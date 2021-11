Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Mostra 'Turi Ferro 100 anni', Scie Autumn, incontro 'L'era digitale'

1. Mostra 'Turi Ferro 100 anni' - “TURI FERRO 100 ANNI”, è una mostra straordinaria e inedita di fotografie, recensioni, articoli di giornale e di riviste specializzate, locandine, manifesti, costumi, documenti pubblici e testimonianze private, dedicata alla vita, alle interpretazioni, agli spettacoli, al magistero del grande artista. L'inaugurazione della mostra è prevista venerdì 5 novembre alle 17,45 al Castello Ursino.

2. 'Scie Autumn' ai Minoriti - Scie Eventi, come da anni in questo periodo dell’anno, organizza il mercatino dell’artigianato nella storica e centralissima via Minoriti di Catania da mercoledì 3 a domenica 7 novembre. Un piccolo assaggio di autentico artigianato siciliano che anticipa il mercatino di fine anno a cui Scie sta lavorando con impegno affinchè questo Natale sia speciale.

3. La tragedia di Riccardo III - Compagnia F.lli Napoli - LA TRAGEDIA DI RICCARDO III° di William Shakespeare - Adattamento e riduzione per pupi catanesi di Alessandro Napoli. Da venerdì 5 novembre a domenica 7 novembre al Teatro L'Istrione di Catania.

4. Mostra personale di Giovanni Consoli - Personale di pittura di Giovanni Consoli - INAUGURAZIONE VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021 | 18:30. Giovanni Consoli è un pittore autodidatta. Non frequenta accademie o corsi di pittura ma da sempre avverte una particolare attrazione per l'arte in genere.

5. Catania dei misteri - L'associazione culturale Grand Tour del XXI Secolo propone un inedito tour che vi farà conoscere aspetti inconsueti di Catania. Rinata come la Fenice e legata indissolubilmente all'Etna.

6. Presentazione del libro "Assassine. Il colore dell'innocenza" - Appuntamento sabato 6 novembre 2021 alle ore 17.30 al Mondadori Bookstore di Catania con la presentazione del libro di Stefania Avola, Anna Morosi e Katia Fundarò dal titolo 'Assassine. Il colore dell'innocenza'.

7. Trekking d'autunno tra i faggi del Timparossa - Sharing Sicily vi propone un trekking naturalistico alla scoperta del parco dell'Etna con i colori dell'autunno, versante Nord, tra i faggi del Timparossa.

8. Le Mani che Ascoltano - Laboratorio per piccoli ascoltatori e strumentisti - Mariangela e Roberto trasporteranno i piccoli strumentisti nel magico mondo della musica. Un viaggio che inizia con un racconto, incanta nell'ascolto, balza in un gioco e non termina mai. Evento adatto a bambini dai 5 ai 10 anni.

9. “L’inquieta (libertà)” allo Zo Centro Culture Contemporanee - Cos’è la libertà? E’ facile darla per scontato se nessuno ce l’ha mai tolta. Siamo in grado di comprenderla, di definirla, di spiegarla? Sono queste le premesse de “L'inquieta (libertà)” della Compagnia Petranuradanza - Megakles Ballet di Carlentini in scena il 6 ed il 7 novembre, alle 21, da Z? centro culture contemporanee, coreografie e regia di Salvatore Romania e Laura Odierna con Salvatore Romania danzatore in scena e i musicisti Carlo Cattano ai flauti e sax e Antonio Moncada alle percussioni.

10. Incontro 'I doni della morte' - Sabato 5 novembre a partire dalle ore 18.00 appuntamento presso la Biblioteca Vincenzo Bellini per l'incontro dal titolo 'I doni della morte'. Dai tarocchi alla pietàs, da Samhain alla Santa Muerte fino ai Mizuko. Un rapido excursus fra tre continenti alla ricerca dei tanti doni della morte ai popoli che li abitano e che la celebrano attraverso i loro riti.

11. Visite drammatizzate alla Badia di Sant'Agata - Un percorso sorprendente a cura dell'Associazione Etna 'ngeniousa, che si concluderà sulla cupola della chiesa, da cui si gode uno dei panorami più belli su Catania.

12. Spettacolo 'Nicolino e le streghe' - Continua sabato 6 e domenica 7 novembre, sempre sabato alle 18.00 e domenica mattina alle 11.00 al teatro Zig Zag di via Canfora 69 “Nicolino e le streghe”, ispirato ad un caratteristico canovaccio di “cunto” classico, una divertente occasione, anche per i più piccoli per superare, insieme all’eroe della storia, brividi di paura piccini come loro. Protagonista il povero Nicolino, che dovrà affrontare la prova, perfetta funzione della fiaba, di passare un’intera notte in una casa stregata, al fine di guadagnare un bel sacco di monete d’oro.

13. Slime Day al Ludum - Domenica 7 novembre da urlo al LUDUM 3 attività una più bella dell'altra. Lo slime day con entusiasmanti esperimenti di chimica tutti nuovi e proposti per la prima volta.

14. Dimore - Guido Celli Performance per voce sola - Guido Celli a Dimore - Performance per voce sola. Sabato 6 Novemvre ore 21 LA FOCE VERSO L'INGUINE DEL MONDO. La Pietra come origine del Mondo, il Cielo come gnosi.

15. Incontro 'L'era del digitale - Le Nuove sfide' - Sabato 6 novembre 2021, a partire dalle ore 17.00 presso la Biblioteca Bellini, si svolgerà l'incontro dal titolo 'L'era del digitale - Le Nuove sfide'. Tra i diversi interventi da segnalare quello a conclusione dei lavori da parte di Alessandro Cecchi Paone.