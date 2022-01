Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: visite serali al Monastero, Mostra 'Banksy&Warhol', 'La rottamazione di un italiano perbene'

1. Luci e ombre al Monastero: le visite guidate serali - Venerdì 28 gennaio 2022 si terrà un nuovo appuntamento con le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna la centenaria storia dell’ex complesso monastico.

2. Catania Liberty Tour - Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata al Liberty, stile fiorito in Europa intorno al 1900 nelle arti decorative e in architettura, il cui obiettivo fu quello di migliorare esteticamente gli oggetti di uso comune, prodotti dalle industrie, per allontanare il rischio di banalizzazione della produzione in serie.

3. Spettacolo Token - “Token” racconta dell’istinto di auto conservazione dell’essere umano, che davanti al rischio è spinto a preservare la propria sfera personale. Con in ordine alfabetico: Giovanni Arezzo, Francesco Maria Attardi, Francesca Ferro, Alessandro Idonea e con Totino La Mantia.

4. Mystery Tour - Ombre nella Notte - Venerdi 28 Gennaio 2022. Appuntamento in Piazza Duomo ore 19.30 (davanti al Palazzo degli Elefanti). Si raccomanda la massima puntualità. Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa. Con la partecipazione straordinaria dell'attore Francesco Bernava.

5. Documentario Aretha Franklin - "Amazing Grace" - Domenica 30 gennaio alle ore 19.00, "Amazing Grace" documentario del 2018, diretto da Alan Elliott, Sydney Pollack, con Aretha Franklin. “Amazing Grace” è un film girato nel 1971 da Sidney Pollack durante le registrazioni dell’omonimo album-capolavoro di Aretha Franklin.

6. Giallo interattivo Intrighi a corte - Partecipa anche tu allo spettacolo teatrale più originale e coinvolgente Diventa protagonista con i Gialli interattivi De Curtis. "INTRIGHI A CORTE" - Un thriller dalla trama avvincente ambientato nella dimora del Duca di San Marco e della sua scomoda famiglia. Un miscuglio di segreti, passioni e... delitti. Chi sarà il colpevole? In coppia o in squadra gioca con noi e vinci; conduci l'indagine, interroga i sospettati e risolvi il caso.

7. Un balcone sul mare - Dalla Timpa alla mitologica Akis - Sharing Sicily propone la scoperta di questa incredibile fusione tra ambienti paesaggistici, naturalistici, storici e artistici alla scoperta della Riserva Naturale della Timpa, salendo tra tornanti e chiazzette super panoramiche, nella città regina del Barocco, Acireale.

8. Spettacolo "Pulici" di e con Sara Firrarello - Il 29 gennaio, alle 21, attenzione viene data alla nuova drammaturgia siciliana con “Pulici” di e con Sara Firrarello, una coproduzione della romana Campo Barbarico e della catanese Spazio Oscena. Lo spettacolo ha vinto il premio Cittalaboratorio 2020 alle Orestiadi di Gibellina.

9. Spettacolo “La rottamazione di un italiano perbene” - Un ristorante di periferia e una famiglia unita per la nuova scoppiettante invenzione di Carlo Buccirosso, che da sabato 29 gennaio (alle 21) sarà in scena al Teatro ABC di Catania. “La rottamazione di un italiano perbene”, questo il titolo dello spettacolo scritto e diretto dal noto attore napoletano, è il quarto appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” 2021/2022 organizzata da ABC Produzioni.

10. Catania dei misteri: tra alchimia, leggende ed esoterismo - In questo originalissimo percorso sarete accompagnati dalla guida ideatrice del tour. Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.

11. Catania Sotterranea - APPUNTAMENTO ore 17.00 davanti al Castello Ursino (Piazza Federico di Svevia) CONCLUSIONE in Piazza Stesicoro. DURATA 2 ore e mezzo circa.

12. Ciaspolata sull'Etna: dai Sartorius al rifugio Monte Baracca - Sharing Sicily propone, dopo le abbondanti nevicate di gennaio sull'Etna, una ciaspolata in uno scenario fiabesco tra bianco candore, panorami mozzafiato e le bellezze invernali del nostro vulcano.

13. Mostra “Colore Calore Movimento” - “Colore Calore Movimento” è il titolo della mostra della fotografa e visual artist Rossella Pezzino De Geronimo, che dall’11 al 30 gennaio 2022, è ospitata nel Ridotto della Sala Verga del Teatro Stabile di Catania.

14. Mostra 'Banksy&Warhol' al Palazzo della Cultura - La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta al Palazzo della Cultura di Catania dal 20 Novembre 2021 al 2 Giugno 2022 e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy.

15. Catania tra misteri e leggende by night - Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.