Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Fiera di Pedara, Sagra del pesce spada, Artigiancity

1. Fiera estiva di Pedara - Appuntamento dall'8 al 17 luglio 2022 con la 14esima edizione della Fiera Estiva di Pedara. L'evento si svolgerà come sempre a Piazza Don Bosco. Artigianato, stand commerciali, prodotti tipici, area gastronomica e tanto altro.

2. Sagra del Pesce Spada di Acitrezza - Venerdì 8, Sabato 9 e domenica 10 Luglio 2022, a partire dalle 20 allo Scalo di alaggio. Anche quest'anno, su quattro grandi griglie, verrà cucinato del buon pesce spada, pescato dalle "spadare" trezzote, che sarà poi condito con olio, limone, origano, sale ed insalata fresca. Il tutto sarà accompagnato dall’immancabile bicchiere di buon vino bianco insieme al pane di casa e da una bibita ghiacciata.

3. Magia sotto le stelle al Parsifal Park - Sabato 9 luglio dalle 19.00 ????? ????? ?? ??????: Vieni al ???????? ????, alle pendici dell'????, ?? ??????? ?????? ??????? ?'?????? per festeggiare con noi i 5 anni dell'Astro Pagliaro. Serata dedicata all'osservazione astronomica e grande ???? ??? ???? ??????.

4. Il Mercatino degli Artigiani - ArtigianCity - In alcuni paesi o città i mercatini artigianali, purtroppo, si organizzano soltanto una o due volte l'anno. A Catania (al momento) é possibile invece vederli e visitarli quasi tutto l'anno. Questa bella realtà é dunque un valore aggiunto, un privilegio, una bella opportunità per tutti.

5. Deddy LIVE a Gravina di Catania - DEDDY, fra gli artisti italiani maggiormente acclamati di Amici 2020, arriva a Gravina di Catania (CT) per la data estiva del LUCI ADDOSSO SUMMER TOUR, sabato 9 luglio. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com.

6. ReTour a Porte Aperte - Monastero dei Benedettini - 8-9 LUGLIO Monastero dei Benedettini Catania. Start ore 20.00. 8 Luglio: Anna Castiglia, A.Romano, Alessio Bondì, Alessandro Fiori. 9 Luglio: Cecilia, Bianco, De Leo. L'evento è organizzato da Associazione Culturale Z? | L’Eretico Booking & Management | MIT - Musica Intrattenimento Teatro | Doremillaro (SB) Recs. | Bengala Booking.

7. Rassegna letteraria Sotto il Nespolo - Stefano Andreotti il 9 luglio - La rassegna letteraria partirà sabato 9 luglio con il primo appuntamento. Ospite della serata Stefano Andreotti, figlio di Giulio Andreotti, tra i principali esponenti della politica italiana, che presenterà il testo “I diari degli anni di piombo” (Solferino) scritti dal padre che sintetizzò la storia italiana e mondiale, spesso vissuta in prima persona, in diari inediti che i figli hanno dato alle stampe.

8. Ecoparco 'La Fagianaia' - Visita e tour didattico - Sicilia Gaia organizza una visita in un luogo segreto che custodisce un tesoro naturalistico inedito. “La Fagianaia” il più grande allevamento fruibile di animali ornamentali della Sicilia orientale. Trascorreremo qualche ora in un’oasi verde dove ogni angolo sarà una sorpresa.

9. 'Festa a Ballu' con i Casentuli - Una festa da ballo siciliana: tarantelle, polke, mazurke, scottis, contraddanze e molto altro. INGRESSO LIBERO con capienza limitata e prenotazione online: https://forms.gle/RQj1FDV1YnRFx5pg9.

10. Adrano Summer Festival - Giuseppe Castiglia in 'San Giovanni Decollato' - Venerdì 8 luglio prende il via la prima edizione dell’ADRANO SUMMER FESTIVAL (prodotto dall’associazione Fandango Entertainment), che si svolgerà fino al 11 settembre 2022 all’interno dell’Arena dell’Etna di Adrano (CT). Il primo appuntamento in programma è con l’attore e cabarettista Giuseppe Castiglia in scena con “San Giovanni Decollato” di Nino Martoglio.

11. 'Passeggiata liberty' a Catania - Art Nouveau Week - Modernismo, stile floreale, Jugendstil. O come lo volete chiamare è oggi sotto i riflettori con un evento per celebrare la corrente artistica che ornò l’Italia del bello. Nella città di Catania é in programma una visita guidata nel giorno 14 alle 15:00 con partenza dalla sede comunale. La passeggiata dura all’incirca 2 ore ed è condotta da Andrea Speziali, fondatore di Italia Liberty e riconosciuto uno tra i più valenti esperti d’arte Liberty nel Paese.

12. Etna al chiaro di luna - Trekking fino a Case Paternò - Questa domenica Sharing Sicily propone un percorso serale che ci condurrà nel versante nord del parco dell'Etna. Alla quota " rinfrescante" di 1500 metri slm, inizieremo il nostro trekking lungo un sentiero pianeggiante, ci inoltreremo in un bosco di faggi per ammirare la "Trofa ru camperi".

13. Camerata Polifonica Siciliana - “Skrjabin e la terra” - Venerdì 8 luglio alle ore 20.45 nella corte del Museo Diocesano di Catania il soprano Manuela Cucuccio con Ivana Bordonaro al pianoforte, Mario Licciardello al violoncello e i testi scritti e narrati da Lina Maria Ugolini, daranno vita a Skrjabin e la terra, un racconto in musica e poesia immaginato da Lina Maria Ugolini sulle sensazioni e le creazioni sonore di un musicista mistico e visionario.

14. Spettacolo di beneficenza 'Tre pecore viziose' - Gruppo Teatro Non Solo Tango a sostegno del Banco Alimentare della Sicilia ODV presenta TRE PECORE VIZIOSE. Commedia in tre atti di Eduardodo Scarpetta. Regia di Roberto Andronico e Saro Pulvirenti, con la collaborazione straordinaria di Marzia Guarnera.

15. Harry Potter Night al Ludum - Harry Potter night al LUDUM. A grande richiesta bissiamo l'evento magico più atteso dell'estate. Il nostro maxi evento a tema Harry Potter sviluppato nei nostri laboratori. Il cappello parlante selezionerà le casate. La novità della camera dei “SEGRETI NECESSARI”, con gli scacchi magici, diorama, sfere e specchi misteriosi e altro ancora.