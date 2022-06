Cosa fare a Catania nel week-end: Mostra su S. Agata, Festa della granita artigianale, 'Notte Romantica a Castiglione di Sicilia'

1. Festa della Granita Artigianale Siciliana - Ritorna la kermesse dedicata alla tipicità siciliana. Tantissimi gusti di innovativi di granita ma anche i grandi classici negli stand delle pasticcerie Pedaresi, brioche immancabili della tradizione catanese, menú degustazione. E poi… Show cooking, musica, spettacoli, artigianato, esibizioni, cabaret, concerti, tour guidati nel paese, talk show, rassegne, interviste, cantautori, band, esibizioni, area bimbi.

2. La Notte Romantica in Uno dei Borghi più Belli d'Italia, Castiglione di Sicilia - Tra l’Etna e l’Alcantara ancora una volta Castiglione di Sicilia si propone come luogo del romanticismo, aderendo all’evento nazionale organizzato dai Borghi più Belli d’italia per sabato 25 giugno 2022. Protagonisti gli operatori turistici e commercianti impegnati in prima linea con vari eventi e con i loro menù e addobbi ispirati al romanticismo.

3. 'Ballata per San Berillo' - Andrà in scena 23, 24, 25, 30 giugno 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16 luglio presso Palazzo De Gaetani, Via delle Finanze 35 - Catania (Sede Trame di Quartiere) | ore 21:00 BALLATA PER SAN BERILLO drammaturgia e interpretazione TURI ZINNA, musiche originali eseguite in scena FABIO GRASSO regia ELIO GIMBO, produzione Retablo Dreamaturgy Zone in collaborazione con Palcoscenico Catania.

4. Germogli 2022 - Un altro parco è possibile - Arriva l’evento più atteso dell’anno al Parco Madre Teresa di Calcutta: “Germogli - un altro parco è possibile!”. Un’occasione per vivere insieme un pomeriggio all’insegna della cittadinanza attiva e della convivialità in una delle aree verdi della nostra città. Il parco Madre Teresa di Calcutta, infatti, non è semplicemente un parco, bensì un luogo d’incontro, di scambio, di vita, un bene comune da tutelare e rispettare come cittadini ma anche, e soprattutto, come esseri umani.

5. Home Pride Home' - Ikea Catania - IKEA Italia, nel corso del mese del Pride, organizza per sabato 25 giugno alle ore 17:30, presso lo store IKEA Catania, un incontro che vedrà come protagonisti content creator e imprenditore digitale Guglielmo Scilla e AGEDO, l’associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans*, + che da quasi 30 anni affianca i genitori nel percorso di coming out dei figli e delle figlie.

6. Catania tra misteri e leggende by night - Sharing Sicily propone passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

7. 'Sport, salute ed inclusione' ai Portali - L’evento, organizzato da Mostra dello Sport Catanese e Pianeta Vacanze Consulting, in collaborazione con l’U.S. ACLI Catania e l'associazione Come Ginestre Onlus, con il patrocinio dell’Ospedale Cannizzaro – Unità Spinale Unipolare, si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022, al parco commerciale I Portali di San Giovanni La Punta (CT).

8. Preludio del Marranzano World Fest - Concerti dal 24 al 26 giugno 2022 - 24 - 26 giugno 2022 Preludio del Marranzano World Fest - 13ª edizione. Dopo il concerto "iniziatico" del 19 giugno, il preludio del MWF continua in crescendo con un fine settimana ricco di concerti e di attività, sempre nel segno dell’incontro tra antiche tradizioni locali e nuovi linguaggi della contemporaneità, e del fertile scambio tra generazioni e culture diverse.

9. “Drink Pink in Sicily” - Tante le novità imperdibili in programma con ospiti ed appassionati del mondo enologico. Fra questi la più grande esperta mondiale di Rosé, la Master of Wine Elizabeth Gabay e Stefano Berzì, miglior Sommelier d’Italia 2021 per l’associazione Italiana Sommelier.

10. Corti e Castelli - Recital "Piano&Forte" - Il programma di “Corti e Castelli”, la rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana diretta dal M° Giovanni Ferrauto e organizzata nella corte del Museo Diocesano di Catania prosegue venerdì 24 giugno con Piano&Forte, recital della pianista catanese Allegra Ciancio, che nonostante la giovane età è già una musicista affermata in ambito internazionale. Per l'edizione 2022 di “Corti e Castelli” la pianista proporrà una vera e propria parabola storico-stilistica della letteratura tastieristica: da Johann Sebastian Bach a Franz Liszt.

11. Mostra 'Agata - Dall'icona cristiana al mito contemporaneo' - Finanziata dalla Regione Siciliana attraverso l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana, la mostra è ideata e organizzata dalla soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania in collaborazione con l’Università etnea (Sistema museale d’ateneo) e con la Fondazione Oelle Mediterraneo antico.

12. Ecoparco 'La Fagianaia' - Visita e tour didattico - Sicilia Gaia organizza una visita in un luogo segreto che custodisce un tesoro naturalistico inedito. “La Fagianaia” il più grande allevamento fruibile di animali ornamentali della Sicilia orientale. Trascorreremo qualche ora in un’oasi verde dove ogni angolo sarà una sorpresa. Potremo osservare e scoprire tutto quello che riguarda gli animali allevati, e interagire con loro aiutati da guide specializzate nel settore.

13. Catania letteraria e cinematografica - In occasione del centenario della morte di Verga proponiamo questo tour dove passeggeremo per le vie di Catania e la vedremo con gli occhi di grandi scrittori e registi cinematografici soprattutto catanesi che hanno immortalato la città etnea nelle loro opere letterarie quali De Roberto, Patti, Rapisardi, Verga, Sapienza ed altri.

14. Catania sotto le stelle - Una passeggiata nel centro storico di CATANIA condurrà il visitatore lungo la millenaria storia di questa antica isola. Un’occasione per scoprire il suo fascino che con le luci delle sere d’estate assume un’atmosfera tutta nuova e diversa, da assaporare lentamente tra le sue meraviglie: cupole, chiese, palazzi di altre epoche illuminati dalle luci notturne.

15. 'La Schiena dell'Asino sospesi tra le nuvole' - Un Trekking pomeridiano/serale con lo scenario unico della Valle del Bove, raggiunta dal sentiero della Schiena dell'Asino, per ammirare un magnifico panorama al tramonto con panorama sulla Valle del Bove, la costa Ionica-Etnea e il mare.