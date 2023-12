Cosa fare a Capodanno a Catania: tutti gli eventi

E' quasi arrivato il tempo di dire addio al 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno, ossia al 2024.

Come di consueto saranno diversi e tutti (si spera) divertenti i modi di trascorrere l'ultimo giorno dell'anno a Catania e provincia.

La città etnea festeggerà in Piazza Duomo con artisti del calibro di Tananai e Mario Biondi (affiancati da tre giovani artiste catanesi come Anna Castiglia, Elena Manuele e Sophie Ottone).

Per coloro che invece prediligeranno degli ambienti magari meno confusionari sono diverse le proposte: Piazza Scammacca, MA Catania, Industrie, Villa Manganelli, Case Perrotta, Castello Camemi ed anche degli interessanti trekking tra le montagne.

Mario Biondi e Tananai in concerto la sera del 31 dicembre in piazza Duomo. Ad affiancare le due star ci saranno tre giovanissime ma già affermate artiste, due catanesi, Anna Castiglia ed Elena Manuele, e la catanese d'adozione, ma di origini romane, Soap (Sophie Ottone). La catanese Chiara Esposito, conduttrice che insieme con l’ormai consueto Ruggero Sardo, sarà sul palco sino all'arrivo del nuovo anno, per presentare gli artisti che animeranno la notte catanese di musica e festa con dj set di Radio Studio Centrale.

Il cenone avrà inizio alle 20:00 con un ricchissimo buffet di antipasti: tra carne, pesce, salumi, formaggi e lievitati, i nostri format si trasformeranno in corner di street food con isole e show cooking. Successivamente, accomodati ai tavoli, potrete gustare un primo ed un secondo, in attesa del buffet di dolci che concluderà la cena. Ogni portata sarà accompagnata da un calice di vino. Ma la serata non finisce qui! A partire dalle 00:30, l'atmosfera si trasformerà completamente grazie ai DJ set di Pietro Musmeci, Alex Lo Faro e Filippo Conti che daranno il via al party disco e la Piazza diventerà una pista da ballo infuocata, perfetta per liberare tutta l'energia.

Il Capodanno Boho Chic al Ma di Catania sarà un party all’insegna della libertà, della creatività e dell’armonia: un’atmosfera colorata, libera e spensierata, uno spazio festoso di convivialità e condivisione in cui incontrerete altri bohemians come voi: artisti e sognatori che vi coinvolgeranno con le loro performance musicali, teatrali e circensi. Sbizzarritevi con colori vivaci e motivi floreali: indossate abiti lunghi e fluttuanti, gonne, foulard, cappelli, fasce di fiori, piume e tutto ciò che vi fa sentire liberi, belli e gioiosi.

Dal 21 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 alle 10:00 e alle 14:00 (ad esclusione del weekend e dei giorni festivi) vieni a scoprire “Le Cucine del Monastero” con il nuovo percorso guidato a cura di Officine Culturali. La visita guidata, della durata di 45 min circa e il costo intero di 6€, è il modo più veloce per immergersi nelle architetture e nella storia del monastero. Il nuovo percorso guidato, condotto dal team di Officine Culturali, prevede la visione dei due chiostri, delle cucine e delle cantine settecentesche, per concludersi nella maestosità dello scalone monumentale.

Domenica 31 dicembre 2023 appuntamento alle Industrie Catania a partire dalle ore 22.00 per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno. Il titolo del format sarà 'With Love Winterformat NYE+NYD 2024'. Due diversi stage con '999999999', 'La penderie noire', 'Raffaele Attanasio', 'SLV', Dj Protein e Dj Vivona.

Domenica 31 dicembre 2023, a partire dalle ore 20.30, appuntamento a Villa Manganelli per il cenone di San Silvestro. Cenone a base di pesce e dj set fino alle prime luci dell'alba. Prezzo € 119,00. Solo serata danzante € 20 in lista con start alle 22.30. Prenotazioni ai numeri 379 1430793 e 095 2207982.

Domenica 31 dicembre 2023, a partire dalle ore 20.30, appuntamento a Trecastagni alle CANTINE NICOSIA per il cenone di San Silvestro. Cenone e musica LIVE. Prezzo € 100 vini inclusi. Menu bimbi € 40,00.

Ipassi esperti di Antonio Di Grazia e i racconti di Enrica Piera Paola Messina, Guide Ambientali Escursionistiche, vi accompagneranno luogo un percorso ad anello che vi svelerà le attrattive naturalistiche, archeologiche e del recente passato di Pantalica. L’itinerario si svilupperà tra le valli del torrente Calcinara e del fiume Anapo, scrigni che custodiscono bellezze naturalistiche e testimonianze di antichissime frequentazioni dei popoli del passato, in una miscellanea di elementi di tale unicità da fare includere Pantalica tra i siti UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

Un capodanno vastaso all'Agriturismo Blandano con musica dal vivo degli scatenati Melotones e dj set. Il 31 dicembre 2023 festeggia con € 60 a persona per un capodanno decisamente fuori dal comune. E' indispensabile la prenotazione e il pagamento anticipato. Prenota al 3477631613 oppure 3331651756.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un trekking lungo il versante ovest dell’Etna per ammirare l’alternarsi di fitti boschi, antiche colate ed il relativamente recente paesaggio lunare dei Monti de Fiore, complesso eruttivo generato dall’eruzione del 1974 . Partendo dall’ingresso sito in località Piano Fiera, si percorreranno sentieri passanti alla base di antichi crateri interessati da boschi a roverella, leccio, pino, pioppo tremulo e l’endemica ginestra dell’Etna.

L’evento avrà inizio alle ore 20,00 con un calice di bollicine a riscaldare i cuori, avrà seguito il menu pensato ad hoc dallo chef esecutivo Gaetano Procopio. La serata proseguirà con i suggestivi fuochi d’artificio e il concerto dal vivo della Band swing e rockabilly: Danny D and the hot Billies, il momento giusto per godere della bella musica e ballare al primo piano del palmento cinquecentesco.

Domenica 31 dicembre 2023 appuntamento a partire dalle ore 20.30 al Romano Palace Luxury Hotel Catania per trascorrere il Capodanno 2024. Formula gran cenone di Capodanno e accesso al party al prezzo di € 125,00 a persona (menù di pesce o di carne). Per informazioni e prevendite telefonare al numero 3665081290.

Domenica 31 dicembre 2023, a partire dalle ore 20.00, appuntamento al Ristorante Acquapazza di Santa Tecla per il cenone di San Silvestro. Un'esperienza culinaria unica con prelibatezze marine e sapori di Sicilia. Per prenotazioni telefonare al numero 342-1612787.

Il capodanno in un piccolo borgo ha un qualcosa di diverso e speciale: antiche tradizioni, sapori genuini, natura incontaminata e tanto tanto calore, quello dei tanti fuochi accesi per le strade, ma soprattutto quello dei suoi abitanti, della gente dei Nebrodi. Passate questo periodo di festa con tante escursioni e esperienze diverse che vi aspettano: Rocche del Crasto, Cascata del Catafurco, Rocca Calanna, borghi antichi e molto altro. Dal 29 dicembre all'1 gennaio 2024.

Il Giardino d'Inverno propone per il 31 dicembre 2023 uno sfizioso menù pieno di prelibatezze alle pendici dell'Etna. Ad accompagnare la serata, fantastica musica dal vivo, fuochi d'artificio e tanto divertimento. E' necessaria la prenotazione ai seguenti numeri 0957792552 - 3926463874. Costo del cenone € 100,00 a persona.

Case Perrotta propone una serata elegante ed un menù raffinato accompagnati da una piacevole musica di sottofondo. Dalla mezzanotte in poi siete tutti invitati a scatenarvi in pista da ballo insieme agli amici di Stars luxury events.Costo del menu € 90,00 adulti. Su richiesta menù bambini € 45,00. Maggiori informazioni ai seguenti numeri 095 968 928 e Whatsapp 338 37 20 194.

Domenica 31 dicembre 2023, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Castello Camemi di Vizzini per il gran cenone di Capodanno a lume di candela. A seguire dance music ed open bar. Cena di capodanno € 125,00 Adulti - € 50,00 Bambini. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 0933 010999 - 328 4315109.

Domenica 31 dicembre 2023, a partire dalle ore 18.00, appuntamento al Pamochà a Catania per festeggiare l'ultimo dell'anno del 2023. Menù alla carta ricco di eccellenze internazionale. A rendere ancora più magica la notte la presenza del sassofono jazz di Salvo Ruxo. Per prenotazioni telefonare al numero 3388158024 dopo le ore 17.00.

Festeggia l’arrivo del nuovo anno con il Menu del Ristorante Basalto che delizierà i tuoi sensi e con il magnifico Palazzo Sangiorgio che farà da cornice per un'esperienza indimenticabile. Costo della serata € 160,00 a persona. Tel. 09516952113. Mail: prenotazioni@ristorantebasalto.it.