Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Rappresentante di Lista LIVE, Mechanè Festival, TrezzArte

1. La Rappresentante di Lista LIVE a Zafferana Etnea - Dopo l’incredibile successo sanremese con “CIAO CIAO”, il progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna sui palchi dei più importanti festival e rassegne estive.

2. Mechanè Festival a Belpasso - A Belpasso (CT) dal 4 al 7 agosto, grande appuntamento con la Musica popolare del Mediterraneo: i Casentuli in concerto insieme al coro Unicavuci, il concerto di Eugenio Bennato, i suoni, i ritmi e i balli della Pizzica salentina con gli artisti della Taranta. E ancora: lo street-food, le mostre d'arte e le scenografie barocche con i suggestivi Carri di Santa Lucia e lo spettacolo pirotecnico finale.

3. 'Maccheronata e salsiccia' a Piedimonte Etneo - Storica Maccheronata e Salsicciata nella piazza di Vena all'insegna del buon cibo, della convivialitá, della musica ,del divertimento.

4. TrezzArte - Organizzato dal Centro Studi Acitrezza in collaborazione con Nuovi Eventi e con il patrocinio del Comune di Aci Castello e la collaborazione di artisti, cittadini, associazioni, attività commerciali e enti di cui vi daremo notizia man mano che stileremo il programma definitivo dell'unico evento "open" della Riviera dei Ciclopi.

5. Battiati Jazz Festival - Battiati Jazz Festival 7^ Edizione, 16 07 2022 - DiLeo/Grosso/Petralia Trio, 21/07/2022 - Sergio Orlandi 5et., 31/072022 - Loredana Melodia 5et., 05/08/2022 - Gentle Jazz Trio, 12/08/2022 - APJ 4et., 31/08/2022 - Giacomo Tantillo 4et.

6. Gigi Finizio all'Adrano Summer Festival - Sabato 6 agosto un altro evento musicale molto atteso all’ADRANO SUMMER FESTIVAL (prodotto da DalVivo Produzioni): sul palco dell’Arena dell’Etna salirà GIGI FINIZIO (ore 21.00), uno dei principali interpreti della canzone napoletana neo- melodica degli ultimi decenni, con all’attivo più di 30 dischi, centinaia di concerti e duetti con artisti di grande importanza come Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo e Lucio Dalla.

7. Etna al chiaro di luna - Dall'albero secolare a Piano Bello - Dal tramonto al chiaro di luna. Esperienza fuori dai circuiti di massa tra natura, pace e benessere. Avremo come scenario un bosco incantato, il centenario albero “Ilice di Carrinu”, un albero INCREDIBILE da vedere almeno una volta nella vita, ed il boscoso e rilassante sentiero di Piano Bello, nel territorio di Milo, all'interno del Parco dell'Etna.

8. Etnamusa Festival 2022 - "Etnamusa Festival" è organizzato dall'Associazione Musa, a Bronte presso l'azienda agricola Musa. Il Festival, giunto alla III edizione, raccoglie molteplici appuntamenti tra laboratori, workshop, residenze d'artista, concerti, spettacoli teatrali e molto altro. Per info e costi: info@etnamusafestival.it, www.progettomusa.com. Sabato 6 agosto-ore 20.00 - I Neri per Caso in concerto.

9. XIII Festival Città di Mascalucia - L'evento Canoro dell'estate 2022, nella storica Location del Parco Trinità Manenti, si esibiranno i Cantanti che si sono aggiudicati, tra più di 150 partecipanti, un in Finale. Sianno esibirsi 10 cantanti divisi in tre categorie, Senior, Junior e Inediti.

10. “Charm of Art” al Gam di Catania - La Galleria d’Arte Moderna di Catania ospiterà sino al prossimo 12 Agosto la mostra collettiva “Charm of Art”, organizzata dall’associazione Viva Voce Social. In esposizione, alla GAM, nei pressi del meraviglioso castello Ursino di Catania, 53 opere d’arte che variano dalla pittura ai gioielli, dalla fotografia alle installazioni.

11. Catania per le vie dello street food - Scopri i sapori di Catania! Catania delicious stroll ti condurrà alla scoperta delle nostre tradizioni culinarie e del nostro street food. Le strade di Catania offrono sapori, odori e colori unici, ma per gustarli a pieno devi vivere la città con una guida locale.

12. Spettacolo 'Storia di una capinera' - Nel centenario dalla morte di Giovanni Verga, l'associazione Buio in Sala presenta Storia di una Capinera, ispirato all’omonimo romanzo dell’autore verista. Lo spettacolo - in programma domenica 7 agosto, alle ore 21 al Parco Comunale di Sant'Agata Li Battiati nell’ambito della rassegna "Battiati Estate 2022" - viene proposto nell'adattamento teatrale di Irene Tetto, che interpreta anche l’intenso e difficile ruolo della protagonista.

13. Spettacolo 'La foto del turista' - Lo spettacolo, nato da un’idea dell’attore Vincenzo Volo che ne è anche interprete insieme con l'attrice Giovanna Criscuolo (che ha curato il testo), è un atto unico con la regia di Federico Magnano San Lio che propone una perfetta sintesi tra tradizione e novità.

14. Terroir e vitigni - L'Etna incontra il centro della Sicilia - Tradizioni di famiglia, wine tasting e musica di sottofondo a Tenuta del Gelso, in occasione di “Terroir e Vitigni”, l’Etna incontra la Sicilia del centro. Una serata evento promossa da tenute Mannino di Plachi, in collaborazione con Tenute Lombardo, che vi aspettano venerdì 5 agosto, a partire dalle ore 19:30, per condividere momenti di degustazione e spensieratezza in un’atmosfera di festa e relax.

15. Spettacolo 'Nati in Bianco e Nero' - Venerdì 5 agosto al Parco Princessa di Santa Venerina, in scena il “piccolo involontario varietà” con gli attori Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro. Una riproposizione in chiave moderna dei numeri che hanno fatto la storia dell’intrattenimento italiano.