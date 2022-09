Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Ursino Buskers, Beer Catania, Sagra del pistacchio di Bronte

1. Ursino Buskers 2022 - Torna a Catania Ursino Buskers, il festival di arti di strada e performative dell’Associazione Gammazita, che dal 2014 porta in città artisti da tutto il mondo. Un grande evento gratuito che, per quattro giorni, il 29 e 30 settembre e l’1 e il 2 ottobre 2022, riempirà il centro storico della città di magia e di arti, lasciando a bocca aperta grandi e piccini in un grande palcoscenico a cielo aperto, a partire dalla tradizionale parata che si terrà proprio il primo giorno, giovedì 29 settembre alle 17:00, e vedrà coinvolti gli artisti della Scuola Popolare di Percussioni Sambazita e tutti i performer che prenderanno parte al festival, con partenza dalla Villa Bellini per arrivare proprio nel cuore dell’evento, il Castello Ursino.

2. Beer Catania - Pub Edition - BeerCatania il Festival delle Birre artigianali, dal 30 settembre al 2 ottobre si presenta al pubblico con l'edizione “Pub Edition” all'ex Mercato Ortofrutticolo di Via Forcile. Vogliamo farvi divertire più che mai: abbiamo costruito il bancone più grande d’Italia con 100 spine e tantissime birre a rotazione. Il tutto come sempre accompagnato da ottimo cibo, e buona musica.

3. XXXI Sagra del Pistacchio di Bronte - La Sagra del Pistacchio é tornata. Appuntamento a Bronte dal 30 Settembre al 2 Ottobre e dal 7 al 9 Ottobre 2022. Per tutte le altre informazioni sugli orari e sulla manifestazione è possibile cliccare sul seguente link. Sabato 1 ottobre 2022 è previsto, ad ingresso libero, il concerto di Clementino.

4. Inaugurazione Mercatino di Catania (Staz. Centrale) - VENERDI 30 SETTEMBRE - Inaugurazione del Mercatino di Catania Stazione Centrale. 11:00 Taglio del nastro con Autorità, 12:00 Aperitivo con simpatico omaggio per i Clienti, 16:30 Sfilata di moda ed elezione della Miss, 18:00 Caccia al codice (Speciale caccia al tesoro di Mercatino), 18:30 Apericena con Buffet e Taglio della torta. Tutto il giorno attività ricreative per adulti e bambini.

5. Le Vie dei Tesori 2022 - Tutti i fine settimana del mese di ottobre torna ad Acireale “Le Vie dei Tesori”, manifestazione che promuove e valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia. Anche quest’anno il team di archeologi dell'Associazione Culturale Stoà Sicula si è impegnato nell’organizzazione del festival e nel promuovere e riconsegnare ai cittadini il patrimonio culturale della città di Acireale.

6. Festa del Castagno - "I sapori d'autunno". Profumi, sapori, colori, arte e tradizione siciliana sulla piazza centrale di Trecastagni (CT): - ingresso gratuito - parcheggio gratuito - no ticket, no card - food e menù turistici.

7. Classica&Dintorni 2022 - Festival internazionale di musica da camera, jazz e contaminazioni. Direzione artistica: Ketty Teriaca. Catania - Castello Ursino.

8. Una Domenica al Museo - Il Polo Tattile è lieto di invitarVi Domenica 2 Ottobre dalle 17.00 alle 22.00 con ultimo ingresso alle ore 21.00, per offrirVi un coinvolgente ed emozionante viaggio dedicato alla cultura, dove i sensi Vi accompagneranno all’interno di una splendida atmosfera in una Domenica “TUTTA DA TOCCARE”.

9. “Sharper Night” all'Orto Botanico - Stand espositivi con piante “aliene” presenti nel nostro territorio, esemplari di animali da osservare al microscopio, e altro materiale zoologico e botanico. Il Progetto scientifico FAST (Fight Alien Species Transborder) prenderà parte a “Sharper Night” - La Notte Europea dei Ricercatori, grazie ad un’area interamente dedicata presso gli spazi dell’Orto Botanico (via Etnea 397).

10. Presentazione del libro 'Giovani invisibili' - Presentazione del volume di Giuseppe Di Fazio “Giovani Invisibili”. (Sicilian Post 2022). Introduce: JOSHUA NICOLOSI giornalista, Sicilian Post. Intervengono: EMANUELA FELLIN pedagogista clinica, responsabile del monitoraggio e della valutazione del Progetto "Di Bellezza Si Vive", CLAUDIO SAMMARTINO già prefetto della Repubblica. Modera: ORNELLA SGROI giornalista, collaboratrice del Corriere della Sera. Sarà presente l'Autore.

11. Mystery Tour: Bellini, Amore e Morte - Appuntamento ore 19.30 in Piazza Duomo (davanti alla Cattedrale). Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa con la partecipazione straordinaria dell’attrice Barbara Gallo.

12. La notte internazionale dell'osservazione della LUNA - ????????????? ??????? ??? ???? ????? - è un evento organizzato dalla NASA in tutto il mondo nella notte dell' 1 ottobre. ???????? ???? aderisce all'iniziativa e dedicherà l'intera serata all'osservazione del nostro satellite, alla scienza e all'esplorazione lunare, per scoprire tutti i legami culturali e personali con la Luna.

13. Spettacolo 'Decamerone Amore e sghignazzi' - Appuntamento venerdì 30 settembre 2022 alle ore 18.30 in Via Coppola con lo spettacolo 'Decamerone Amore Sghignazzi'. Particolare evento teatrale in piazza nel nuovo quartiere di San Berillo, riqualificato e votato alle arti contemporanee. Ingresso libero.

14. Trekking sull'Etna: da Monte Gallo Bianco a case Zampini - La prima domenica di ottobre sharing Sicily dà il benvenuto all'autunno con un trekking sul versante Ovest del nostro vulcano.

15. Festival del Disegno All Around 2022 - Con Fabriano e Kep inauguriamo l'autunno 2022 al BASTIONE in due giornate all'aperto dedicate alle attività creative: sabato 24 SETTEMBRE e sabato 1 OTTOBRE. Cos'abbiamo in PROGRAMMA: DISEGNO, LABORATORI CREATIVI, MOSTRE DI PITTURA, INSTALLAZIONI, TEATRO, GIOCHI.