Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Artieri Christmas Edition, Coca Cola Village, 'Per tutti...Un Natale al Centro' alla Villa Bellini

1. Natale ai Minoriti - “Natale ai Minoriti – Bottega dell’artigianato artistico”, tradizionale appuntamento giunto alla XIIª edizione, aprirà al pubblico nel Chiostro di Palazzo Minoriti dall’8 dicembre al 6 gennaio, con il patrocinio concesso dal sindaco della Città metropolitana e del Comune di Catania, Salvo Pogliese, e organizzato dall’Associazione artistico culturale Delfare.

2. Pop Up Market Sicily - Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio - Dall’8 al 24 dicembre, per il Natale 2021, Joyàcademy (l’accademia di formazione di Compagnia della Bellezza) si trasforma in un ambiente super urban e accoglie Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio: uno speciale format che cambia look e concept ma resta fedele all’anima pop, creativa, sostenibile e contemporanea del Pop Up Market Sicily ideato da Sarah Spampinato. Non un mercatino di Natale, quindi, né un negozio di artigianato, ma un circolo ricreativo, un po’ vintage e un po’ futuribile, in cui tradizione e innovazione si mescolano per riscoprire il piacere dello stare insieme (in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-covid).

3. Christmas Market - Dal 26 novembre al 31 dicembre in Via Minoriti a regnare sarà il Natale. In pieno centro storico una selezione dei migliori artigiani siciliani vi aspetta con addobbi natalizi, idee regalo super originali, dolciumi e molto altro. Un grande albero di Natale accoglierà gli ospiti di Scie che verranno guidati nel percorso, tra le casette degli artigiani, da un lungo e maestoso tappeto rosso.

4. Telethon - Torneranno in oltre 3.000 piazze in tutta Italia i Cuori di cioccolato, distribuiti il 12, 18 e 19 dicembre dai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e altre associazioni (Sarà possibile cercare le piazze in cui saranno presenti i volontari visitando il sito www.telethon.it).

5. 'Coca Cola Real Magic Village' in Piazza Verga a Catania - Il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico in partnership con ABB e Volvo Trucks, farà tappa a Catania domenica 19 e lunedì 20 dicembre. Dalle ore 11 alle ore 21, Piazza Verga ospiterà il Real Magic Village, trasformandosi in un accogliente villaggio di Babbo Natale che inviterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile, riscoprendo la gioia della condivisione con un semplice gesto di generosità.

6. ARTIERI Festival delle Arti e dei Mestieri - Christmas edition - DAL 17 AL 24 DICEMBRE presso Villa del Grado (Corso Italia n.209) nel cuore della città. Il primo Festival di Arti e Mestieri della Sicilia, tra mercatini, spettacoli di luci, tradizioni antiche, spettacoli, laboratori ed eventi collaterali, farà tappa a Catania presso la storica Villa del Grado situata nel cuore della città.

7. Per tutti…Un Natale al Centro alla Villa Bellini - Alla Villa Bellini, entrando da Piazza Roma, è prevista una mattinata per bambini e famiglie con animazione, giocoleria, laboratori creativi, musica, giochi e balli a tema natalizio. Le attività sono interamente ideate e realizzate dai volontari di Catania; sono pensate con l'obiettivo di coinvolgere i bambini e le famiglie dei quartieri più periferici di Catania.

8. Aci Busker Fest - Christmas Edition - Aci Busker Fest Christmas Edition. Sabato 18 e domenica 19 dicembre Acireale si colora con l’Aci Busker Fest: un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Acireale, Pop Up Market Sicily e Gammazita, un'associazione culturale il cui scopo è la riappropriazione dei beni comuni e l'auto-organizzazione.

9. Spettacolo 'Tre volte Natale' - Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania anima le feste Natalizie sabato 18 alle ore 18.00 e Domenica 19 alle ore 11.00 con “Tre volte Natale” un divertentissimo spettacolo di burattini nato dalla fantasia di Letizia Catarraso, che ha costruito e dà movimento e voce ai coloratissimi burattini. In scena una famiglia originale ma nello stesso tempo, simile a quelle di tutti noi, che si prepara al Natale con giochi, scherzi di magia e l’attesa di un Babbo Natale.

10. Mostra 'Aspetta e spera' - Personale di Tiziana La Piana - Venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 19,00 inaugura nell’Ex Merceria di Piazza Manganelli a Catania la mostra personale dell’artista Tiziana La Piana a cura di Giuseppe Stagnitta.

11. La scandalosa Catania - I luoghi dell'Eros - Un itinerario tra storia e antropologia sui costumi sessuali dei catanesi durante il ventennio. Un racconto tra vizi e peccati che indagherà la condizione delle donne e degli omosessuali. Patria, famiglia, bordelli e battuage.

12. Tour di delitti nella Catania 'La Nera' - In questo tour inedito si parlerà di leggende e di fatti delittuosi che hanno interessato la città di Catania, dai martiri cristiani, alle vittime dei terremoti e delle guerre, dagli uxoricidi ai condannati a morte, da Peppa la cannonera alla pietra del malconsiglio.

13. Il Gabinetto degli Autori - Dal 17 dicembre inizia questo nuovo web-format, dalle sale dell’Ostello degli Elefanti a Catania. Quello che vedrete è un esperimento che ruba (e speriamo di farlo da ladri professionisti e onesti alla Lupin) la propria forma e da varie fonti: quelle televisive soprattutto, ma anche radiofoniche e quelle nate nei locali delle città, dove si può ascoltare musica o poesia. Entrerete in un Gabinetto intimo dove vedrete gente fare i propri bisogni, non fisiologici ma diciamo, spirituali. Vedrete persone esibirsi, sketch e musica, interviste, in un flusso che, speriamo, vi faccia uscire da lì con buon umore e qualcosa di bello a cui pensare

14. Monte Ilice sulla tracce del Verga - Sharing Sicily propone una suggestiva passeggiata letterario-naturalistica, nel territorio di Trecastagni, che coinvolgerà il Monte Ilice, cono vulcanico inattivo sul versante sud-orientale dell’Etna, luogo immerso nella natura e conosciuto anche per lo struggente romanzo verghiano: Storia di una capinera. Il panorama che si apre sull’Etna, sui paesi della costa Ionica e pedemontani ripagherà della breve fatica per raggiungerla.

15. Spettacolo 'Beckett on Tourette' - Ai tempi di una pandemia che ha spinto le persone a rinchiudersi in casa per paura di contrarre il virus, in pochi, trovano il coraggio di uscire per continuare a partecipare alla vita. Prende le mosse da questa premessa Beckett on Tourette, spettacolo di VRAB pictures, connubio creativo di Lucilla Mininno, regista e attrice, e Giovanni La Fauci, artista contemporaneo, scenografo, costumista e musicista.