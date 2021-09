Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Pop Up Market, Libri in Circolo, ArtigianCity

Dopo la pausa dovuta alla pandemia torna finalmente il Pop Up Market. Da non perdere però nemmeno l'appuntamento con la bella iniziativa 'Libri in circolo - Libri in cambio di mobilità sostenibile'

1. Pop Up Market Sicily Plebisicito edition - Dopo una lunga pausa, Pop Up Market Sicily finalmente torna in pista. Anzi, in un parcheggio. Uno spazio dallo stile Industry, degno di poter essere collegato geograficamente ad una qualunque capitale europea per lo stile urban che lo caratterizza, arricchito dalle opere di street artist internazionali.

2. ArtigianCity - Via Montesano - Dopo un'estate in "tour" si torna all Centro Storico di Catania, in Via Montesano. Artigiani e creativi ti aspettano per il tuo shopping di qualità. Appuntamento dal 14 al 19 settembre 2021. Ingresso libero.

3. Presentazione del libro 'La musica perduta' - Domenica 19 settembre Radicepura e Cavallotto Librerie Edizioni organizzano l'incontro con Antonio Mistretta autore de "La Musica perduta" edito da Giulio Perrone Editore. Converserà con l'autore Giovanna Giordano. Programma: Ore 17 ingresso e visita guidata dei giardini Ore 18 presentazione del libro Ore 19.30 degustazione calice di vino.

4. Premio Plachi 2021 - Premio Plachi 2021”, in programma dal 17 al 19 settembre e dal 24 al 26 settembre 2021 nell’Anfiteatro “Turi Ferro” a Gravina di Catania. La rassegna musicale per band e solisti prevede la partecipazione di Grazia Di Michele e di Attilio Fontana.

5. Presentazione del libro "America non torna più" - America non torna più - HarperCollins, con Giulio Perrone, modera Elvira Seminara. Venerdì 17 settembre alle ore 19:30 alla Legatoria Prampolini. Ingresso gratuito. La prenotazione è obbligatoria, al fine di garantire il rispetto delle misure anti-Covid.

6. Presentazione del libro 'La scelta negata' - Presentazione del libro "La scelta negata. Il diritto all'aborto nel paese dell'obiezione" di Patrizia Maltese. Venerdì 17 settembre, ore 18:00 presso il Cortile della Cgil, in via Crociferi, a Catania. Dialogherà con l'autrice, Graziella Priulla, sociologa e saggista.

7. Presentazione del libro 'La vita lenta' - Domenica 19 Settembre, alle ore 18:00, il celebre scrittore di origine marocchina Abdellah Taia sarà a Catania per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo LA VITA LENTA, edito da IL FUNAMBOLO. Dialogherà con l'autore Emanuele Liotta, Segretario Arcigay Catania.

8. Libri in circolo - Libri in cambio di mobilità sostenibile - Nell'ambito della settimana della mobilità sostenibile, in collaborazione con il Comune di Catania, regaleremo libri a chi si recherà in piazza Università utilizzando mezzi sostenibili: a piedi, in bicicletta, in monopattino e con i mezzi pubblici. Nell' Autobook si svolgeranno delle micro conferenze di volontari di Legambiente, esperti nella materia ambientale.

9. Trekking sull'Etna: da Monte gallo a case Zampini - Sharing Sicily per l'ultima domenica di settembre dà il benvenuto all'autunno con un trekking sul versante Ovest del nostro vulcano.

10. Expo della pubblicità 2021 - Gli imprenditori del mondo del gadget pubblicitario, del tessile promozionale, delle ultime tecnologie per la stampa e la comunicazione visiva si incontreranno al Centro Fiere Bicocca, Catania, per un meeting espositivo dove presentare le ultime novità e confrontarsi con i leader del mercato di riferimento in maniera molto stimolante per la propria crescita professionale.

11. Contemporary Weekend - Torna il Pop Up Market Sicily con un'edizione tutta contemporanea al parcheggio R1 di Catania e noi, dell'Associazione Guide Turistiche Catania, siamo felici di prenderne parte: muniti di green pass, dal 17 al 19 settembre, vi aspetta il weekend più ''contemporary'' degli ultimi tempi.

12. Catania dei misteri by night - L'associazione culturale Grand Tour del XXI Secolo propone un inedito tour che vi farà conoscere aspetti inconsueti di Catania.

13. Catania: Frammenti della Città perduta - Un percorso attraverso la storia ed i monumenti meno conosciuti della nostra città, in quei luoghi che sono sfuggiti alla distruzione provocata dal catastrofico terremoto dell’11 gennaio 1693.

14. Spettacolo 'Pulcinella innamorato' - Dal 18 settembre al 10 ottobre, sabato alle 18 e domenica mattina alle 11.00, sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, lo spettacolo di burattini “Pulcinella innamorato”. Il pubblico di piccoli e grandi troverà sulla scena il suo beniamino in procinto di convogliare a nozze con la bella Colombina.

15. Teatro della Città - Il Miles di Plauto - Nuova produzione del Teatro della Città: "Il Miles di Plauto". La commedia, diretta dal maestro Armando Pugliese, vede protagonisti Gianfelice Imparato e Andrea Tidona affiancati da Lydia Giordano, Massimo Reale, Silvia Siravo, Alessandra D’Ambrosio, Giacomo De Cataldo, Alessandro Calamunci, Maria Luisa Fravili. L'appuntamento è all'Anfiteatro Le Cimiere di Catania da giovedì 16 a sabato 18 settembre, ore 21.