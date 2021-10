Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Artigianato siculo ai 'Minoriti', Urban Nature, Piccoli archeologi ai Benedettini

Tanti gli appuntamenti di questo week-end, soprattutto per coloro che amano stare all'aria aperta e per coloro che vogliono far trascorrere delle belle giornate ai loro bambini con eventi loro dedicati

1. Scie - Artigianato siculo in Via Minoriti dal 12 al 17 ottobre - Gli artigiani di Scie Eventi vi aspettano dal 12 al 17 ottobre a Catania nella storica ed accogliente Via Minoriti, situata proprio nel centro città.

2. Urban Nature 2021: Dopo il fuoco la rinascita - Insieme all'Oasi del Simeto - asseggiata in bicicletta più escursione a piedi. Appuntamento alle 8.45 del 9 settembre 2021 in Piazza Trento o alle 9.45 all'Oasi del Simeto.

3. "Piccoli Archeologi”: laboratorio ludico-didattico al Monastero dei Benedettini - La nuova stagione di laboratori ludico - didattici a cura di Officine Culturali si inaugura domenica 10 ottobre alle ore 10:30 in occasione di “FAMU - Giornata nazionale delle famiglie al museo” che, per l’edizione 2021, propone il tema “Nulla accade prima di un sogno”.

4. 'Il cielo sopra Berlino' all'Arena Adua - Il capolavoro di Wim Wenders, IL CIELO SOPRA BERLINO, ritorna sul grande schermo in versione restaurata. Venerdì 8 OTTOBRE all'Arena Adua (via San Nicolò al Borgo, Catania), ore 20,45.

5. Classica e dintorni - ???????? ? ???????| ??? ??.?? | ???????? ?????? - ????????? ?????????? ????????? - Direttore: Alberigo Maria Ferlito - Musiche di Vivaldi, Corelli, Beethoven. ?????? ? ??????? | ??? ??.?? | ???????? ?????? - ??????? ???????????? ????????? - Direttore: Luciano Maria Serra - Fagotto solista: Francesco Zanetti - Contrabbasso solista: Nicola Malagugini - Musiche di Mozart, Scontrino.

6. Tutto intorno al vulcano - La pista Altomontana dell'Etna - La pista altomontana è un bellissimo sentiero che corre intorno al vulcano ad un quota media di 1700 metri s.l.m. Un semicerchio lungo 38 chilometri che collega il versante sud-ovest (ingresso cancello demanio forestale Milia) con il versante nord-est (rifugio Ragabo) e si snoda tra boschi, deserti lavici e scenari mozzafiato. La percorreremo in due giorni, in due tappe di circa 20 km, dormendo in un bivacco posto a metà percorso dove potremo godere della bellezza di una notte immersi nella magia di una notte in montagna.

7. 'Donazione sangue' alla Croce Rossa Italiana - Per venire incontro alle esigenze dei Donatori, è stato fissato un APPUNTAMENTO della raccolta sangue, presso la Centrale Operativa CRI Catania di Via Ebe, 2.

8. "Cicogna" di Iridiana Petrone - Cicogna" Di Iridiana Petrone - 9 ottobre 2021 alle 21:00. Lo spettacolo si svolgerà nell'auditorium.

9. Presentazione di "I racconti del loto" - Appuntamento l'8 ottobre 2021 alla Legatoria Prampolini per la presentazione del libro 'Racconti del Loto'.

10. 'Anema e core' - Venerdi 8 e Sabato 9 Ottobre ore 21:30. Accendiamo le luci su "Anema e core" uno spettacolo che ci porterà dentro il cuore di Napoli e della sua musica tradizionale, note intrise di allegria, dolcezza, ironia e sentimento. Antonello Tonna e Valeria Fisichella ci faranno rivivere attraverso le canzoni, le poesie e gli aneddoti più significativi, quel periodo storico che ha visto le melodie partenopee superare ogni barriera per essere riconosciute ed amate in tutto il mondo.

11. Trekking "lunare" alla scoperta di Monte Nero - Sharing Sicily propone una giornata "sulla luna"...tra colate laviche, crateri spenti e panorami mozzafiato, nel versante nord dell'Etna.

12. Catania dei misteri by night: visita a grotta sotterranea ed aperitivo - L'associazione culturale Grand Tour del XXI Secolo propone un inedito tour che vi farà conoscere aspetti inconsueti di Catania. Rinata come la Fenice e legata indissolubilmente all'Etna.

13. Alice nel paese della scienza - Un meraviglioso labirinto delle illusioni, in compagnia del bianconiglio gigante viaggerete nelle meraviglie di quello che il cervello crede di vedere con decine di illusioni ottiche incredibili, gli animali fantastici di LUDUM e lo spettacolo la scienza del sogno.

14. Trekking tra i boschi di Piano Mirio - Questa seconda domenica di ottobre siamo lieti di proporvi un trekking all'interno del Parco dell'Etna, dove potremo ammirare i primi colori dell'autunno immersi nel bosco. A quota 1700 s.l.m partiremo da Piano Vetore e, imboccato il sentiero, ci inoltreremo nel bosco per apprezzarne i colori, i profumi e la bellezza.

15. Roby incontra i fan e firma le copie del suo libro "Alla ricerca del pet leggendario" - Appuntamento il 10 ottobre 2021 alla Libreria Mondadori Bookstore alle ore 15.30. Priority pass numerato a tutti coloro che acquisteranno il libro presso la libreria in modo da poter rispettare la numerazione e garantire un accesso in tutta sicurezza.