Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Giornate FAI in Sicilia, "Solidarity for Україна”, Luci ed ombre al Monastero

1. Giornate FAI di primavera - I luoghi aperti in Sicilia - Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione consultabili su www.giornatefai.it; per molti luoghi, soprattutto nelle grandi città, è consigliata la prenotazione online perché garantisce l’accesso alla visita).

2. Luci e ombre al Monastero: le visite guidate serali - Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 le visite guidate al complesso monastico, a cura di Officine Culturali, si spostano alla sera: dalle 19:00 alle 22:30, un tour guidato ogni mezz’ora, il team dell’associazione impresa sociale catanese accompagnerà in notturna i visitatori alla scoperta del gioiello del Tardo Barocco siciliano.

3. Etna nascosta - Da Piano dei Grilli a Monte Minardo - Questa domenica vi proponiamo uno dei sentieri piu' suggestivi del versante dell'Etna meno conosciuto e piu' selvaggio. Dopo aver percorso una magnifica stradina in basolato lavico che attraversa due colate storiche di questo versante, arriveremo al punto base n.6 (Rifugio Piano Dei Grilli), punto di partenza della nostra escursione. Seguiremo un percorso ad anello tra Lecci, Roverelle, ginestre, grotte e coni vulcanici millenari. Pranzeremo all'esterno del rifugio di Monte Ruvolo, uno dei punti panoramici più belli del versante occidentale. Saremo accompagnati dalla guida FederEscursionismo Alberto Torrisi.

4. Spettacolo 'Il coro di Babele' - "Il Coro di Babele" è lo spettacolo selezionato al Milano Off Fringe Festival 2019 che andrà in scena da Z? Centro Culture Contemporanee sabato 26 (alle 21:00) e domenica 27 marzo (alle 18:00) per la rassegna "Battiti" di Palco Off, aderente alla Rete Latitudini, con la direzione artistica di Francesca Vitale e la direzione organizzativa di Renato Lombardo.

5. Proiezione di “War Note” di Roman Lyubiy - “Solidarity for ???????” - Venerdì 25 marzo, alle ore 20.30, Z? Centro culture contemporanee di Catania, ospita un evento solidale a sostegno della popolazione ucraina martoriata dalla guerra con la Russia. “Solidarity for ???????” è un evento di raccolta fondi reso possibile grazie ad alcuni film maker ucraini che hanno deciso di rinunciare ai diritti d'autore delle loro opere, per permettere che queste vengano proiettate da chiunque voglia sostenere le organizzazioni di volontariato in Ucraina.

6. Spettacolo 'Bartleby lo scrivano' - Prodotto da Arca Azzurra, lo spettacolo di Francesco Niccolini, liberamente ispirato al racconto di Herman Melville, è diretto da Emanuele Gamba e approda al Teatro Brancati di Catania venerdì 25 marzo (ore 21) con altre tre repliche sabato 26 (ore 17.30 e 21) e domenica 27 (ore 17.30). In scena, ad affiancare Leo Gullotta, ci sono gli attori Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci.

7. Spettacolo "Gran Galà dell’Operetta" - Le melodie più famose e i duetti comici più divertenti del mondo dell’Operetta per un meraviglioso viaggio che riporta il pubblico indietro nel tempo, in un’epoca di fermenti musicali, brio e spensieratezza. Si intitola Gran Galà Dell’Operetta - strass, papillons, … e champagne ed è il nuovo concerto-spettacolo con il quale la Brigata d’Arte dà appuntamento al suo affezionato pubblico per domenica 27 marzo, ore 18, unica replica, al Teatro Metropolitan di Catania.

8. Cappella Bonajuto - Il gioiello bizantino nel cuore di Catania - Vi aspettiamo per una inedita visita dedicata al più importante gioiello bizantino nascosto nel centro cittadino, che ispirò un dipinto di Houel. Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina.

9. Jonia Jazz Festival - PAS Trio in concerto - Sarà la formazione etnea PAS Trio – formata dal batterista Antonio Petralia, dal pianista Alberto Alibrandi e dal contrabbassista Fabrizio Scalzo – a dare il via, venerdì 25 marzo, alle ore 21, alla prima edizione dello Jonia Jazz Festival, una stagione di otto concerti organizzato al Teatro Garibaldi di Giarre e suddivisa in due sessioni: una primaverile dal 25 marzo al 27 maggio, ed una autunnale che si svolgerà, dopo la pausa estiva, da settembre a dicembre.

10. Spettacolo 'Occhio che non vede' - Questa commedia tragicomica offre molti spunti di riflessione sulla nostra malasanità. Essa vuol essere la cronaca di ciò che accade in una stanza di un ospedale oculistico ai nostri tempi. Lo spettacolo presenta tante vicissitudini e simpatiche gags da parte di un quartetto alle prese con problemi di vista più o meno gravi. Medici, infermieri e pazienti, ci raccontano le disfunzioni, l’arroganza e l’incompetenza del personale che vi opera.

11. Catania Nobile: Visita al Parco Paternò del Toscano - Sicilia Gaia organizza un viaggio sensoriale in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”.

12. Parimpampum LIVE alla Caverna del Mastro Birraio - Vi aspettiamo numerosissimi il 25 marzo 2022 a partire dalle ore 21.00 per il concerto dei Parimpampum, band specializzata nell'esecuzioni di brani di cartoni animati famosi. Posti limitati, prenota il tuo tavolo allo 095 8035019.

13. Drusilla Foer dal 25 al 28 marzo in Sicilia con Eleganzissima - Dopo il grande successo ottenuto a Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus la splendida Drusilla Foer sarà in Sicilia dal 25 al 28 marzo con lo spettacolo “Eleganzissima”. Ecco le date da appuntare sul calendario: “Eleganzissima” sarà al teatro Metropolitan di Catania il 25 marzo, al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto il 26 marzo, ed, infine, al teatro Golden di Palermo il 28 marzo, dove è già stato registrato il sold out.

14. Caccia al tesoro fotografica per le vie di Catania - Pronti per una travolgente Caccia al tesoro fotografica nel cuore di Catania? Un’attività pensata per i bimbi e le loro famiglie, uniti per un unico obiettivo: divertirsi! Si partecipa a squadre di 4/6 partecipanti; potete iscrivervi con la squadra già formata (minimo 2 adulti per squadra), oppure vi uniremo ad altri partecipanti il giorno stesso della Caccia.

15. Sposami - Salone del matrimonio Catania - Si svolgerà dal 19 al 27 marzo 2022 alle 'Ciminiere' di Catania l'ennesima edizione del salone 'Sposami - Salone del Matrimonio'. Clicca sul seguente link per poter scaricare il pass omaggio per visitare l'evento. Sabato e domenica aperti dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Sabato 19 marzo 2022 dalle ore 16.00 alle ore 21.00.