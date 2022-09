Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Irama e Mannarino LIVE, Fiera dello Jonio e Sagra dei fritti

1. Irama LIVE alla Villa Bellini - 2 SETTEMBRE CATANIA Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.

2. Mannarino LIVE alla Villa Bellini - Appuntamento sabato 3 settembre 2022 alle ore 21.00 alla Villa Bellini di Catania. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.

3. Alex LIVE a Zafferana Etnea - Parte con la prima data sabato 3 settembre a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino il NON SIAMO SOLI TOUR, prodotto e organizzato da Vivo Concerti e Friends & Partners. La tournée di ALEX, acclamato finalista di Amici 2022, proporrà sia date estive all’aperto sia appuntamenti nei club italiani e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Non siamo soli.

4. Fiera dello Jonio 2022 - Dal 2 al 11 Settembre presso il Centro Storico di Acireale ritorna la fiera dello Jonio, una delle più antiche e storiche fiere Siciliane. Novità Padiglione Expo Sposi. Non mancherà artigianato, prodotti tipici arredo giardino, utensileria e tanto altro ancora. Area gastronomica ed aria luna park, animazione e spettacoli tutti i giorni.

5. Sagra dei Fritti Siciliani - 2 - 03 - 04 settembre 2022 Parco Comunale "A. Aniante" (Villa Comunale) di Viagrande (CT). Stand con tutte le tipologie di #?????? ?????????: arancini, bombe, siciliane, crispelle con acciughe o ricotta, panelle e street food palermitano, iris, raviole, graffe, crispelle al miele, paranza di pesce, polpette di carne, verdure in pastella, dolci al pistacchio, cannoli, pidoni messinesi, opzioni #vegan o senza #glutine e tanto altro.

6. Catania segreta e la macchina del tempo - A grande richiesta riproponiamo un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorreremo il centro storico della città, addentrandoci in vicoli, cortili e siti archeologici segreti. Attraverseremo i quartieri più pittoreschi ed autentici di Catania, ricchi di storia e racconti, accompagnati dalla nostra guida turistica Vanessa Motta che ci mostrerà l’altra faccia del centro cittadino.

7. Etna trekking e cena in rifugio sotto le stelle - Sharing Sicily propone l'ultimo trekking sull'Etna con cena al Rifugio Piano dei Grilli sotto le stelle, per una serata dedicata non solo al trekking e alla natura, ma anche al buon cibo e alla socializzazione.

8. Festa della Musica a Pedara - 3/4 settembre 2022 Pedara Festa della musica 2022. Iscrizioni aperte per le Le Notti delle note 2022 - Notti Bianche. Band, cantautori, pittori, artisti di strada, artigiani, Buskers, ballerini, ma musicisti classici, corali, dj, rockers, rapper, attori, teatranti, giocolieri possono contattare l'organizzazione in privato per poter partecipare al seguente link.

9. "Vincent van Gogh - La discesa infinita" - Lo spettacolo, ispirato all’avvincente e commovente biografia che lo scrittore Giordano Bruno Guerri ha dedicato al geniale pittore olandese, prosegue dopo il debutto nel cartellone del Segesta Teatro Festival (Teatro Antico del Parco Archeologico di Segesta) a Giardini Naxos il 2 settembre (Teatro della Nike del Parco Archeologico Naxos Taormina) e a Catania il 3 settembre (Palazzo della Cultura, nel cartellone estivo del Comune di Catania).

10. Sagra della rosetta con la mortadella - Ritorna, dopo due anni di stop forzato, l'attesissima sagra della rosetta con la mortadella, inserita tra le principali attività del #cosmofest 2022. Gusta una croccante rosetta (anche senza glutine) con la buonissima mortadella alta qualità "Levoni", preparata dal personale della salumeria acese "I salumi del Re". Il tutto accompagnata dall'ottima birra artigianale siciliana che nasce alle pendici dell'Etna dell'Officina Brassicola Siciliana.

11. Le Vie dell'Acqua a Catania - La prima domenica del mese. APPUNTAMENTO ore 10.00 in Piazza Duomo (sotto l'Elefante) CONCLUSIONE in Piazza Dante.

12. Una notte all'Osservatorio - Il programma comprenderà una visita ai telescopi 91cm e ASTRI, osservazioni di oggetti celesti con il telescopio MEADE e osservazioni del cielo a occhio nudo. Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo.

13. Spettacolo 'I moschettieri' - Sabato 3 settembre, alle ore 20.30, presso il Polo educativo Spazio 47- Èbbene - Stella Polare di via Villascabrosa 128 A, andrà in scena lo spettacolo teatrale I Moschettieri di Roberta Amato, per la regia di Nicola Alberto Orofino, con Egle Doria, Gianmarco Arcadipane, Luigi Nicotra e Vincenzo Ricca.

14. Spettacolo "Giufà e i buoni consigli" - Sabato 3 settembre, per la rassegna Teatro dei piccoli in Corte proposta dall’Associazione Città Teatro, sul palcoscenico della Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi, va in scena lo spettacolo di Nave Argo diretto da Iridiana Petrone.

15. Spettacolo “Upi pian pianino” - Venerdì 2 settembre, alle ore 18.15, nello spazio esterno di SpiazZo di Zo Centro culture contemporanee di Catania va in scena “Upi pian pianino”, tero spettacolo della rassegna di teatro per bambini “Incanti Fest” realizzata in collaborazione con la compagnia La Casa di Creta Teatro per le nuove generazioni.