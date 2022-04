Cosa fare a Catania nel week-end ed il 25 aprile - Gli eventi da non perdere

1. Mostra 'Kouros ritrovato' al Castello Ursino - Riapre al Museo Civico di Castello Ursino a Catania fino al prossimo 2 ottobre il Kouros ritrovato, dopo l’esposizione al Museo Paolo Orsi di Siracusa e, successivamente, al Museo di Arte Cicladica di Atene. L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, dal Comune di Catania - Assessorato alle Attività e beni culturali, dalla Fondazione Sicilia, in collaborazione con l’Associazione Lapidei Siciliani-LapiS, Centro Regionale Progettazione e Restauro. Organizzata Civita Sicilia.

2. Incontro con il 'Premio Strega' Alessandro Piperno - Ad Aprile Viagrande Studios apre le porte al pubblico per un evento legato al mondo della cultura e della scrittura di richiamo nazionale. Domenica 24 aprile 2022, dalle ore 10 alle 13, si terrà un incontro con un ospite d’eccezione: Alessandro Piperno. Piperno è scrittore, critico letterario e accademico italiano, vincitore del Premio Strega nel 2012 con il suo romanzo “Inseparabili”, seconda opera del dittico intitolato “Il fuoco amico dei ricordi”.

3. Giornata mondiale del Libro - Pinacoteca Piazza Manganelli - Sabato 23 aprile alle ore 18.00, a Catania, nella sala della Pinacoteca intitolata al maestro Nunzio Sciavarrello di Piazza Manganelli (ex chiesa San Michele Minore), si celebrerà la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore indetta dalla conferenza generale dell’Unesco. L’obiettivo è promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright.

4. SAL Retrò - Venerdì 22 Aprile alle ore 20.30 Cucina Manipura e il ritmo dei Retró Style Vi aspettano al SAL- spazio avanzamento lavori. Un'occasione per festeggiare insieme l'arrivo della bella stagione con Musica Vino, America Bar e Pinsa a KM 0.

5. Mostra personale di Paolo Nicolosi - Ipaesaggi attendibili di Paolo Nicolosi. I suoi paesaggi, Paolo Nicolosi, li ha chiamati così in un’intervista, "attendibili". Degni di essere creduti, affidabili, realistici, veritieri e verosimili. Un paesaggio che potrebbe esistere e che forse da qualche parte esisterà, da qualche parte nel mondo e da qualche parte negli occhi di chi guarda. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 21.30 tranne il lunedì in Via Giacinto Pulvirenti 8.

6. Dalla Grotta dei Ladroni alla Cerrita dell'Etna - Il 25 aprile dalla grotta dei Ladroni all'incantevole bosco della Cerrita, uno dei luoghi più incontaminati del vulcano. Il trekking è di livello medio-facile ( per persone comunque abituate a camminare), lunghezza circa 8 km.

7. Viaggio nella Memoria: la Città dei Defunti - Un viaggio alla scoperta della città dei defunti, una città a tutti gli effetti che ha assorbito la storia della comunità etnea diventandone testimonianza artistica e sociale. Le solenni architetture delle cappelle, la riconoscenza per gli uomini illustri, la memoria affidata all'eternità del marmo accompagnerà il nostro viaggio nel tempo, riallacciando la "corrispondenza d'amorosi sensi" con chi ci ha preceduto e riscoprendo storie travolte dal tempo e dissolte nell’oblio. Dopo il successo dello scorso anno, Etna 'ngeniousa ripropone questo tour carico di emozioni e sorprese.

8. Sentieri etnei: alla scoperta dell'Hornito di Monte Gemellaro - Guidati da Salvatore Ronsisvalle una bella passeggiata in natura, adatta a tutti, per godere di colori, odori e profumi della Primavera del nostro vulcano, in un sentiero molto panoramico.

9. "Musica a Santa Caterina" - Dopo il concerto inaugurale, che si è tenuto eccezionalmente a Catania, la stagione diretta dal M°Mario Spinnicchia prenderà il via con “Il violino virtuoso”, concerto del violinista Joseph Arena e della pianista Maria Assunta Munafò.

10. 'Libertà' ai Mercati Generali - Mercati Generali | Pulp Ent | MIT presentano Libertà - 25 Aprile 2022. Live Cratere Centrale e Ignacio Moreno y su conjunto. Djs Jazz:Re:found selectors, Shazam Ipanema, Carlitos, Fransuà, La Bek. Ticket a prezzo ridotto (€8,50) disponibili via DICE https://link.dice.fm/hd9591f5428d. Possibile introdurre cibo per Pic Nic, bevande non ammesse.

11. Catania segreta e la macchina del tempo - A grande richiesta riproponiamo un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorreremo il centro storico della città, addentrandoci in vicoli, cortili e siti archeologici segreti.

12. Trekking, relax and grill all'Ecoturismo Boccadifuoco - Sicilia Gaia propone una giornata di festa da non perdere. Sarete ospiti presso l’Ecoturismo Boccadifuoco, costituito da antichi casali di metà ottocento. La tenuta fu tra la fine dell’800 e i primi del 900 un florido e vivo borgo contadino oltrechè luogo di villeggiatura della famiglia aristocratica Tuccari-Boccadifuoco.

13. Mostra “Francesco Contrafatto. Una mostra affettiva” - La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 marzo, con inaugurazione alle ore 11, sino al 13 maggio. “Francesco Contrafatto. Una mostra affettiva” promossa dal Comune di Catania insieme con Commapartners e gli eredi dell'artista.

14. Mostra 'Arts&Crafts' ai Minoriti - Dal 14 aprile al 2 maggio il Chiostro dei Minoriti di Catania ospiterà la mostra di arte e artigianato “Arts&Craft – Forme e colori nelle produzioni artigianali”, organizzato dall’Associazione Delfare con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Catania. Sotto il loggiato del Chiostro settecentesco, una serie di piccoli padiglioni accoglieranno i manufatti degli artigiani artisti che presenteranno le loro creazioni in ceramica e in pietra lavica, ma anche monili, opere in legno, piante, prodotti tessili, mosaici e fotografie fine art.

15. Mostra 'Profane icone' alla Catania Art Gallery - Antonella Cinelli presenta il suo nuovo progetto espositivo “Profane Icone” alla Catania Art Gallery, inaugurato il 9 aprile 2022 e visitabile sino al 9 maggio.