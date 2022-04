Cosa fare a Catania nel week-end ed il 1 maggio - Tutti gli appuntamenti

1. One Day Music Festival 2022 - Domenica 1 maggio 2022 appuntamento con 'One Day Music' alla Playa di Catania a partire dalle ore 10.00. Il nome nasce dall’intento di dare spazio, in unico giorno, il 1° Maggio, a centinaia di artisti di eterogenea provenienza musicale e geografica.

2. May Day SpringFest - Una giornata in spiaggia, la prima della nuova stagione accompagnata da musica dj-set, live band e tanto divertimento. 1 Maggio 2022 - Le Capannine | Viale Kennedy, Playa Catania.

3. Lapilli Festival - 1 Maggio 2022 - Nello scenario ai piedi del vulcano, ?????? ???? ???? anticipa l'estate con una grande giornata all'insegna della musica e dello sport.

4. Salone dello Studente - Il Salone dello Studente torna in presenza dopo due anni di pandemia e di edizioni online. Il ritorno alla “normalità” in Sicilia fa tappa al MAAS di Catania (Mercati Agro Alimentari Sicilia) con il Salone che si svolge dal 27 al 29 aprile, dalle 8.30 alle 13.30, dedicato agli studenti delle scuole superiori in procinto di scegliere il proprio percorso dopo la maturità.

5. Street Market - Via Minoriti - Ritorna l’attesissimo Street Market di Via Minoriti (Catania), organizzato da Scie Eventi. Il primo di una fitta rete di eventi organizzati da Scie, dei quali l’unico protagonista è l’artigianato vero e proprio.

6. Le Vie della Lava - Sicilia Gaia ed Etna in Geo organizzano una bellissima esperienza immersi tra natura, storia, ricordi cinematografici, arte lavica e tradizioni ci porterà alla scoperta di uno dei borghi in pietra lavica più belli che abbiamo nel territorio etneo, SANT'ALFIO, conosciuto anche come "Sant'Affiu a Vara".

7. Etna Trekking fino al Rifugio Palombe - Questo 1 maggio vi proponiamo un piacevole Trekking immersi nella natura, alla scoperta della pineta Ragabo, fino a raggiungere il Rifugio delle Palombe. APPUNTAMENTO ALLE ORE 09,30 davanti il rifugio Ragabo, direttamente ad inizio sentiero.

8. Etna Trekking: Ilice do Carrinu e Piano Bello - Sharing sicily propone una passeggiata naturalistica, fuori dai circuito di massa, alla scoperta di un sentiero adatto a tutti che ci darà l'opportunità di ammirare l'albero piu' maestoso e bello del nostro territorio.

9. Spettacolo 'Per fortuna è una notte di luna' - Una saga familiare che si interseca con il racconto di più di vent’anni di storia d’Italia. Per fortuna è una notte di luna di Gianni Clementi è un piccolo gioiello della commedia italiana che arriva al Teatro Brancati di Catania, sabato 30 aprile, ore 21 nell’originale versione proposta dal regista Nicasio Anzelmo.

10. Spettacolo 'Patria' a sostegno dell'Ucraina - In Sicilia, terra di accoglienza, si moltiplicano gli sforzi per garantire l’assistenza dei profughi ucraini. Un impegno sostenuto dalle istituzioni civili che può contare sul significativo apporto delle realtà culturali e artistiche. Tra le varie e meritorie iniziative spicca quella nata a Catania dalla sensibilità del Centro nazionale di produzione della danza Scenario Pubblico /Compagnia Zappalà Danza. Ad alleviare la condizione di esuli e fuoriusciti mira infatti la serata di solidarietà organizzata venerdì 29 aprile, alle ore 20.45, a Scenario Pubblico, che per l’occasione ripropone un'emblematica creazione di Roberto Zappalà, Patria.

11. Kids Adventure - Acitrezza tra Scienza&Gioco - Questa è la passeggiata Family di KIDS ADVENTURE. Una passeggiata lungo l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi dove il gioco e i segreti della scienza si fondono insieme.

12. Jonia Jazz Festival - Il trio Pietropaoli, Mazzariello e Paternesi con “The Princess” - Venerdì 29 aprile alle ore 21 è atteso il trio composto da Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria in “The Princess”. Il trio presenterà sul palcoscenico di Giarre i brani dell'omonimo disco (Jando Music/Via Veneto Jazz) in cui vengono riletti alcuni standard del pop, in un crescendo di pezzi che testimoniano alcune fra le tante passioni musicali di Enzo Pietropaoli.

13. Concerto “Mozart&Weber” del Quartetto d'archi Katané - La stagione “I concerti dell'Anfiteatro 2022” organizzata all'Auditorium del Collegio universitario d'Aragona di Catania dall'Associazione culturale Anfiteatro parte ufficialmente venerdì 29 aprile alle ore 20.45. Il direttore artistico, Mario Spinnicchia, ha deciso di inaugurare la stagione catanese con il concerto “Mozart & Weber” del Quartetto d'archi Katané - Ricardo Urbina e Dario Militano (violini) Clelia Lavenia (viola) e Giulio Nicolosi (violoncello) - con Giuseppe Ventura al clarinetto, che il giorno seguente, sabato 30 aprile alle ore 20.15 sarà proposto anche a Paternò, nella Chiesa di Santa Caterina, per il ciclo di concerti “Musica a Santa Caterina 2022”.

14. Mostra personale di Paolo Nicolosi - I paesaggi attendibili di Paolo Nicolosi. I suoi paesaggi, Paolo Nicolosi, li ha chiamati così in un’intervista, "attendibili". Degni di essere creduti, affidabili, realistici, veritieri e verosimili. Un paesaggio che potrebbe esistere e che forse da qualche parte esisterà, da qualche parte nel mondo e da qualche parte negli occhi di chi guarda.

15. Mostra 'Arts&Crafts' ai Minoriti - Dal 14 aprile al 2 maggio il Chiostro dei Minoriti di Catania ospiterà la mostra di arte e artigianato “Arts&Craft – Forme e colori nelle produzioni artigianali”, organizzato dall’Associazione Delfare con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Catania. Sotto il loggiato del Chiostro settecentesco, una serie di piccoli padiglioni accoglieranno i manufatti degli artigiani artisti che presenteranno le loro creazioni in ceramica e in pietra lavica, ma anche monili, opere in legno, piante, prodotti tessili, mosaici e fotografie fine art.