addentrandoci in vicoli, cortili e siti archeologici segreti.

8. Le vie della lava - Visita al Borgo di Sant'Alfio, museo della vite - Sicilia Gaia ed Etna in Geo organizzano una bellissima esperienza immersi tra natura, storia, ricordi cinematografici, arte lavica e tradizioni ci porterà alla scoperta di uno dei borghi in pietra lavica più belli che abbiamo nel territorio etneo.

9. Fiabe nel bosco - Spettacoli per bambini all'aperto - Torna, dopo il grande successo dell'anno scorso, la rassegna di fiabe musicali per bambini e bambine. ????? ??? ????? nasce per fornire ai piccoli spettatori un'esperienza teatrale unica, in una ?????? ???????? ???'??????: il boschetto dell'Istituto Leonardo da Vinci farà da fiabesca cornice alle nostre storie, in un contesto speciale e immerso nella natura.

10. Ecoparco 'La fagianaia' - Visita e tour didattico - Sicilia Gaia organizza una visita in un luogo segreto che custodisce un tesoro naturalistico inedito. “La Fagianaia” il più grande allevamento fruibile di animali ornamentali della Sicilia orientale.

11. Family Etna Trekking - Monte Ilice e laboratori per bambini - Sicilia Gaia e Simetite Escursioni in occasione del Lapilli Festival, organizzano un’escursione al Monte Ilice. Una scoperta affascinante di un bel sito naturalistico che circonda un antichissimo cratere spento, riempito quasi interamente da alberi di leccio con presenza di vigneti.

12. MedusaFest - Tre giorni di dibattiti, presentazioni, workshop, laboratori, stand, socialità e festa. Per visualizzare il programma di tutta la manifestazione cliccare sul seguente link.

13. Spettacolo 'I civitoti in pretura' - Venerdì 16 Settembre ore 21:00 Palazzo Platamone (corte Mariella Lo Giudice). INGRESSO GRATUITO. Uno spettacolo che non ha bisogno di presentazioni. La prima commedia del geniale autore catanese, il quale appena ventenne, scrisse ed interpretò questo piccolo gioiello tutto siciliano. Una farsa esilarante che ruota attorno a Cicca Stonchiti, la primogenita delle creature di Martoglio.

14. MIC_Music In the Circle - E'un network internazionale costituito da operatori culturali del settore musicale nato con lo scopo di sviluppare buone pratiche di ??????????, ???????????? ??????????????, ????????' ????? ???????. Parallelamente, MIC prevede una ????????? ????????? che coinvolge musicisti dei paesi partner - Lettonia, Serbia, Ungheria, Italia - ed un ??????????? ????????, che coinvolgerà il gruppo Note di Colore, per sensibilizzare la comunità sulle tematiche dell'?????????? e della ????, che si concluderà con una installazione urbana interattiva.

15. Presentazione del libro 'Un mare di tristezza' - Appuntamento venerdì 16 settembre 2022 a partire dalle ore 17.30 presso la Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori. In questo libro fin dall’inizio sembra regnare una grande tristezza che avvolge tutti i personaggi della storia, senza escludere ovviamente il piccolo pesce protagonista.