Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Carovana della Prevenzione, Mistery Tour, Mostra 'Colore Calore Movimento', 'Lucerna romana'

1. La lucerna romana - Laboratorio ludico didattico - Domenica 23 gennaio 2022 alle ore 10:30 attendiamo, in un nuovo appuntamento con i laboratori a cura di Officine Culturali dedicati all’archeologia e ai mestieri del passato, tanti piccoli artisti per ricreare “La lucerna romana”.

2. Mostra “Colore Calore Movimento” - Il colore come metafora della vita, il calore come simbolo dell’emozione, il movimento come prospettiva sulla ciclicità delle cose e degli avvenimenti: “Colore Calore Movimento” è il titolo della mostra della fotografa e visual artist Rossella Pezzino De Geronimo, che dall’11 al 30 gennaio 2022, è ospitata nel Ridotto della Sala Verga del Teatro Stabile di Catania.

3. Ciaspolata sull'Etna - Secondo evento del 2022 organizzato dall'Associazione VITTORIA TREK AND WINE. Questa domenica vi condurremo sui sentieri innevati del vulcano più grande d'Europa, l'Etna. Accompagnati da una guida naturalistica, e indossando le ciaspole, ammireremo il candore della neve bianca e ci divertiremo insieme in un paesaggio innevato e unico.

4. 'Carovana della Prevenzione Sicilia' il 21 e 22 gennaio - Venerdì 21 e sabato 22 gennaio piazza Università ospiterà la "Carovana Prevenzione Sicilia" del progetto Komen Italia che, con la collaborazione del Comune, dell'Asp e dell’Associazione "Agata Donna per le Donne", offrirà esami diagnostici gratuiti a donne in difficoltà socio-economica non rientranti per fascia di età negli screening regionali.

5. Spettacolo 'Santa Subito' - SANTA SUBITO scritto ed interpretato da Francesca Falchi, una "stand-up mistica"; un rispettoso semiserio “prontuario” per far fronte alle grandi e piccole tragedie del quotidiano. In un periodo storico in cui la coscienza traballa, la scienza emigra e la fantascienza fluttua, la fede (fosse anche quella nella Nutella) alimenta un fiume di richieste di protezione cure e rimedi contro i mali del nostro tempo. Un monologo tutto al femminile, dove Francesca Falchi, tra un lumino a Santa Rita e una puntata di Beautiful, ripercorre la storia della sua famiglia rigorosamente matriarcale quando erano le Sante a risolvere tutti i problemi e non il corriere di Amazon.

6. Mystery Tour: Bellini, Amore e Morte - Appuntamento ore 19.00 in Piazza Duomo (davanti alla Cattedrale). Evento a cura dell’Associazione Etna‘ngeniousa con la partecipazione straordinaria dell’attrice Barbara Gallo. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 15.00 (include la guida, un attore ed una dolce sorpresa).

7. Presentazione del libro "Sappiamo chi è Stato" e aperitivo solidale - Il 22 gennaio, dalle 17 al Sorcio Rosso, presentiamo il libro "Sappiamo chi è stato" (Prospero Editore, 2021) insieme a Daniele Ratti, uno degli autori. A seguire, aperitivo solidale per sostenere le attività del Sorcio.

8. Africando - Ass.Cult. “Art&Heart Gallery” in collaborazione con BetoBeat presentano: AFRICANDO Format musicale di Black Music. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid. Ingresso con tesseramento annuale 10€ incluso aperitivo e spiedino di frutta fresca.

9. Donazione sangue domenica 23 gennaio 2022 - Proprio per venire incontro alle esigenze dei Donatori, è stato fissato un APPUNTAMENTO della raccolta sangue, presso la Centrale Operativa CRI Catania di Via Ebe, 2. La nuova autoemoteca del Comitato accoglierà i donatori nella nuova Centrale Operativa, in presenza di un medico volontario che darà ogni delucidazione e consulto sulla donazione.

10. In bici tra i castelli - Domenica 23 Gennaio 2022 alle ore 10.00 non prendere impegni. Abbiamo in programma la nostra prima passeggiata in bicicletta dell'anno 2022. L'evento è stato principalmente pensato per quanti vogliano trascorrere alcune ore in armonia insieme alla nostra Associazione, e per quanti hanno sempre desiderato avventurarsi alla scoperta di nuove strade, in bicicletta, ma da soli non hanno mai avuto la possibilità di farlo.

11. Firmacopie con Simonetta Agnello Hornby - L'amatissima scrittrice Simonetta Agnello Hornby incontra i lettori e firma le copie di Punto Pieno (Feltrinelli). Sono richiesti Green Pass e mascherina Ffp2. Appuntamento alla Libreria Ubik - I Portali.

12. Spettacolo 'Il test' - TEATRO METROPOLITAN CATANIA - Sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022. Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea 2022. Botteghino via Sant’Euplio, 21 – Catania. Tel 095.322323 (ore 10-12 e ore 17-19).

13. Trekking urbano al borgo 'Tre Castagni' - Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica.

14. Pico - teatro ludico - Laboratorio teatrale per bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni a cura di Valentina Lupica. Pico è un percorso di formazione teatrale d’impronta ludica, volto ad accompagnare bambine e bambini all’avviamento dell’espressione corporea in modo naturale e divertente, offrendo loro uno spazio ideale cui riscoprire e coltivare l’incontro e la relazione fra coetanei.