Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Anastacia LIVE, Corti in Cortile, Festival del Disegno

1. Anastacia LIVE al Teatro Metropolitan - L’icona pop Anastacia ha annunciato il suo “I’m Outta Lockdown - The 22nd Anniversary” European Tour che partirà dalla Svizzera e farà tappa in città come Roma, Berlino, Oslo e molte altre prima di concludersi nel Regno Unito dove Anastacia terrà anche un attesissimo concerto all’Hammersmith Eventim Apollo di Londra. Il tour sarà in Italia il 21 settembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 22 settembre al Teatro Brancaccio di Roma, il 24 settembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 26 settembre al Teatro Verdi di Firenze ed il 27 settembre al PalaBassano 2 di Bassano.

2. Bellini Festival - Tra i numerosi appuntamenti del Bellini Festival, particolarmente nutrito sarà il calendario dei Concerti presso la Badia di Sant’Agata. Il 24 Settembre, sempre alle ore 20.00, con Roberto Abbondanza e Angela Nisi nel Concerto dal titolo “Dolente immagine”.

3. Corti in Cortile - Dal 21 al 25 settembre 2022 appuntamento con la XIV edizione di Corti in Cortile. Per scaricare tutto il programma della manifestazione cliccare sul seguente link. Per ulteriori info scrivi a info@cortiincortile.it.

4. Nove - Una storia italiana - N??? con Egle Doria, per la regia di Nicola Alberto Orofino, racconta la storia di una famiglia come tutte le altre. Un monologo serrato dove nel corso della narrazione riaffiorano personaggi ed eventi di una vita ricca di sogni e di grandi scelte. ???? è una storia italiana, vera, come vere sono le famiglie con due mamme e due papà. Nove racconta i fatti come sono e denuncia l’ipocrisia di quella Italia che nega parità di diritti a parte dei suoi cittadini e delle sue cittadine.

5. Presentazione del libro 'Itaca' - Questo libro non è un'autobiografia, ma un racconto dell'anima. Su come siamo cambiati e su come siamo rimasti immobili. Dialogherà con l'autore il giornalista Daniele Lo Porto. Appuntamento il 23 settembre 2022 alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 a Catania. Ingresso libero.

6. Presentazione del libro 'Violenza domestica' - Presentazione del libro "Violenza Domestica" di Silvina Bentivegna 'temperatura_edizioni' sabato 24 settembre, ore 18.30, nella Libreria Pescebanana. Presentazione a cura della giornalista femminista Antonietta Bivona, interverrà l’avvocata Valeria Sicurella per il centro antiviolenza Thamaiaonlus.

7. Spettacolo 'La realtà è più avanti' - "La realtà è più avanti" viaggio nell'Italia che cambia, spettacolo d'inchiesta di Daniel Tarozzi, regia Fabrizio Bartolucci, musiche di Stefano Fucili. Lontano dai riflettori dei mass media c’è un’Italia che già oggi sta costruendo un altro modo di vivere, lavorare, creare relazioni ed economia, per un futuro possibile e sostenibile.

8. KIDS ADVENTURE - Colori d'Autunno - Cari genitori, riprendiamo le attività KIDS ADVENTURE con nuovi colori: quelli autunnali. Inizieremo il nostro viaggio scientifico fatto di avventura e scoperta passeggiando lungo un breve sentiero sul versante nord est dell'Etna, che si sviluppa all'interno di un meraviglioso e unico Bosco di Betulla.

9. Presentazione del libro 'Io sono Rita', la storia di Rita Atria - Verrà presentato venerdì 23 settembre 2022 alle ore 18 nel giardino della Biblioteca Navarria Crifò (via Naumachia 18/a, Catania), il libro “Io sono Rita” di Giovanna Cucè, Graziella Proto e Nadia Furnari.

10. Festival del Disegno All Around 2022 - Siamo lieti di annunciare l'annuale FESTIVAL DEL DISEGNO. Con Fabriano e Kep inauguriamo l'autunno 2022 al BASTIONE in due giornate all'aperto dedicate alle attività creative: sabato 24 SETTEMBRE e sabato 1 OTTOBRE. Cos'abbiamo in PROGRAMMA: DISEGNO, LABORATORI CREATIVI, MOSTRE DI PITTURA, INSTALLAZIONI, TEATRO, GIOCHI. 5€: Un contributo libero per partecipare a tutte le attività del festival.

11. Presentazione del libro "L'ultima erede di Shakespeare" - Elvira Siringo ci accompagna sulle tracce di un mondo antico ma ancora vivissimo e ci dà una lettura di grande originalità e potenza di uno dei personaggi chiave della storia della letteratura: William Shakespeare. Appuntamento sabato 24 settembre 2022 a partire dalle ore 17.30 presso il Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 a Catania. Ingresso libero.

12. 'Dalla terra alla luna' - Il cielo non avrà più segreti, con il nuovo appuntamento di LUDUM. Esperimenti portentosi, video d'epoca e sorprese straordinarie in questo nuovo megaevento di LUDUM che affascinerà grandi e piccoli.

13. 'L'omino dei sogni' - Il secondo compleanno in compagnia di... - In occasione del nostro secondo compleanno siamo lieti di condividere con voi un pomeriggio speciale in compagnia di Riccardo e Margherita. Siete pronti per scoprire come sono caduti i dentini da latte di Diego? Riccardo e Margherita saranno felici di raccontarvi questa e altre storie insieme al loro amico Luigino.

14. Parimpampum in concerto al Rosemary’s Square - Venerdì 23 settembre 2022, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Rosemary's Square di Belpasso con il concerto LIVE dei Parimpampum. Ci sarà come sempre da divertirsi con le migliori sigle dei cartoni animati degli anni '90. Ingresso libero.

15. Catania per le vie dello street food - Scopri i sapori di Catania. Catania delicious stroll ti condurrà alla scoperta delle nostre tradizioni culinarie e del nostro street food.