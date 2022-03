Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Mostra 'Ripartiamo dai rifiuti', 'Sposami', 'Il sigillo spezzato' al Monastero

1. Mostre: "Ripartiamo dai fiumi" - Ripartiamo dai fiumi” è la mostra itinerante e “politecnica” che sarà inaugurata nella Galleria d'arte moderna di Catania, in via Castello Ursino 32, sabato 19 marzo alle ore 18 alla presenza dell'assessore alla Cultura, Barbara Mirabella.

2. 'La storia Vergognosa' - Proiezione del film documentario di Nella Condorelli - Proiezione del film documentario 'La storia vergognosa. Cuntu d'amore e di riconoscenza all'Umile Italia' scritto e diretto da Nella Condorelli. In collaborazione con l'associazione Memoria e Futuro e Gruppo Donne (in)Visibili. Introduce e Presenta Roman Henry Clarke, intervengono Adriana Laudani, giurista e Maria Lombardo, giornalista. Sarà presente la regista Nella Condorelli.

3. Pozzo di Gammazita - Leggende e misteri catanesi - Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.

4. Sposami - Salone del matrimonio Catania - Si svolgerà dal 19 al 27 marzo 2022 alle 'Ciminiere' di Catania l'ennesima edizione del salone 'Sposami - Salone del Matrimonio'. Clicca sul seguente link per poter scaricare il pass omaggio per visitare l'evento. Sabato e domenica aperti dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Sabato 19 marzo 2022 dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

5. Il sigillo spezzato - Mistery game al Monastero dei Benedettini - Il gioco si sviluppa su una storia immaginata da Officine Culturali che deve essere completata e riscritta attraverso le competenze logico-deduttive dei partecipanti e sulle affinità di gruppo. Il tavolo da gioco è il labirinto benedettino su cui si muovono alcune “pedine”: i giocatori reali.

6. BeeLAB - a cu cià cunti: intrecci e narrazioni - Guidati da Emanuela Pistone con Salvatore Disca e Jonida Xherri, le partecipanti e i partecipanti intraprenderanno un viaggio tra le strade di Vizzini alla ricerca di parole e racconti, dimenticati e nuovi, per intrecciare nuovi fili e tessiture e collegare la storia di ognuno con le storie della comunità.

7. Visita guidata a Palazzo Biscari - Sharing Sicily ha l'onore di aprirvi le porte di una delle dimore aristocratiche più imponenti e belle della Sicilia, il Palazzo Biscari, capolavoro del barocco siciliano. La visita del Palazzo Biscari sarà condotta direttamente dal Principe Ruggero Moncada, per un suggestivo tour guidato dove ripercorreremo la storia di questo capolavoro del Barocco, e rivivremo la Catania nobiliare tra settecento e ottocento, tra facciate monumentali, scalinate, affreschi, giardini e fontane.

8. Presentazione del volume “La Bellezza Ritrovata” - Dopo il fortunato progetto espositivo itinerante che ha viaggiato dal 2017 al 2019 toccando le principali città italiane, “La Bellezza Ritrovata” (www.labellezzaritrovata.it) diventa un prezioso volume fotografico che verrà presentato sabato 19 marzo 2022 alle ore 17 presso l’Auditorium Marchesi del Palazzo della Cultura con il patrocinio del Comune di Catania.

9. 'Orchestra da camera Orfeo' allo Zo Centro Culture Contemporanee - Sabato 19 marzo, alle ore 21, spazio alla musica classica con l’Orchestra da camera Orfeo, con un repertorio di capolavori strumentali del ‘700 e dell’800. In programma: Edward Elgar: Elegy for strings op. 58; Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik K525 e Divertimento K136 in re maggiore; Anton Arensky: Variazioni su un tema di Tchaikovsky op. 35°.

10. Trekking al bosco Santo Pietro: Le sughere secolari - Domenica 20 marzo festeggiamo l’equinozio di primavera al Bosco Santo Pietro nel territorio di Caltagirone, una riserva naturale orientata (RNO) esistente già al tempo della dominazione Normanna e rappresentata da monumentali querce da sughero veri e propri patriarchi vegetali.

11. Mostra “Francesco Contrafatto. Una mostra affettiva” - La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 marzo, con inaugurazione alle ore 11, sino al 13 maggio. Una mostra affettiva” promossa dal Comune di Catania insieme con Commapartners e gli eredi dell'artista.

12. Catania tra misteri e leggende by night - La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta. Il tour inizierà davanti la chiesa di San Gaetano alle Grotte, che avremo modo di visitare: scendendo giù per gli scalini, i suoni del mondo esterno lentamente scompaiono e lasceranno spazio al silenzio e allo stupore di un luogo che non ti aspetti, ancora più suggestivo di notte.

13. Spettacolo 'Voglia di borotalco' - La Capuana riprende la stagione al Teatro Ambasciatori domenica 20 marzo alle ore 18 con “Voglia di borotalco" di Pietro Barbaro, una commedia che si colloca nella scia della migliore tradizione teatrale della farsa francese, per la regia di Antonella Saeli.

14. La degustazione di vino: Tenute Mannino - VI invitiamo a passare un bel sabato con noi degustando del buon vino immersi nel ambiente del palmento del 1810 delle Tenute Mannino nelle vicinanze di Catania. Costo di partecipazione: € 60 include: degustazione accompagnata di 3 vini della casa Mannino, un apertitivo/un pranzo leggero. Ci sara anche l'opportunita' di comprare i vini e altri prodotti della casa Mannino.

15. Mostra di Rasta Safari - Un Interessante percorso pittorico curato dal Professore Salvo Russo, presentato nel nuovo spazio culturale catanese che vedrà avvicendarsi durante il corso dell'anno diverse proposte espositive. In occasione dell'apertura della Mostra l' intervento critico dell' Artista Palermitano Antonino Gaeta.