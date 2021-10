Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Think Local Day, Le Vie dei Tesori, Circo a palla

1. Think Local Day - In tutta Italia, sabato 23 ottobre si celebra il Think Local Day, giornata nazionale dedicata alla prossimità locale, promossa dal Think Thank eroiNORMALI. Tanti gli appuntamenti in programma da nord a sud per sensibilizzare sull’importanza della condivisione basata sull’appartenenza territoriale che, se messa in rete, crea immediatamente valore. Dalla bottega storica al sito culturale, dal prodotto tipico alla locale associazione di volontariato: Think LocaL significa connettersi con tutte le realtà del proprio quartiere, vivere la cultura di prossimità senza darla per scontata, valorizzare e rilanciare l’economia limitrofa, donare una parte del proprio tempo alla comunità, adottare la logica di prossimità per una sostenibilità ambientale percorribile.

2. Le Vie dei Tesori 2021 - Società Storica Catanese - Dal 2 al 31 ottobre 2021 si svolgerà a Catania il festival Le Vie dei Tesori! Cinque fine settimana di ottobre (sabato e domenica) dedicati alla riscoperta di luoghi ancora poco conosciuti della città. Quest'anno, per la prima volta, anche la Società Storica Catanese farà parte dell'itinerario e sarà aperta al pubblico per le visite.

3. I Miracoli delle Donne: Segreti di una Catania al femminile - Venerdì 22 ottobre 2021. APPUNTAMENTO in Piazza San Francesco alle ore 19.30 (si raccomanda la massima puntualità). PROGRAMMA: - Femminino Sacro Catanese - L’arte della ribellione - 'A Cannunera - 'A dutturissa - Il sangue in fondo al pozzo - Il Bar dei Miracoli con il suo aperitivo ‘ngeniousu.

4. L'officina del vasaio - Laboratorio ludico-didattico - Domenica 24 ottobre alle ore 10:30 ritornano i laboratori ludico-didattici al Museo di Archeologia dell’Università di Catania con “L’officina del vasaio”. I giovani partecipanti vivranno una nuova avventura, scoprendo i reperti custoditi al Museo di Archeologia dell’Università di Catania.

5. Presentazione del libro 'Non posso salvarmi da solo' - La presentazione del libro 'Nono posso salvarmi da solo' si svolgerà nelle sale della biblioteca sita a Catania in via Naumachia 18a. Dialogheranno con l'autore: Roman Henry Clarke, giornalista esperto di storia e politica internazionale, direttore di Sicilia Giornale. Adriana Laudani, presidente dell'Associazione Memoria e Futuro.

6. Circo a palla! Spettacolo di arte di strada - Arriva lo straordinario Alex Russo, comico, cantautore, cabarettista, artista di strada e di teatro, con un esilarante spettacolo comicodi circo e teatro di strada. L'evento è riservato a 20 bimbe o bimbi (dai 4 anni in su), accompagnati da un adulto.

7. Giornata bio dell'Etna - Appuntamento a la 'Caldera' domenica 24 ottobre 2021 a partire dalle ore 10.00. Passeggiate esplorative sul nostro cratere + Lezione di yoga (facoltativa al costo di 10 euro) + Brunch completo con prodotti bio di stagione + Immersione di meditazione e respiro nel bosco.

8. Presentazione del libro 'Orientale Sicula' - Sabato 23 Ottobre, alle ore 18:30, presso la Libreria Pescebanana di Via Umberto, Francesco Gianino presenterà il suo libro di poesia dal titolo ORIENTALE SICULA. Introduce Katia Falletta. Ingresso libero.

9. Inaugurazione mostra fotografica “Cambio passo: Catania vista con gli occhi dei care leavers” - Giovedì 21 ottobre alle 16 nella sede di Cooperativa Prospettiva a Catania sarà inaugurata la mostra fotografica “Cambio passo: Catania vista con gli occhi dei care leavers”. L’esposizione artistica è il risultato finale di un lungo e appassionato laboratorio di storytelling che ha scelto come strumento di narrazione l’immagine fotografica e che ha impegnato 6 giovani siciliani cresciuti in comunità e in affido.

10. 'Cashmere in Vigna' - EDIZIONE di “Cashmere in Vigna”. Per la prima volta, Cantine Nicosia e Falconeri diventano protagonisti di una giornata all’insegna della natura e dei filati naturali. SABATO 23 OTTOBRE 2021 | ore 10.00 Cantine Nicosia, 65 Trecastagni (CT).

11. Presentazione del libro 'Peri peri con Bellini' - Peri peri con Bellini, il progetto editoriale di Erika Magistro, edito Algra Editore, che sarà presentato venerdì 22 ottobre, alle ore 17:30, con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura, alla Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini, in via SanGiuliano 307 – Catania.

12. Stefano Meli LIVE at Barnaut - BarnAut presents: Stefano Meli Venerdì 22 ottobre 2021. Start h. 22:00. Stefano Meli è un chitarrista blues strumentale e folk/fingerpicking psichedelico che ha dato alla luce ben sette album da solista, tra cui l’ultimo “STRAY DOGS”, un album viscerale che è rappresentazione in musica di un viaggio nel primitivo e irruento deserto dell'anima.

13. La scienza della Disney - Un nuovo divertente e stimolante evento per tutta la famiglia “La Scienza della Disney”. Insieme alle incredibili "Disney Sisters" canteremo e balleremo i più celebri brani dei cartoni che ci hanno accompagnato nella vita.

14. "Porcellana" di Sebastiano Sicilia - Porcellana" Di Sebastiano Sicilia. 23 ottobre 2021 alle 21:00. Lo spettacolo di balletto contemporaneo si svolgerà nell'auditorium dello Zo Centro Culture Contemporanee.

15. Spettacolo 'Malaluna Nuova' - Sabato 23 ottobre al Castello Ursino di Catania, in scena lo spettacolo di e con Vincenzo Pirrotta. Palermo, luogo dell’anima raccontato in una sorta di “concerto per voce sola”. La “voce sola” è quella di Vincenzo Pirrotta autore, regista e protagonista di Malaluna nuova, il suo spettacolo dedicato alla città e alla sue tante facce.