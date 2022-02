Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Fabio Volo presenta 'Vita nuova', Pistì Snow Trophy, Luci e Ombre al Monastero

1. Presentazione del libro 'La vita nuova' di Fabio Volo - Fabio Volo arriva in Sicilia a presentare il suo nuovo romanzo, Una vita nuova. Il 19 febbraio Fabio sarà a Catania dove alle 18,00 presenterà il libro insieme a Simone De Pieti, presso le Ciminiere, Sala C3.

2. BeeLAB for kids: la casa sull’albero - I giovani e le giovani partecipanti al laboratorio a cura di Officine Culturali esploreranno i giardini del Castello di Vizzini, immergendosi nella natura, per scoprire quali specie naturali vi sono custodite e quali materiali naturali vengono scelti per costruire i nidi.

3. Pistì Snow Trophy 2022 - Torna dopo due anni di assenza il weekend sulla neve che combina in un mix perfetto sport e divertimento. La meravigliosa location del vulcano attivo più alto d’Europa, l’Etna (zona Monte Conca - Piano Provenzana, Comune di Linguaglossa) sarà il teatro dell’edizione 2022 del “Pistì Snow Trophy”, manifestazione conosciuta soprattutto per aver portato per la prima volta nel Sud Italia lo Snow Volley (pallavolo sulla neve) che anche in quest’edizione sarà protagonista con il torneo amatoriale 4x4 misto di domenica.

4. Luci e Ombre al Monastero: le visite guidate serali - Venerdì 18 febbraio 2022 dalle 20:00 alle 22:30, un percorso guidato ogni mezz’ora, ritorna l'appuntamento con le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna la centenaria storia dell’ex complesso monastico.

5. Spettacolo 'Gatta ci cova' - Sabato 19 e domenica 20 febbraio (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica alle ore 17.30) al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” sarà messo in scena proprio “Gatta ci cova”, uno dei cavalli di battaglia di Gilberto Idonea, di cui il figlio Alessandro riprende la regia.

6. Cappella Bonajuto - Esposizione 'Innocenti consuetudini' - Domenica 20 febbraio vi aspettiamo per una inedita visita dedicata al più importante gioiello bizantino nascosto nel centro cittadino, che ispirò un dipinto di Houel. Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina.

7. Arti e mestieri - Visita in atelier dei 'Maestri pupari Salamanca' - Sicilia Gaia organizza una visita dedicata alla scoperta di una delle più autentiche tradizioni siciliane l’Opera dei Pupi. I Maestri Pupari Francesco Salamanca costruttore da oltre 50 anni ed il figlio Emanuele ci accoglieranno nel loro Atelier per mostrarci come nasce un pupo siciliano e svelarci alcune curiosità su una delle più belle tradizioni siciliane.

8. 'Diversamente Agata' - DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 - una passeggiata alla scoperta della processione di Agata sconosciuta e degli antichi percorsi in onore della Santa.

9. Catania Liberty - Tour urbano - Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata al Liberty, stile fiorito in Europa intorno al 1900 nelle arti decorative e in architettura, il cui obiettivo fu quello di migliorare esteticamente gli oggetti di uso comune, prodotti dalle industrie, per allontanare il rischio di banalizzazione della produzione in serie.

10. Catania esoterica - Il tour esoterico sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un percorso che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.

11. "William Shakepeare - La tragedia di Macbeth" della Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli - La Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli propone - sabato 19 ore 21 e domenica 20 febbraio ore 18 al Piccolo Teatro della Città di Catania - lo spettacolo William Shakespeare - La tragedia di Macbeth, ovvero la famosa opera del bardo secondo i codici teatrali dell’Opira catanese.

12. Spettacolo “Il rasoio di Occam” - Il 20 febbraio, alle ore 18.30, attenzione viene data alla nuova drammaturgia siciliana con “Il rasoio di Occam” di Giusi Arimatea e Giovanni Maria Currò, con Tino Calabrò, Alessio Bonaffini e Mauro Failla, voci di Antonio Alveario, Ivan Giambirtone ed Elisabeth Agrillo, scenografie e scenotecnica di Franco Currò, regia di Giovanni Maria Currò, aiuto regia di Giusi Arimatea, costumi di Liliana Pispisa, audio e suoni di Carmelo Galletta, grafica di Cinzia Muscolino, foto di scena di Giuseppe Contarini, una produzione Clan degli Attori di Messina.

13. Catania Nobile: Visita al Parco Paternò del Toscano - Sicilia Gaia organizza un viaggio sensoriale in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”.

14. Mostra 'Agata on the road' - Agatha on the road / In viaggio con Agata è una mostra diffusa, un percorso che dall’archeologia approda all’arte contemporanea e che si snoda tra le sedi dell’Università di Catania (Palazzo centrale dell’Università e Palazzo Sangiuliano) e la GAM-Galleria d’Arte Moderna di Catania.

15. Mostra 'Banksy&Warhol' al Palazzo della Cultura- La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta al Palazzo della Cultura di Catania dal 20 Novembre 2021 al 2 Giugno 2022 e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy.