Cosa fare a Catania, gli eventi del weekend - Fiera Didacta, 'Risparmia l'acqua', Festa del Castagno

1. Fiera Didacta Sicilia 2022 - Fiera Didacta Italia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, dopo il successo dell’ultima edizione (ritornata in presenza dal 20 al 22 maggio dopo due anni di stop per la pandemia) arriva in Sicilia dal 20 al 22 ottobre in collaborazione con la Regione Siciliana.

2. Catania Hardcore Fest - Sabato 22 ottobre. Una giornata dedicata al punk in tutte le sue forme per festeggiare insieme con band dall'Italia e non la ventennale attività di Catania Hardcore. Troverete inoltre mercatini d'arte, distro, cibo e beveraggi, dj set. Ingresso libero.

3. Mystery Tour - Ombre nella Notte - Venerdi 21 Ottobre 2022. Appuntamento in Piazza Duomo ore 19.30 (davanti al Palazzo degli Elefanti). Si raccomanda la massima puntualità. ITINERARIO • Il giallo della pietra nera • La tragica storia di Rosalia • Presenze e misteri in via Crociferi • La morte si veste da sposa • ‘A Lavannara • I vicoli del tempo • Le radici della città. Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa. Con la partecipazione straordinaria dell'attrice Barbara Gallo.

4. Road Show Catania - Risparmia l'Acqua - Il progetto di #Risparmialacqua, lanciato dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, in linea con le strategie europee e nazionali 2014-2020 della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ha l’obiettivo di diffondere un consumo responsabile dell’acqua, creando processi atti a migliorare la consultazione, la partecipazione e il dialogo con il pubblico, in modo da ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini. Appuntamento in Piazza Università a Catania dal 20 al 22 ottobre 2022.

5. Festa del Castagno - "I sapori d'autunno". Profumi, sapori, colori, arte e tradizione siciliana sulla piazza centrale di Trecastagni (CT): - ingresso gratuito - parcheggio gratuito - no ticket, no card - food e menù turistici.

6. Ottobrata Zafferanese - Continua domenica 16 ottobre (e proseguirà anche domenica 23 ottobre e domenica 30 ottobre) l'appuntamento con l'Ottobrata Zafferanese. Ingresso libero.

7. Spettacolo 'Che farò senza Euridice' - Appuntamento il 20-21-22 ottobre 2022 al Teatro 'Sala De Curtis' (orari degli spettacoli 21-18-21) ed il 27-28-29-30 ottobre 2022 al Palazzo della Cultura - Auditorium Marchesi (orari degli spettacoli 21.30-17.00-20.00-18.30) con lo spettacolo dal titolo 'Che farò senza Euridice' di Lara Marta Russo. Regia di Marco Tringali. Con Lara Marta Russo ed Alessandro Chiaramonte.

8. Le Vie Dei Tesori 2022 - Tutti i fine settimana del mese di ottobre torna ad Acireale “Le Vie dei Tesori”, manifestazione che promuove e valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia. Anche quest’anno il team di archeologi dell'Associazione Culturale Stoà Sicula si è impegnato nell’organizzazione del festival e nel promuovere e riconsegnare ai cittadini il patrimonio culturale della città di Acireale.

9. Firmacopie del libro 'La fisica che ci piace' di Vincenzo Schettini - Venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 15.30 appuntamento con Vincenzo Schettini che firmerà le copie del suo libro 'La fisica che ci piace'. Ingresso libero.

10. Spettacolo 'Una cena tra amici' - In questa occasione La Compagnia Teatrale Amici del Teatro per i nostri fedeli spettatori porterà in scena lo Spettacolo:‘ “Una Cena Tra Amici” con la regia di Massimo Paolucci. Lo spettacolo si terrà presso il TEATRO METROPOLITAN, di Catania Sabato 22 Ottobre 2022 con 2 spettacoli.

11. Mostra 'Le materie dei sogni' - Organizzata dal Museo-Galleria La Vite, si tratta di una conferma del pittore catanese Francesco Trovato (Catania 1959), protagonista della giovane pittura italiana degli ultimi anni.

12. Mostra 'Se ogni giorno fossi lieve' - Verrà inaugurata venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 18.30, negli spazi della Galleria Carta Bianca di Francesco Rovella “Se ogni giorno fossi lieve” la nuova mostra personale di Samantha Torrisi. Un progetto con una ventina di opere recenti quasi tutte inedite, in cui l’artista catanese indaga alcune delle tematiche principali della sua pittura.

13. Spettacolo 'L'Angelo della valigia' - L'ANGELO DELLA VALIGIA (una comedia poetica e fantastica). Sulla scena siciliana - Selezionati al FRINGE Catania Festival 2022. Dal 20 al 23 ottobre - Centro Culturale Contemporaneo - Sala Grigia.

14. Mostra “Dialoghi in galleria di Marco Grimaldi e Gianluca Patti” - Gli artisti coinvolti nel primo appuntamento intitolato Dialoghi in galleria sono Marco Grimaldi (Udine, 1967) e Gianluca Patti (Monza, 1977) che interpretano il ritmo di un’astrazione cromatica intensa e potente secondo due visioni diverse, pur accostabili e vicine.

15. Le stanze in fiore - Un percorso sensoriale tra arte e spiritualità - In occasione del Festival Le Vie dei Tesori, Sicilia Gaia organizza una visita inedita dedicata ad uno dei giardini più belli d'Italia "Le stanze in fiore": il giardino della rinascita - così definito dall’autrice Rossella Pezzino de Geronimo. Un percorso sensoriale, un tour unico e suggestivo, un giardino in cui arte e natura si fondono e si confondono per creare una sintesi, una vera esperienza di vita.