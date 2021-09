Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Opera Festival, Altomontana 2021, Corriamo Valverde

In questo primo week-end nel quale la Sicilia, causa emergenza Covid-19, è tornata in 'zona gialla', ecco gli appuntamenti che, con le dovute precauzioni, ai quali sarà possibile partecipare

1. Catania notturna, tra leggende, misteri, esoterismo ed alchimia - Il percorso dei misteri sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice. Scoprirete simboli alchemici, isiaci, religiosi, profani, alchemici. massonici ed esoterici. Sarà data una interpretazione ai simboli della Chiesa del Santo Carcere, e del castello Ursino.

2. Concerto “Gruppo di Canto Siciliano” - Venerdì 3 settembre, alle ore 21, in Piazza Immacolata, si esibirà il “Gruppo di Canto Siciliano” con un repertorio di musica e canzoni siciliane fra le migliori della tradizione isolana che coinvolgerà il pubblico divertendolo.

3. Trekking di fine estate: da Ragabo a rifugio Palombe - Sharing Sicily vi propone un trekking pomeridiano di fine estate, alla scoperta della pineta Ragabo, dal tramonto alle stelle.

4. Rumore Pride Week - Tutti gli appuntamenti sono previsti da Gammazita dall'1 al 5 settembre 2021. Vi ricordiamo che potrete ordinare il biglietto GRATUITO dell'evento che vi interessa su https://www.eventbrite.com/o/catania-pride-34257635493.

5. ArtigianCity a Trecastagni - Si ritorna a Trecastagni per questa ultima tappa estiva, in versione "settembrata". Sei un artigiano, un creativo, un hobbista, un produttore agroalimentare, un artista? PARTECIPA! info al 368.7516049.

6. "Tieste" alle Ciminiere - Lo spettacolo Tieste, importante produzione del Teatro della Città che vede in scena Giuseppe Pambieri e Paolo Graziosi. Lo spettacolo, diretto da Giuseppe Argirò ha debuttato a Formia, nell’ambito del Festival del Teatro Classico e dopo le importanti tappe di Sarsina, Segesta e Tindari, arriva (da venerdì 3 a domenica 5 settembre, ore 21) a Catania, nell'anfiteatro Le Ciminiere nell'ambito di Catania Summer Fest.

7. Presentazione del libro 'Casa Munnu' - Un poeta/cantore (Biagio Guerrera), un musicista (Puccio Castrogiovanni), con Salvo Noto a documentare in video e audio, da fine luglio sono in tour per paesi, borghi, città e contrade siciliane proponendo un concerto recital fatto di poesia e musica «per condividere in amicizia la nostra arte». In cortili, piazzette, luoghi naturali speciali.

8. Catania Fascinosa e intellettuale raccontata attraverso la letteratura - Una passeggiata letteraria che propone di vivere Catania attraverso uno sguardo inedito e originale: il punto di vista di due suoi “figli” che hanno raccontato attraverso le loro opere l'anima di questa città. Giovanni Verga e Nino Martoglio due personaggi tanto diversi ma accomunati dall'idea di raccontare la loro terra, rammentandone vizi e virtù.

9. Altomontana 2021 - Torna l'Altomontana, un classico di Sicilywalking, giunta oramai alla 5° edizione. Altomontana non è solo uno sterrato di 40 km che cinge l'Etna da Sud a Nord, ricco di tantissime peculiarità della nostra amata "Muntagna", ma come è possibile osservare dalla locandina o come sanno chi la ha già percorsa, è un modo di essere, un modo di fare trekking insieme, scoprendo meravigliosi crateri, osservando ed esplorando grotte laviche, attraversando boschi di molteplici tipi, sempre insieme, divenendo alla fine degli "Altomontani".

10. 'La forza del teatro 2021' - LA FORZA DEL TEATRO è teatro, musica, dibattiti, letture, workshop insomma un'opportunità per offrire un’occasione in più e per vivere appassionatamente l’arte del Teatro. Un evento nato in un momento di sofferenza particolare per il Teatro, che ha visto la collaborazione degli artisti catanesi, a sostegno della realtà del Teatro del Canovaccio. L’iniziativa anche quest’anno è ideata e organizzata dal Teatro del Canovaccio insieme all’Associazione Open Catania, Un evento voluto per dare continuità all’attività di un teatro catanese che da anni opera nella nostra città. Info e prenotazioni +39 391 4888921.

11. Etna trekking: le stelle dalla Schiena dell'Asino - Ultimo Trekking pomeridiano/serale con lo scenario unico della Valle del Bove, raggiunta dal sentiero della Schiena dell'Asino, per ammirare un magnifico tramonto e le stelle con panorama sulla Valle del Bove, la costa Ionica-Etnea e il mare.

12. Universi Martogliani in Musica - UniVersi Martogliani in musica" è il titolo di questo spettacolo unico, di arte, musica e parole, un viaggio che condurrà lo spettatore alla conoscenza e scoperta del poeta, giornalista e commediografo Nino Martoglio da D'Artagnan alla Centona e non solo. I testi di Nino Martoglio sono stati musicati da Nuccio Corallo, Annamaria Zappulla. Adattamento teatrale a cura di Antonio Longo.

13. CorriAmo Valverde 2021 - Appuntamento domenica 5 settembre 2021 a partire dalle ore 8.00 con la manifestazione 'CorriAMO Valverde'. 10k, sport, corsa, Runner, tempo libero, grand Prix Sicilia.

14. Tour notturno della Fenice con visita alla grotta ed aperitivo - Proponiamo un inedito tour che vi farà conoscere aspetti inconsueti di Catania, rinata come la Fenice e legata indissolubilmente all'Etna. Visiteremo, il quartiere ebraico, una suggestiva grotta nel cuore storico della città e, durante la passeggiata, gusteremo un drink.

15. Opera Festival - Opera Festival 2021. Nei weekend dal 27 al 29 Agosto e dal 3 al 5 Settembre a Milo, il suggestivo paesino alle pendici dell'Etna dove il maestro Franco Battiato ha trascorso gran parte della sua vita, farà da palcoscenico ad artisti italiani e internazionali.