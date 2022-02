Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Festa di Sant'Agata, mostra 'Agata on the road', 'Nati in bianco e nero'

1. Sant'Agata 2022 - Il programma della festa - Quest'anno, come noto, a causa delle restrizioni Covid-19 la festa di Sant'Agata non potrà essere quella di sempre. Secondo quanto riportato però sul sito del Comune di Catania nei giorni 3-4-5- febbraio 2022 dalle ore 8.00 alle ore 20.30 la Basilica della Cattedrale resterà aperta per accogliere i fedeli che vorranno partecipare alla Santa Messa.

2. Mostra 'Agata on the road - In viaggio con Agata' - Agatha on the road / In viaggio con Agata è una mostra diffusa, un percorso che dall’archeologia approda all’arte contemporanea e che si snoda tra le sedi dell’Università di Catania (Palazzo centrale dell’Università e Palazzo Sangiuliano) e la GAM-Galleria d’Arte Moderna di Catania.

3. Tour esoterico da Iside a Sant'Agata - Il tour farà conoscere aspetti inediti del Culto di S.Agata. Inizieremo il percorso dal sagrato della Chiesa di S. Biagio (S Agata alla fornace), ci sposteremo nella chiesa del Santo Carcere, quindi la chiesa di S. Agata la Vetere, poi da via Crociferi raggiungeremo piazza Duomo, La Badia.

4. Spettacolo 'La passione di Agata' - Uno spettacolo intenso e carico di religiosità ed emozione che i Napoli, opranti di stile catanese ormai da quattro generazioni, portano in scena riprendendo il momento sacro del repertorio e rifacendosi soprattutto agli Atti latini di Sant’Agata, comunemente considerati i più attendibili per la ricostruzione delle vicende della Martire.

5. Spettacolo “S. Agata bambina, infanzia di una Santa” - Con la consueta tecnica del teatro dei burattini, che già tanto successo ha riscosso con “Natività”, Letizia Catarraso e Filippo Aricò, hanno voluto immaginare l’infanzia della Santa tanto amata dai catanesi rielaborando le notizie storiche già note in chiave favolistica e leggendaria.

6. Spettacolo "Nati in bianco e nero" - Successo di pubblico e critica per lo spettacolo Nati in bianco e nero - Piccolo, involontario Varietà che vede insieme la premiata coppia di attori formata da Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro. Lo spettacolo, dopo le prime fortunate repliche, torna in scena al Teatro Brancati di Catania, a partire dal 1° febbraio (ore 21) fino a domenica 6 febbraio, secondo il consueto calendario turni della Stagione proposta dal Teatro della Città.

7. Catania Operosa - La fiorente attività industriale nell'800 - Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata al periodo più fiorente vissuto dalla Catania ottocentesca. Accompagnati dalla guida turistica Vanessa Motta, andremo alla ricerca delle storie dei grandi affari e dei fallimenti che muovevano l’anima di Catania, in passato grande città commerciale del sud.

8. Catania Sotterranea - APPUNTAMENTO ore 17.00 davanti al Castello Ursino (Piazza Federico di Svevia) CONCLUSIONE in Piazza Stesicoro. DURATA 2 ore e mezzo circa. L'evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti per garantire la massima sicurezza. Obbligo di avere con sè la mascherina.

9. Catania Nobile - Visita al Parco Paternò del Toscano - Sicilia Gaia organizza un viaggio sensoriale in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”.

10. Mostra 'Banksy&Warhol' al Palazzo della Cultura - La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta al Palazzo della Cultura di Catania dal 20 Novembre 2021 al 2 Giugno 2022 e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy.

11. Spettacolo “La rottamazione di un italiano perbene” - Lo spettacolo, prodotto da Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro, andrà in scena al Teatro ABC sabato 29 gennaio (ore 21), domenica 30 gennaio (ore 18), venerdì 4 febbraio (ore 21), sabato 5 febbraio (ore 17.30 e 21), domenica 6 febbraio (ore18).