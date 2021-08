Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end - Colapesce&Di Martino e Gigi D'Alessio LIVE, Opera Festival a Milo

Ultimo week-end di agosto all'insegna della musica con concerti da non perdere: Gigi D'Alessio e Colapesce-Dimartino al Teatro Antico di Taormina, Franco 126 a Zafferana Etnea

1. Opera Festival - Nei weekend dal 27 al 29 Agosto e dal 3 al 5 Settembre a Milo, il suggestivo paesino alle pendici dell'Etna dove il maestro Franco Battiato ha trascorso gran parte della sua vita, farà da palcoscenico ad artisti italiani e internazionali.

2. Gigi D'Alessio LIVE - Venerdì 27 agosto 2021, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Teatro Antico di Taormina con il concerto LIVE di Gigi D'Alessio.

3. Franco 126 LIVE a Zafferana Etnea - Si esibirà sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana domenica 29 agosto (ore 21.30), per uno dei più attesi appuntamenti di Sotto il Vulcano, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. La programmazione è realizzata grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune di Zafferana ed Etna in Scena.

4. ArtigianCity Acicastello - Terza edizione di "Week-end Castle": gli artigiani per un fine settimana sul piazzale del Castello di Acicastello.

5. Presentazione del libro 'Amore e gioia' - Evento in co-organizzazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Catania e con la Biblioteca Comunale V.Bellini di Catania. Gli eventi sono a ingresso libero su prenotazione obbligatoria al numero 347-0907421 (Progettart).

6. Presentazione del libro 'L'isola delle tenebre' - Venerdì 27 agosto 2021 alle ore 18.00 presso il Museo Civico Castello Ursino appuntamento con la presentazione del libro 'L'isola delle tenebre'. Con gli Autori dialogheranno i Curatori dell'antologia Giuseppe Maresca e Luca Raimondi.

7. Culti, miti e leggende catanesi by night - Inedito e originale tour che si snoderà nel centro storico. Sarete accompagnati direttamente dall'autore dell'omonimo libro. Scoprirete una Catania sconosciuta, pregna di tradizioni e miti che affondano le radici in antiche civiltà quali Sicula, Egizia, Greca e Romana. Il tour è adatto a tutti.

8. Spettacoli 'Il drammaturgido' e 'Dialoghi sens'atti' - Due spettacoli teatrali della programmazione estiva del Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, che quest'anno celebra i 40 anni di attività. Domenica 28 Agosto alle ore 21.00 al Castello Ursino di Catania, in scena "Il Drammaturgido" di Antonio Caruso con Antonio Starrantino e domenica 29 Agosto, alle 21.00, "Dialoghi sens'Atti" di Antonio Caruso con Antonio Starrantino e Antonio Caruso.

9. Le rotte degli antichi: borghi di lava fra terra e mare - APPUNTAMENTO Ore 9.30 In Piazza Ognina (davanti alla chiesa). PERCORSO. Dopo una breve passeggiata fra le strade del borgo di Ognina ci imbarcheremo per scoprire, stavolta dal mare, tutta la costa ionica fino a Capomulini con gli amici di Barca Lachea.

10. 'Le mille e una notte per l'Africa' - QUANDO: 27 agosto 2021. DOVE: Sotto il cielo stellato di una bellissima Catania le atmosfere italiane incontreranno le meraviglie di una terra magica e incantevole quale l'Africa attraverso la scoperta di: CIBO, COLORI, SUONI e PROFUMI.

11. Colapesce e Dimartino LIVE al Teatro Antico di Taormina - I due cantautori siciliani Colapesce e Dimartino presenteranno uno show potente e sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista.

12. Riposto Book Festival - Serata conclusiva del Riposto Book Fest. Un evento che sarà più che mai vario, dal fantasy al thriller, passando per la poesia e l'umorismo. Appuntamento sabato 28 agosto a partire dalle ore 20.00 al Palazzo Vigo di Torre Archirafi. Ingresso libero.

13. Presentazione del libro 'L'odore delle pietre' - Ultimo incontro della 1^ Rassegna Letteraria “Parole oltre. Oltre le parole” è dedicato alla presentazione del libro di Gabriella Tringale, “L’odore delle pietre”.

14. Concerto Ensemble Chàclaba - Angelo LITRICO, clarinetto e corno di bassetto, Massimiliano LIMONETTI, clarinetto e corno di bassetto, Domenico SPADA, chitarra. Musiche di: MOZART, WRANITZKY, MÜLLER, HAYDN, MERTZ, NEUMANN. Appuntamento venerdì 27 agosto 2021 alle ore 20.30 alla Chiesa San Camillo dei Mercedari.