Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Gemitaiz LIVE, 'Circo di Terra&Friends', 'Il sigillo spezzato' ai Benedettini

1. Gemitaiz LIVE alla Villa Bellini - GEMITAIZ è pronto a tornare live in estate, calcando i maggiori palchi italiani. Sarà a Catania, sul palco della Villa Bellini, il 22 luglio 2022, per una tappa del suo “ECLISSI SUMMER TOUR 2022”, accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare e cantare, per la prima volta live, i brani contenuti nell’ultimo episodio del suo mixtape, “QVC – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9”, e non solo.

2. Rassegna letteraria 'Sotto il nespolo' - Presentazione del libro 'Il silenzio dei giorni - Torna a Valverde (CT) Terrazza Tersicula con la Rassegna Letteraria "Sotto il Nespolo 2022”, un calendario di eventi che si snoderà per tutto il mese di luglio nel giardino della sede dell'associazione culturale Tersicula, in via Calì 36.

3. Etna al tramonto e cena in rifugio sotto le stelle - Sharing Sicily propone trekking Etneo con cena al Rifugio Piano dei Grilli, sotto un cielo stellato, per una serata dedicata non solo al trekking e alla natura, ma anche al buon cibo e alla socializzazione.

4. Spettacolo 'Vicini di casa' - Dopo aver debuttato in vari teatri siciliani, arriva "Vicini di casa", commedia brillante di Orazio Bottiglieri, che rientra nella rassegna estiva organizzata dal comune di Santa Lucia e dall'associazione Gran Teatro e andrà in scena al PARCO TRINITA' MANENTI a MASCALUCIA, in provincia di Catania, VENERDI' 22 LUGLIO ALLE ORE 21:00 con la partecipazione di Elena Sparacino ed Eleonora Randazzo.

5. Il sigillo spezzato - mystery game' - Monastero dei Benedettini - Sabato 23 luglio 2022 alle 20:00 e alle 21:00, in occasione di Porte Aperte Unict la rassegna tra musica, teatro e cinema dell’Università di Catania, ritorna al Monastero dei Benedettini di Catania “Il sigillo spezzato”, il puzzle game che vedrà i partecipanti protagonisti di un misterioso gioco tra le architetture del complesso monastico. Un antico nemico del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena è tornato all’attacco.

6. Passeggiando per le campagne etnee da Piazza Belvedere ad Ilice di Carrinu - Un suggestivo e inusuale percorso a piedi si snoderà dalla bellissima piazza Belvedere fino a raggiungere la monumentale quercia di leccio conosciuta come “Ilici di Carrinu”. Un percorso affascinante guidato da Rosario Calcagno (geologo, guida federescursionismo) che ci consentirà di apprezzare il borgo rurale di Milo in tutte le sue sfaccettature passando attraverso le antiche strade basolate che storicamente erano antiche trazzere e che ancora oggi sono oggetto del passaggio delle greggi.

7. Spettacolo 'Storia di una capinera' - Venerdì 22 luglio altro imperdibile appuntamento con il teatro all’ADRANO SUMMER FESTIVAL (prodotto da DalVivo Produzioni): in scena Nadia De Luca e Giuseppe Castiglia con “Storia di una capinera” di Giovanni Verga (Testo e regia di Rosario Minardi) con Giovanni Arezzo, Francesca Ferro, Elisa Franco, Mario Opinato, Alice Ferlito, Raniela Ragonese Alessandra Falci, Federica Breci e Ruggero Rizzuti.

8. Spettacolo 'Quel santo di mio padre' - Giovedi 21 Luglio 2022 alle ore 21:00 a Caltagirone (CT) presso il Cortile dell'Istituto San Giuseppe (Via Principessa Maria Josè n.89) verrà rappresentato il nostro spettacolo teatrale “Quel Santo di mio padre” scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Brancato con l’amichevole partecipazione in voce di Nicole Grimaudo in una produzione dell’Associazione Culturale “Nave Argo”.

9. Mostra personale di Anna Tusa - 'Nebulosa' - Dal 1° luglio al 4 settembre è in scena, alla fON Art Gallery del Four Points by Sheraton di Aci Castello, NEBULOSE, la mostra personale di Anna Tusa, uno dei più interessanti giovani talenti della fotografia contemporanea siciliana.

10. Mostra personale di Nick Parrino - '1943' - In collaborazione con la Città Metropolitana di Catania-Museo Storico Sbarco in Sicilia 1943 Fondazione OELLE Mediterraneo Antico presenta dal 9 luglio, nel suo Phil Stern Pavilion a Le Ciminiere di Catania, la mostra fotografica 1943. Volti e luoghi della Sicilia liberata. Fotografie di Nick Parrino a cura di Ezio Costanzo. L’esposizione racchiude 80 immagini di Nick Parrino, fotografo italo-americano al seguito dell’esercito USA durante la seconda guerra mondiale, che nel settembre del 1943 immortalò alcuni momenti della vita quotidiana della gente di Sicilia dopo l’armistizio del 3 settembre.

11. 'Circo di Terra&Friends' a Zafferana - Acrobati, Clowns, Giocolieri e Musicisti, in un unico grande Show. La Compagnia Circo Ramingo e Circo di Terra vi aspettano, insieme a tanti amici, per passare insieme una fresca serata Zafferanese all'insegna del Circo e dell'Arte di Strada. Sabato 30 Luglio, Ore 21.00 in Piazza Cardinale Pappalardo a Zafferana Etnea.

12. Inaugurazione 'Zooup store Catania' - Sabato 23 luglio 2022, a partire dalle ore 20.00, presso i locali di Via Ota 6/A a Catania si svolgerà l'inaugurazione del nuovo punto vendita 'ZooUp Store Catania'. Ingresso libero.

13. "Vivaldiana" al Museo Diocesiano - Corti e Castelli - Venerdì 22 luglio alle ore 20.45 è in programma Vivaldiana, concerto barocco della Camerata Strumentale Siciliana, diretta da Sirio Scacchetti, con Massimo Mercelli al flauto solista. La formazione cameristica, da sempre seguita artisticamente dal celebre violoncellista Rocco Filippini e la cui direzione artistica è affidata da anni al M° Vito Imperato, prestigioso e storico violino di spalla dell’Orchestra della Fondazione Teatro Massimo Bellini di Catania, eseguirà in apertura “Il Gardellino” (concerto RV 428 in Re Magg per flauto e archi) e “Tempesta di mare” (concerto RV 433 in Fa Magg per flauto e archi).

14. "Palcoscenico Catania" al Summer Fest - Il debutto della grande carovana di “Palcoscenico Catania” è fissato per sabato 23 Luglio 2022 con lo spettacolo “Il Valore della dignità” in Piazza Campo Trincerato, nel cuore del Fortino, promosso dall’agenzia Capolavori con la direzione artistica di Salvatore (Turi) Greco.

15. Trekking e bivacco al Rifugio Galvarina - Sicilia Gaia propone un'esperienza di trekking con pernotto in rifugio organizzato dall'Associazione ARCA. Percorreremo la pista altomontana fino a un bivacco posto a circa 7 Km dal punto di partenza, dove ci fermeremo per la notte! Osserveremo tutte le caratteristiche ambientali che il paesaggio estivo dell’Etna ha da offrirci, e per riposarci dopo tutto quel camminare, pernotteremo all’interno del rifugio. L’indomani mattina dopo aver fatto colazione (offerta dall'organizzazione) faremo un trekking nei pressi del rifugio, e poi torneremo al punto di partenza percorrendo la stessa strada fatta all’andata, ritornando arricchiti di una nuova bellissima esperienza.