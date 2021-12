Cosa fare a Catania a Natale e Santo Stefano - Gli eventi del week-end

1. Natale ai Minoriti - “Natale ai Minoriti – Bottega dell’artigianato artistico”, tradizionale appuntamento giunto alla XIIª edizione, aprirà al pubblico nel Chiostro di Palazzo Minoriti dall’8 dicembre al 6 gennaio, con il patrocinio concesso dal sindaco della Città metropolitana e del Comune di Catania, Salvo Pogliese, e organizzato dall’Associazione artistico culturale Delfare.

2. Pop Up Market Sicily - Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio - Dall’8 al 24 dicembre, per il Natale 2021, Joyàcademy (l’accademia di formazione di Compagnia della Bellezza) si trasforma in un ambiente super urban e accoglie Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio: uno speciale format che cambia look e concept ma resta fedele all’anima pop, creativa, sostenibile e contemporanea del Pop Up Market Sicily ideato da Sarah Spampinato. Non un mercatino di Natale, quindi, né un negozio di artigianato, ma un circolo ricreativo, un po’ vintage e un po’ futuribile, in cui tradizione e innovazione si mescolano per riscoprire il piacere dello stare insieme (in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-covid).

3. Christmas Market - Dal 26 novembre al 31 dicembre in Via Minoriti a regnare sarà il Natale. In pieno centro storico una selezione dei migliori artigiani siciliani vi aspetta con addobbi natalizi, idee regalo super originali, dolciumi e molto altro. Un grande albero di Natale accoglierà gli ospiti di Scie che verranno guidati nel percorso, tra le casette degli artigiani, da un lungo e maestoso tappeto rosso.

4. ARTIERI Festival delle Arti e dei Mestieri - Christmas edition - DAL 17 AL 24 DICEMBRE presso Villa del Grado (Corso Italia n.209) nel cuore della città. Il primo Festival di Arti e Mestieri della Sicilia, tra mercatini, spettacoli di luci, tradizioni antiche, spettacoli, laboratori ed eventi collaterali, farà tappa a Catania presso la storica Villa del Grado situata nel cuore della città.

5. Mostra 'Aspetta e spera' - Personale di Tiziana La Piana - Venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 19,00 inaugura nell’Ex Merceria di Piazza Manganelli a Catania la mostra personale dell’artista Tiziana La Piana a cura di Giuseppe Stagnitta.

6. Circo Greca-Orfei a Catania - Dall'8 Dicembre 2021 al 30 Gennaio 2022 torna a vivere lo spettacolo dal vivo del Circo Greca Orfei, e la prima città ad essere visitata dalla nuova tournèe sarà Catania.

7. Mostra 'Banksy&Warhol' al Palazzo della Cultura - La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta al Palazzo della Cultura di Catania dal 20 Novembre 2021 al 2 Giugno 2022 e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy.

8. Catania tra misteri e leggende by night - Il giorno di Santo Stefano una passeggiata notturna tra misteri, leggende ed una cripta sotterranea di Catania, in una piacevole serata con l'atmosfera natalizia.

9. Spettacolo 'Natività' - Sabato 25 dicembre e 1 gennaio alle 18.00 e Domenica 26 dicembre e 2 gennaio con doppia replica alle 11.00 di mattina e alle 18.00 nel pomeriggio, si potrà assistere al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania allo spettacolo “Natività”. Tutto il palcoscenico diventerà infatti un presepe animato dai burattini di Letizia Catarraso che con Filippo Aricò metterà in scena un viaggio tra passato e presente nella tradizione più amata del Natale.

10. Solstizio di inverno e Catania sotterranea - In questo inedito tour visiteremo una Catania sotterranea, il Pozzo Gammazita, la Grotta dell'Amenano, vedremo una Hannuka e parleremo del Natale ebraico, degli effetti del solstizio nel castello Ursino, dei Saturnali, di archeoastronomia e degli influssi di Iside su S.Agata, del solis invictus e della lychnapsia, delle origini del carnevale e dei legami tra Iside e Agata.

11. Visite guidate natalizie al Monastero dei Benedettini - Anche durante le festività natalizie si svolgeranno al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena le visite guidate a cura di Officine Culturali per scoprire le maestose e labirintiche architetture del gioiello del Tardo Barocco siciliano. Dal 24 dicembre al 9 gennaio 2022 i tour guidati, della durata di 75min circa, si svolgeranno ogni ora dalle 10:00 alle 17:00 (24 e 31 dicembre ultimo percorso alle 16:00).

12. Mostra fotografica Cambio passo - L’esposizione artistica è il risultato finale di un lungo e appassionato laboratorio di storytelling che ha scelto come strumento di narrazione l’immagine fotografica e che ha impegnato 6 giovani siciliani cresciuti in comunità e in affido.

13. Festival Zampognarea 2021 - XVII Edizione del Festival “Zampognarea - Il mondo delle zampogne tra uomini e suoni”, che si svolgerà a Catania dall'8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, tra concerti, workshop e laboratori, che faranno tappa in molteplici siti della città.

14. Festeggiamo in Cantina - Per ritrovare il gusto di stare insieme, riscoprire i sapori del territorio in una chiave nuova, degustare grandi etichette, vivere le festività natalizie in serenità e sicurezza, vi aspettiamo all'Osteria di Cantine Nicosia il 25 dicembre 2021.

15. Pico - Teatro ludico - Laboratorio teatrale per bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni a cura di Valentina Lupica. Pico è un percorso di formazione teatrale d’impronta ludica, volto ad accompagnare bambine e bambini all’avviamento dell’espressione corporea in modo naturale e divertente, offrendo loro uno spazio ideale cui riscoprire e coltivare l’incontro e la relazione fra coetanei.

16. Il villaggio di Natale a Catania - Chalet, mercatini, spettacoli per i più piccoli ed eventi per gli adulti in piazza Università. Appuntamento dal 26 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. Ore 17-20 dal lunedi al venerdi. Sabato e domenica ore 11-13 e 17-21.