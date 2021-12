Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Fiera del Disco, Magico Natale a Palazzo Biscari, Mario Venuti LIVE

1. Fortino Slow Food - Per la prima volta Piazza Palestro ospita il Fortino Slow Food, un evento che vuole portare al centro della città una varietà di sapori e saperi e al tempo stesso valorizzare questa grande piazza incorniciata da Porta Garibaldi. Le associazioni Slow Food, Acquedotte e Treviehandmade, con il patrocinio del Comune di Catania realizzano insieme un progetto di inclusione di nuovi itinerari della storia e delle bellezze.

2. Il tour del Grand Tour e Palazzo Biscari - Il Tour nel Grand Tour: Palazzo Biscari e Catania vista dai grandi viaggiatori La Sicilia ha da sempre affascinato intellettuali, artisti e scrittori stranieri, da Houël a Goethe da Denon a Brydone; nell’isola a tre punte , per citare Goethe, vi è la chiave di tutto e la Sicilia diventa un’attrazione per i viaggiatori stranieri che giungono nella Trinacria per capirne la diversità e l’unicità e soprattutto per scoprirne la classicità.

3. “Caro papà” al Teatro Metropolitan - Sabato 4 e domenica 5 dicembre (sabato doppia replica alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) al Teatro Metropolitan di Catania sarà messo in scena “Caro papà”, spettacolo scritto dallo stesso Gilberto Idonea e che oggi vede in scena il figlio Alessandro, che ne firma anche la regia, insieme a Gino Astorina, Giovanna Criscuolo, Carlo Kaneba, Manuela Ventura, Salvo Disca, Enrico Pappalardo, Federica Fischetti, Antonella Cirrone e Giuseppe Brancato.

4. 'Aspettando Manon' al Piccolo Teatro della Città - Manon è felice? La domanda che fa da scintilla alla narrazione, scandendo a più riprese l’attesa della felicità stessa, è alla base di Aspettando Manon, nuovo interessante spettacolo prodotto dal Teatro Libero di Palermo che arriva al Piccolo Teatro della Città di Catania, venerdì 3 e sabato 4 novembre (ore 21) nell’ambito della sezione nuovoteatro della Stagione del Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale.

5. Fiera del Disco di Catania - Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre 2021, presso il Grand Hotel Excelsior gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere due giornate gratuite e ricche di musica, per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei MIX, dei CD, dei gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali. La Fiera del Disco di Catania sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

6. Catania tra acqua e fuoco: da Iside ad Agata - L'associazione culturale Grand Tour del XXI Secolo propone un inedito tour che vi farà conoscere aspetti inconsueti di Catania. Rinata come la Fenice e legata indissolubilmente all'Etna. Visiterete, il quartiere ebraico, una suggestiva grotta nel cuore storico della città e, durante la passeggiata. Si parlerà dell'evoluzione di Catania dal Medio Evo ai nostri giorni, di miti e leggende, tra le quali il sincretismo da Iside a S.Agata.

7. Donazione sangue venerdì 3 dicembre - La nuova autoemoteca del Comitato accoglierà i donatori nella nuova Centrale Operativa, in presenza di un medico volontario che darà ogni delucidazione e consulto sulla donazione.

8. Presentazione del libro 'Hurricane" - Presentazione del libro "Hurricane" di Noemi Privitera edito da GAEditori. Appuntamento venerdì 3 dicembre alle ore 18:30 presso la libreria Mondadori Bookstore sita in via Gabriele D'Annunzio 115. Ingresso libero.

9. Catania e il Barocco Siciliano - Sicilia Gaia propone un tour dedicato allo stile barocco nella città etnea. Catania è stata distrutta ben nove volte tra invasioni, eruzioni e terremoti. Ma è sempre risorta, come l’araba fenice e quando tra la fine del 1600 e l’inizio del 1700 rinasce barocca dalle sue stesse ceneri, ogni angolo di città fiorisce. La monumentalità delle chiese si appoggia ai ricami delicati delle abitazioni private e nuova vita scuote la ricostruzione, dal nuovo centro al punto più alto di città.

10. Asmundo di Gisira: arte e unicità nel cuore di Catania - Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ad uno dei luoghi più esclusivi del centro cittadino, “Asmundo di Gisira” dove arte, sicilianità e antiche leggende si fondono. Situato all’interno dell’omonimo Palazzo edificato dopo il drammatico terremoto del Val di Noto che nel 1693 rase al suolo Catania.

11. Spettacolo 'Separati ma non troppo' - Sabato 4 dicembre alle ore 17.30 e domenica 5 dicembre alle ore 20.30 appuntamento al Teatro Don Bosco di Viale Mario Rapisardi 56 per lo spettacolo dal titolo 'Separati ma non troppo', regia di Franco Blundo.

12. Proiezione del film 'Punta Sacra' - Punta Sacra: proiezione e presentazione del film presso l'Auditorium "De Carlo" Monastero dei Benedettini, Catania. Evento Speciale promosso dal Catania Film Fest 2021. La proiezione inizierà alle 21 e sarà presente la regista Francesca Mazzoleni.

13. 'Magico Natale' a Palazzo Biscari - Siamo giunti alla V Edizione del "Magico Natale" che si svolgerà al Palazzo Biscari, Via Museo Biscari 10. Al Magico Natale troverete tutte le più belle creazioni di gioielli, bijoux, borse, presepi, accessori e prodotti tipici siciliani. Un'occasione unica per cominciare i vostri acquisti per i regali di Natale.

14. Visite guidate Sant'Agata al Carcere - Dal 4 Dicembre vi aspettiamo per le visite guidate al percorso storico artistico di Sant'Agata al Carcere. Questo luogo, negli ultimi ventisei secoli di storia catanese, è stato il crocevia di arte e tradizione, che dal 251 è dedicato alla Martire patrona della città.

15. Christmas Market ai Minoriti - Dal 26 novembre al 31 dicembre in Via Minoriti a regnare sarà il Natale. In pieno centro storico una selezione dei migliori artigiani siciliani vi aspetta con addobbi natalizi, idee regalo super originali, dolciumi e molto altro. Un grande albero di Natale accoglierà gli ospiti di Scie che verranno guidati nel percorso, tra le casette degli artigiani, da un lungo e maestoso tappeto rosso.

16. Mario Venuti LIVE al Teatro Massimo Bellini - Mario Venuti da dicembre 2021 tornerà in concerto con TROPITALIA TOUR, toccando i teatri più prestigiosi e i jazz club d’Italia.