Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: 'Di giardino in giardino', 'Arte è Scienza', Open Mercato generale

1. Open - Mercato generale - Vintage | Riciclo | Artigianato | Arte | Cultura. Si riutilizza un bene che non è ancora diventato un rifiuto e si ricicla ciò che invece già lo è. Sosteniamo il riutilizzo e favoriamo il riciclo....aiutiamo l'ambiente e sosteniamo la cultura.

2. Una Domenica in vigna tra musica e magia - Una Domenica in vigna per famiglie e non solo. Ci sarà una banda fighissima che fa musica strepitosa, giocoleria, fiabe per bambini, cantastorie per tutti, escursioni, degustazioni per piccoli e adulti insieme a tanto altro.

3. Preludio Marranzano World FEST - Intimate Dialogues" di Stockhausen&Mortazavi - Domenica 19 giugno Preludio del Marranzano World Fest. MARKUS STOCKHAUSEN & ALIREZA MORTAZAVI in Intimate Dialogues. Il preludio di questa edizione si apre con un concerto intimo e meditativo, nel segno del dialogo tra Oriente e Occidente, tra contemporaneità e tradizione, tra la magia dei suoni e l’incanto dei luoghi.

4. Palazzo 'Asmundo di Gisira' e veduta dei tetti di Catania al tramonto - Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ad uno dei luoghi più esclusivi del centro cittadino, “Asmundo di Gisira” dove arte, sicilianità e antiche leggende si fondono. Situato all’interno dell’omonimo Palazzo edificato dopo il drammatico terremoto del Val di Noto che nel 1693 rase al suolo Catania.

5. 'Dai un calcio al linfoma' - Torna, dopo due anni di stop “Dai un calcio al linfoma”, la sfida calcistica, giunta alla settima edizione, promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Catania e dalla delegazione di Belpasso, che contrappone i “Gladiatori” ed i “Sanitari”, ovvero le rappresentanze di pazienti ed ex pazienti siciliani di oncoematologia e dei medici degli ospedali catanesi. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 18 giugno con inizio alle ore 17, sul terreno di gioco de “La Meridiana Piscine” di via Ugo La Malfa, Catania.

6. 'Infiorata del Corpus Domini' a Castiglione di Sicilia - Per il secondo anno consecutivo, i giovani volontari della Parrocchia di Castiglione di Sicilia, sotto la guida del parroco don Orazio Greco, allestiscono la III Infiorata del “Corpus Domini”. Protagonisti i fiori dell’Etna e della Valle dell’Alcantara che saranno adagiati su straordinari disegni in un tappeto lungo 30 metri, all’interno della Basilica della Madonna della Catena.

7. Catania segreta e la macchina del tempo - Itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorreremo il centro storico della città, addentrandoci in vicoli, cortili e siti archeologici segreti.

8. Passeggiata 'Trasformazioni' e visita guidata della Mostra 'San Berillo. Dentro ed altrove - Venerdì 17 giugno tornano le passeggiate urbane di Trame di Quartiere. Con una piccola novità: l'itinerario di TRASFORMAZIONI si concluderà eccezionalmente con la visita della mostra SAN BERILLO. DENTRO E ALTROVE, realizzata con il sostegno di ANCE Catania ed esposta presso la nostra sede di Palazzo De Gaetani.

9. Spettacolo 'Opera dei pupi' - Ultima impresa di Orlando di Roncisvalle - Passaggio d'epoca. I Paladini di Francia compiono altre imprese. Rinaldo, abbandona le armi e la Corte di Parigi per dedicarsi alla meditazione ed al pentimento. Infuoca una vecchia Guerra tra l'Impero di Carlo Magno e la Spagna moresca dei cognati Marsilio, Bulugante e Falserone che, costretti ad una tregua, implorano la resa per le troppe perdite. Ma all'arrivo dell'ambasceria di Spagna, Gano, escogita un nuovo piano per tradire Il Re dei Franchi ed i Paladini.

10. 'Di giardino in giardino' - Visita guidata all'Orto Botanico - Venerdì 17 giugno, alle 17,15, all'Orto Botanico di Catania, sarà possibile effettuare una visita guidata a cura di Gianpietro Giusso del Galdo (docente di Botanica sistematica dell’Università di Catania), nell’ambito della manifestazione “Di giardino in giardino”, curata dall’Etna Garden Club e Verde Siderale, in programma dal 17 al 26 giugno.

11. “Arte è Scienza” al Monastero dei Benedettini - Le relazioni tra scienza, cultura e società nel campo della diagnostica, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Un tema sempre più attuale che sarà al centro, venerdì 17 e sabato 18 giugno al Monastero dei Benedettini, dei lavori dell’ottava edizione della rassegna “Arte è Scienza” promossa dall’Associazione Italiana di Archeometria e dall’Università di Catania.

12. Cena irlandese e film Belfast - Sabato 18 giugno Veganosteria vi aspetta all’Arena Adua per una ricca cena irlandese ispirata al bellissimo film Belfast di Kenneth Branagh.

13. Escursione sull'Etna: dal tramonto alle stelle - Alle soglie dell'estate le guide Hermes Sicily tornano a riproporre le escursioni serali sull'Etna. Quest'escursione partirà nel tardo pomeriggio e con l'ultima luce del giorno ci condurrà nella bassa Valle del Bove per ammirare al tramonto il paesaggio vulcanico da Monte Fontana.

14. Mostra "Tre Artiste in concento" alla Catania Art Gallery - “Tre Artiste in concento”, il nuovo progetto espositivo di Catania Art Gallery che racchiude le opere di tre Artiste siciliane, catanesi – Elsa Emmy, Lucia Ragusa, Dina Viglianisi. La mostra sarà inaugurata il 4 giugno 2022 in orario continuato dalle ore 11 alle ore 20, visitabile sino al 27 giugno.

15. Mostra 'Kouros ritrovato' al Castello Ursino - Riapre al Museo Civico di Castello Ursino a Catania fino al prossimo 2 ottobre il Kouros ritrovato, dopo l’esposizione al Museo Paolo Orsi di Siracusa e, successivamente, al Museo di Arte Cicladica di Atene. L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, dal Comune di Catania - Assessorato alle Attività e beni culturali, dalla Fondazione Sicilia, in collaborazione con l’Associazione Lapidei Siciliani-LapiS, Centro Regionale Progettazione e Restauro. Organizzata Civita Sicilia.