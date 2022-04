Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Lungomare Fest, 'Pasquettando' al Palazzo Biscari, mostra 'Profane icone'

1. 'Pasquettando' al Palazzo Biscari - Mostra mercato del regalo artigianale e non solo... Palazzo Biscari, via Museo Biscari 10 Catania. Apertura VENERDI' dalle ore 15.00 alle 21.00. SABATO E DOMENICA dalle 10.00 alle 21.00. "PASQUETTANDO"giunto alla sua IV Edizione, si svolgerà al Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania.

2. Lungomare Fest - Primo appuntamento dell'anno con 'LUNGOMARE FEST' domenica 10 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Oltre al 'lungomare liberato' dalle macchine e dagli altri mezzi di locomozione, saranno ovviamente presenti gli artigiani de 'LE PULCI DI CITTA'. Ingresso libero.

3. Smegma Bovary LIVE allo Zo - Venerdì 8 aprile, a partire dalle ore 20.30, da Z? Centro Culture Contemporanee di Catania torna con“Finisce l'emergenza? Torna la musica”, nuova edizione della Doremillaro Night, evento musicalerealizzato in collaborazione con il progetto musicale etneo Doremillaro [sb] Recs creato dall’associazioneculturale Doremillaro, fondata dal musicista, compositore e ingegnere del suono catanese GiuseppeSchillaci. Dopo l’evento di SpiazZ? della scorsa estate, l'Associazione culturale Doremillaro inaugura il 2022 e il ritorno alla normalità il live degli Smegma Bovary, band con due tra i fondatori della Doremillaro [sb] Recs: Emiliano Cinquerrui (voce e “campioni rubati”) e Giuseppe Schillaci (synth e “facce buffe”). Con loro alla chitarra Marcello Caudullo.

4. Cunti di un tempo: passeggiata d'autore - La passeggiata guidata da Miriam Pace (guida turistica) si propone di vivere Catania attraverso uno sguardo inedito e originale: il punto di vista di due suoi “figli” che hanno raccontato attraverso le loro opere l'anima di questa città. Giovanni Verga e Nino Martoglio due personaggi tanto diversi ma accomunati dall'idea di raccontare la loro terra, rammentandone vizi e virtù. L'itinerario si snoda nel cuore del centro storico tra Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele e via Crociferi fino a raggiungere il Quartiere Civita, cuore pulsante dello spirito popolare catanese, ispirando attraverso i suoi usi e costumi tanti Maestri dell'arte e del teatro.

5. Mostra 'Profane icone' alla Catania Art Gallery - Antonella Cinelli presenta il suo nuovo progetto espositivo “Profane Icone” alla Catania Art Gallery, sarà inaugurato il 9 aprile 2022 in orario continuato dalle ore 11 alle ore 19.30 e visitabile sino al 9 maggio.

6. Catania nobile: visita al Parco Paternò del Toscano - Sicilia Gaia organizza un viaggio sensoriale in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”.

7. Spettacolo 'I Mille del Ponte' al Teatro Metropolitan - Sbarca a Catania “I Mille del ponte”, lo spettacolo dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno costruito, in tempo record per l’Italia, il Ponte Genova. Un esempio virtuoso di sinergia tra uomini e donne, tra professionisti e imprese, tutti al servizio della città ferita dal crollo del ponte Morandi.

9. Cappella Bonajuto: il gioiello bizantino del cuore di Catania - Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina. Fu costruito nel IX secolo come chiesa, nel 1300 diventò cappella privata della famiglia Bonajuto, giunta nell’isola dalla Spagna.

10. Spettacolo 'Libere – Donne contro la mafia' - Uno spettacolo sulla forza delle donne, venuto su da una sensibilità tutta femminile e per questo nonostante il tema trattato, leggero, poetico, potente e immediato, forte e commovente. Si chiama Libere – donne contro la mafia ed è la pièce scritta e diretta dall’attrice catanese Cinzia Caminiti che porta in scena la forza che madri, mogli, sorelle, fidanzate di morti ammazzati dalla mafia traggono dal dolore.

11. La casa di paglia - Esperienza in permacultura e laboratorio di cioccolato - Sicilia Gaia propone un’esperienza autentica che vi farà scoprire una realtà ancora poco conosciuta, la Permacultura. Saremo ospiti presso di Toti e Tiziana presso la “???? ?? ?????? ??????????, ???????????? ????’????”, situata sul versante orientale del Parco dell’Etna (900mslm) vicino alla frazione di Fornazzo (Milo). Un progetto che mira alla costruzione di un ambiente di vita sostenibile che “contribuisca alla vita in tutte le sue forme” attraverso l’uso di energie rinnovabili, il recupero dell’acqua piovana e la realizzazione di un piccolo impianto di fitodepurazione.

12. Ecoparco "La Fagianaia": visita e caccia all'uovo - Sicilia Gaia organizza una visita in un luogo segreto che custodisce un tesoro naturalistico inedito. “La Fagianaia” il più grande allevamento fruibile di animali ornamentali della Sicilia orientale. Trascorreremo qualche ora in un’oasi verde dove ogni angolo sarà una sorpresa. Potremo osservare e scoprire tutto quello che riguarda gli animali allevati, e interagire con loro aiutati da guide specializzate nel settore.

13. Spettacolo “Amleto+Die Fortinbrasmaschine” - Sabato 9 aprile, alle ore 21, settimo appuntamento per AltreScene 2022, la rassegna di arti sceniche contemporanee di Z? Centro culture contemporanee di Catania, diretto da Sergio Zinna. In scena Roberto Latini con il suo “Amleto + Die Fortinbrasmaschine” di cui è autore del testo, con Barbara Weigel, unico attore in scena e regista.

14. Melior de Cinere Surgo - Storie di Solidarietà e Rinascita - Etna 'ngeniousa è orgogliosa di proporre un nuovo evento, in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio. MELIOR DE CINERE SURGO - STORIE DI SOLIDARIETA' E RINASCITA - SABATO 9 APRILE 2022. Appuntamento ore 9.45 presso la Chiesa di Santa Chiara (Via Garibaldi 89, Catania). CONTRIBUTO LIBERO.

15. 'Musiche dal Mondo' al Teatro Musco - Il via domenica 10 aprile alle ore 19 dal Teatro Musco di Catania che ospiterà eccezionalmente il concerto “Musiche dal Mondo” dell'orchestra di percussioni Percussio Mundi, diretta dal M° Giovanni Caruso, che inaugura sia la stagione catanese “I concerti dell'Anfiteatro 2022” che quella paternese “Musica a Santa Caterina 2022”.