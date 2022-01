Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Luci ed ombre al Monastero, Circo Greca-Orfei, Giardino delle Luci di Natale

1. Spettacolo “Io” allo Zo Centro Culture Contemporanee - Si comincia l’8 gennaio con Antonio Rezza il quale calcherà il palco di Z? con “Io”, spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, ormai un vero classico degli artisti Antonio Rezza Flavia Mastrella premiati nel 2018 con il Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia. Due le repliche previste, alle 18.30 ed alle 21.

2. Luci e ombre al Monastero: le visite guidate serali - Venerdì 7 gennaio 2022 ritorna l’appuntamento con le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna il gioiello del Tardo Barocco siciliano. Dalle 20:00 alle 22:30, un tour guidato ogni mezz’ora, lo staff di Officine Culturali accompagnerà gli ospiti alla scoperta del Monastero dei Benedettini.

3. Catania dei misteri tra alchimia, leggende ed esoterismo - Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.

4. Circo Greca-Orfei a Catania - Dall'8 Dicembre 2021 al 30 Gennaio 2022 torna a vivere lo spettacolo dal vivo del Circo Greca Orfei, e la prima città ad essere visitata dalla nuova tournèe sarà Catania.

5. Spettacolo "Bufalino 100. Un'estate felice" - Lo spettacolo è un libero adattamento, a cura di Andrea Traina, da “Argo il cieco. Timido abbozzo di sceneggiatura” di Gesualdo Bufalino. Un omaggio alla celata ironia del grande scrittore siciliano, all’umorismo più recondito del suo intenso sguardo indagatore della realtà e delle relazioni umane. In scena Salvo Purromuto, Salvo Giorgio, Giuseppe Ferlito, Marco Comitini, Anita Indigeno e Leandra Gurrieri.

6. La Catania Destrutta - Memorie di un terremoto - In ricordo dell’orribile terremoto che il 9 e l'11 gennaio 1693 distrusse Catania e il Val di Noto, seguiremo un itinerario alternativo, attraverso gli occhi e le parole dei testimoni dell’epoca, alla scoperta di “com’era architettata Catania” prima che quell'inferno cancellasse parte della nostra storia.

7. Spettacolo 'Cosa vuoi di più' al Teatro ABC - Da venerdì 7 gennaio a domenica 9 gennaio 2022 appuntamento al Teatro ABC con lo spettacolo di Edoardo Saitta dal titolo 'Cosa vuoi di più'.

8. Giallo interattivo "La resa dei conti" - Giallo comico farsesco ambientato in una bisca clandestina dove i capi della mafia mondiale si riuniranno per una partita a poker dai risvolti grotteschi! Gioca in coppia o in squadra, durante lo spettacolo prendi nota di ogni dettaglio e risolvi l'indagine. La squadra che avrà risolto con successo il "Caso" si aggiudicherà un brindisi offerto dalla sala de Curtis.

9. Tour dell'acqua nella Catania greco-romana - Il Tour delle vie dell’acqua vi condurrà tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore della Catania Barocca, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua.

10. Donazione sangue sabato 8 gennaio 2022 - Proprio per venire incontro alle esigenze dei Donatori, è stato fissato un APPUNTAMENTO della raccolta sangue, presso la Centrale Operativa CRI Catania di Via Ebe, 2. La nuova autoemoteca del Comitato accoglierà i donatori nella nuova Centrale Operativa, in presenza di un medico volontario che darà ogni delucidazione e consulto sulla donazione.

11. Manutsa - "Parru cu tia - La voce delle donne" - Live at Z? - Centro culture contemporanee. Nove tracce per raccontare la ribellione interiore femminile al sistema, alla vita, alla società. Questo è “Parru cu tia - La voce delle donne” (Musica Lavica Records), il primo album da cantautrice della palermitana Manutsa.

12. "Scarti Fotografici" Mostra sull'inquinamento e l'impatto ambientale - Promossa da AFNI Sezione Sicilia, l'esposizione "Scarti Fotografici" è stata inaugurata nella cornice del Workshop_Monitoraggio e Tutela della Biodiversità in Sicilia del Progetto MIPAT Paesaggio Ambiente Territorio, tenutosi presso il CEA delle Aci il 17, 18 e 19/12/21. Le foto rimarranno esposte presso il Centro Educativo Ambientale di S.M. La Scala fino al 16/01/22,nei sabati e domeniche, dalle h 09:30 alle h 12:30.

13. Presentazione "Judo" di e con Salvatore La Porta - Appuntamento venerdì 7 gennaio 2022 a partire dalle ore 19.30 con la presentazione del libro di Salvatore La Porta dal titolo 'Judo'. L'autore dialogherà con Erica Donzella, editor e poeta.

14. Giardino delle luci di Natale - Vieni a scoprire la magia del più grande giardino delle luci della Sicilia - Giardino delle Luci con magnifiche statue a tema natalizio - Animazione - Street Food - Food Truck - Area Food - Luna Park. 40.000 mq di Divertimento.

15. Mostra 'Sicily in decay' - La mostra fotografica "Sicily in Decay" a cura di Carlo Arancio, rivelerà, attraverso una serie di scatti, architetture siciliane e di pregio in decadenza o a rischio oblio, giustapposte nella cornice di due palazzi storici catanesi, palazzo Biscari nella sede Isola Catania e palazzo Scammacca.