Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Giornata nazionale ABIO, 'Io corro per loro', Notte Europea dei Ricercatori

1. XVII Giornata Nazionale ABIO a Catania - A Catania si potranno incontrare i volontari ABIO in: - Piazza Ettore Majorana (ex Piazza Vittorio Emanuele – via Umberto) - Centro Commerciale “Le Zagare” (San Giovanni la Punta). Ma non solo. Per chi non potrà essere fisicamente in piazza, sarà possibile conoscere e sostenere ABIO sul sito www.giornatanazionaleabio.org.

2. Notte Europea dei Ricercatori a Catania - Torna venerdì 24 settembre la Notte Europea dei Ricercatori, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e cittadini. Dopo lo slittamento a novembre 2020 imposto dalla pandemia, l'edizione di quest’anno torna nelle piazze a fine estate per un'edizione mista, in presenza e online. In linea con le tematiche dell’edizione 2020, Sharper rinnova l’attenzione verso il rapporto tra ricercatori e le sfide dei Sustainable Development Goals.

3. 'Io corro per loro' - Corsa solidale per la ricerca al Cus Catania - Appuntamento domenica 26 settembre 2021 presso il CUS Catania alle ore 10:30, alla corsa solidale non competitiva "Io Corro per Loro". Tutti i fondi raccolti andranno devoluti per la ricerca a favore dei tumori infantili.

4. Sulla Schiena dell'Asino sospesi tra le nuvole - Sharing Sicily propone l'ultimo trekkink pomeridiano/serale dell'anno, con lo scenario unico della Valle del Bove, raggiunta dal sentiero della Schiena dell'Asino, sospesi tra le nuvole ammireremo uno splendido panorama al tramonto sulla Valle del Bove, la costa Ionica-Etnea e il mare.

5. Presentazione del libro 'Controcorrente' di Matteo Renzi - Venerdì 24 settembre 2021, alle ore 18.00, presso RADICEPURA - Horticultural Park, Via Fogazzaro 9 Giarre, appuntamento con la presentazione del libro di Matteo Renzi dal titolo 'Controcorrente'.

6. Stelle dell'Etna - Tour della volta celeste - Stelle dell'Etna è un vero e proprio tour astronomico alla scoperta di stelle, costellazioni, pianeti ed oggetti celesti. L'evento è organizzato da Hermes Sicily e Amica scienza e si svolgerà alle medie quote del versante sud dell'Etna, lontani dall'inquinamento luminoso e sfruttando la trasparenza dell'aria di montagna.

7. Etna Padel Open Day - Partono i corsi di padel per i bambini dai 5 anni in su. Appuntamento per informazioni ed iscrizioni durante le giornate OPEN DAY dedicate a loro. L'open day si svolgerà nelle giornate 20 - 22 - 24 - 27 - 29 Settembre E' necessario prenotarsi chiamando lo 095 7415525.

8. 'C'è nessuno' al Centro Zo - 25/26 SETTEMBRE DA Z? - CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE - Piazzale Asia, 6, 95129 Catania. Continua il percorso dello spettacolo nuovamente a Catania dopo la presentazione a Santarcangelo " CANTIERE POETICO" dove è stato affiancato ad un incontro sul tema dell'isolamento, conseguenza dall'uso di internet e media, a cui ha partecipato la presidente del HIKIKOMORI ITALIA Elena Carolei e altri terapeuti.

9. "Oreste: Il gioco dei ricordi" - Quello di Oreste, e ancora più quello di sua sorella Elettra e di tutta la famiglia degli Atridi, è uno dei miti più scandagliati dagli autori, da Eschilo ad oggi, e uno dei più affascinanti ed universali, che si presta sempre ad interpretazioni diverse. Cocktail di Benvenuto. Spettacolo Teatrale in Giardino. Cena con calice di Vino.

10. 'Una somma di piccole cose' - Racconto musicale della carriera di Niccolò Fabi - La fondazione Catania Connell e l'Associazione Ouroboros sono lieti di presentare: UNA SOMMA DI PICCOLE COSE - Un racconto musicale inedito della carriera di Niccolò Fabi. Narrare con delicatezza e leggerezza le gioie e i dolori degli esseri umani: questa la cifra caratteristica del repertorio musicale di Niccolò Fabi.

11. Concerto e degustazione alle pendici dell'Etna - Nello straordinario scenario dell’Azienda Agricola “MUSA” collocata alle pendici dell’Etna a circa 1050 metri di altitudine, nel territorio di Bronte, da anni dedicata alla passione per la terra, le arti e il cibo, esaltando le meraviglie dell’Etna e dei suoi frutti, Sicilia Gaia organizza un concerto di musica classica “Da Morricone a Battiato” a cura del maestro Corrado Neri.

12. 'Impressioni di Settembre' a Barone di Villagrande - Sabato 25 settembre, alle ore 20.00, per un percorso sensoriale in collaborazione con Onav Catania. L'idea è quella di giocare con il mutare delle stagioni, l'estate che lascia il passo ai colori e ai profumi autunnali per accompagnarci alla scoperta dei sapori di un settembre che porta via con sé le vacanze estive. Una cena per conoscere i vini e il loro carattere distintivo.

13. Cinema e Picnic nel bosco - Cena-picnic a partire dalle ore 20.00 a 'Caldera'. Prendete e portate al vostro posto-visione il vostro cestino picnic. I film verranno proiettati a partire dalle ore 20.30.

14. Viaggio nella Memoria: la Città dei Defunti - Un viaggio alla scoperta della città dei defunti, una città a tutti gli effetti che ha assorbito la storia della comunità etnea diventandone testimonianza artistica e sociale. Le solenni architetture delle cappelle, la riconoscenza per gli uomini illustri, la memoria affidata all'eternità del marmo accompagnerà il nostro viaggio nel tempo, riallacciando la "corrispondenza d'amorosi sensi" con chi ci ha preceduto e riscoprendo storie travolte dal tempo e dissolte nell’oblio.

15. Catania Fascinosa e intellettuale - Una passeggiata letteraria che propone di vivere Catania attraverso uno sguardo inedito e originale: il punto di vista di due suoi “figli” che hanno raccontato attraverso le loro opere l'anima di questa città. Giovanni Verga e Nino Martoglio due personaggi tanto diversi ma accomunati dall'idea di raccontare la loro terra, rammentandone vizi e virtù.