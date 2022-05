Cosa fare a Catania nel week-end: Corri Catania, Catania Book Festival, 'Immagini che cambiano il mondo' ai Benedettini

1. Corri Catania 2022 - Appuntamento domenica 8 maggio 2022 a partire dalle ore 8.000. Un evento che è una festa capace di unire la corsa-camminata, il benessere, il divertimento e la solidarietà. Corri Catania è una corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti, organizzata dall'Asd Corri Catania che ogni anno promuove un progetto di solidarietà da realizzare sul territorio.

2. Catania Book Festival - Catania Book Festival - Fiera internazionale del libro e della cultura si terrà a Catania dal 6 all’8 maggio per il terzo anno consecutivo. L’evento si terrà al complesso fieristico “Le Ciminiere” di Viale Africa. I dettagli del programma si trovano sul sito https://www.cataniabookfestival.com.

3. 'Lo spettacolo delle desuete' - Lo spettacolo delle desuete' scritto a quattro mani da Giada Trebeschi e Giorgio Rizzo nasce dall’esperienza de La rubrica delle parole desuete e dintorni seguitissima su Facebook con più di 175.000 follower e più di 820 video già all’attivo. La creazione e la realizzazione dei video che spiegano in maniera ironica e divertente il significato delle parole hanno spinto e sollecitato un ragionar più ampio che ha dato origine allo spettacolo.

4. Spettacolo 'Il cortile' allo Zo Centro Culture Contemporanee - Sabato 7 maggio, ottavo e ultimo appuntamento per AltreScene 2022, la rassegna di arti sceniche contemporanee di Z? Centro culture contemporanee di Catania, diretto da Sergio Zinna. In scena “Il cortile”, testo di Spiro Scimone, regia di Valerio Binasco, produzione del 2003 della Compagnia Scimone-Sframeli degli attori messinesi Spiro Scimone e Francesco Sframeli.

5. Spettacolo "Che notte.. quella notte!" - Cala il sipario al Teatro ABC di Catania con l’ultimo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” 2021/2022. Si chiude con la magia e la dolcezza di “Che notte… quella notte!”, spettacolo scritto da Mafra e interpretato da Enrico Guarneri e Marianella Bargilli, con Rosario Marco Amato e Gianpaolo Romania. La regia è di Antonello Capodici.

6. Fondazione AIRC - L'azalea della ricerca per la Festa della Mamma - Domenica 8 maggio, in occasione della Festa della Mamma, l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

7. Spettacolo 'Ambarabamba' - Dal 7 al 29 maggio, sabato alle 18.00 e Domenica alle 11.00 e alle 18.00, sarà in scena al teatro Zig Zag di via Canfora 69, lo spettacolo con attori e pupazzi “Ambarabamba“. Le tre “civette”, Letizia Catarraso, che è anche autrice del testo, e le giovani allieve Aurora Giuffrida e Sara Palio, “svolazzeranno” tra scena e platea per raccontare storie e suggestioni, prendendo spunto dalla notissima filastrocca.

8. Spettacolo 'Delitto al Castello' - Tra candelabri, stendardi e uccelli impagliati, gli strampalati personaggi di “Delitto al castello” di Aldo Cirri, mostreranno le loro fragilità e le loro inquietudini; i vizi, le integrità, e financo le loro private svariate avidità.

9. Mostra 'Immagini che cambiano il mondo' al Monastero dei Benedettini - La mostra, che è stata ideata dallo Swedish Institute di Stoccolma e si avvale della collaborazione del “fotografo gender” Tomas Gunnarsson, resterà aperta al pubblico fino al 7 maggio. In questa occasione sarà presentato il master interdisciplinare "A Way to the North", in progettazione presso il DISUM dell'Ateneo catanese, in collaborazione con il prof. Lorenzo Lozzi Gallo dell'Università di Messina, specialista di culture nordiche.

10. Spettacolo 'Per fortuna è una notte di luna' - Una saga familiare che si interseca con il racconto di più di vent’anni di storia d’Italia. Per fortuna è una notte di luna di Gianni Clementi è un piccolo gioiello della commedia italiana che arriva al Teatro Brancati di Catania nell’originale versione proposta dal regista Nicasio Anzelmo.

11. BeeLAB - for kids: l’orto con la mamma - L’appuntamento è per domenica 8 maggio alle ore 10:30 al Castello - ex carcere di Vizzini per realizzare ”L’orto con la mamma”. In occasione della festa della mamma i giovani partecipanti all’attività ludico-didattica, dopo aver imparato alcune nozioni base su come realizzare un orto, si trasformeranno in piccoli contadini cimentandosi insieme a chi li accompagnerà nella piantumazione di alcuni ortaggi al Castello di Vizzini.

12. Spettacolo 'Il Gatto e la Volpe' - 8 Maggio 2022 ore 17:00 IL GATTO E LA VOLPE (aspettando Mangiafuoco) di Mario Mascitelli con Mario Aroldi e Mario Mascitelli, assistente alla regia Silvia Nisci.

13. Mostra 'Kouros ritrovato' al Castello Ursino - Riapre al Museo Civico di Castello Ursino a Catania fino al prossimo 2 ottobre il Kouros ritrovato, dopo l’esposizione al Museo Paolo Orsi di Siracusa e, successivamente, al Museo di Arte Cicladica di Atene. L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, dal Comune di Catania - Assessorato alle Attività e beni culturali, dalla Fondazione Sicilia, in collaborazione con l’Associazione Lapidei Siciliani-LapiS, Centro Regionale Progettazione e Restauro. Organizzata Civita Sicilia.

14. Mostra 'Profane icone' alla Catania Art Gallery - L’artista torna a esporre a Catania, dopo tempo, con una serie di opere su tela trattanti l’universo femminile, soggetto molto caro alla Cinelli origine di numerosi lavori. Un tema dalle mille sfaccettature che la pittrice ha approfonditamente studiato, offrendo interessanti spunti sulla visione della donna contemporanea e sulla sua moderna rappresentazione.

15. Mostra personale di Paolo Nicolosi - I paesaggi attendibili di Paolo Nicolosi. I suoi paesaggi, Paolo Nicolosi, li ha chiamati così in un’intervista, "attendibili". Degni di essere creduti, affidabili, realistici, veritieri e verosimili. Un paesaggio che potrebbe esistere e che forse da qualche parte esisterà, da qualche parte nel mondo e da qualche parte negli occhi di chi guarda. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 21.30 tranne il lunedì in Via Giacinto Pulvirenti 8.