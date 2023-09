Sagre, mostre, Bellini International Context: cosa fare a Catania nel weekend

Sta per arrivare il weekend ed è quindi tempo di farsi trovare pronti per il divertimento e per il relax.

Piedimonte Etneo e Ficarazzi propongono due sagre da leccarsi i baffi (mostarda e salsiccia ed arancino), ma a livello culinario non vi andrà male nemmeno alla Fiera di settembre di Paternò. La cultura si vuole invece ritagliare uno spazio importante con la mostra 'Ri-Evolution' al Palazzo della Cultura, con la mostra 'Pin' a Villa Ardizzone e con le visite guidate all'Orto Botanico.

Spazio per i bambini allo Zo con lo spettacolo 'Ci-Chi-Bum' ed al Ludum con 'Harry Poter Fest'. Per chi non vuole smettere di essere bambino è imperdibile l'evento 'Aci Comics&Games' alla Villa Belvedere.

Sabato 9 e domenica 10 settembre appuntamento a Camporotondo Etneo con la 'Sagra del Fico d'india, mostarda e salsiccia'. Dalle ore 18 alle ore 24 in Via Umberto - Piazza Sant'Antonio Abate. Ingresso libero. Tutte le serate saranno accompagnate da musica e balli.

Vincenzo Bellini, con la sua melodia infinita, è da due secoli ambasciatore universale dell’identità siciliana. E lo è in virtù di quella koinè globale che è la musica. Proprio per la sua levatura storica di genius loci, il compositore etneo rappresenta uno dei più autorevoli testimonial su cui la Regione Siciliana ha deciso di puntare quale volano per il turismo culturale. È questa la mission del Bellini International Context, la prestigiosa rassegna che l’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo promuove e organizza dal 2021 con straordinario consenso e ripropone con bella evidenza anche quest’anno nel segno e nel nome dell’Orfeo dorico, come lo definì Gabriele D’Annunzio. Il denso cartellone itinerante si snoderà dall’8 settembre al 6 ottobre a Catania, città natale di Bellini, con significative tappe a Messina e Palermo.

Aci Comics&Games a Villa Belvedere ad Acireale dall'8 al 10 settembre 2023. Fumetti, giochi e videogiochi, cosplay, spettacoli, aree a tema e tantissimi ospiti pronti per passare delle giornate entusiasmanti e ricche di attività. Biglietto giornaliero al costo di € 10,00.

Harry Potter Fest . Arriva il più grande evento magico di fine Estate Un fine settimana all'insegna del maghetto più famoso del mondo. Harry Potter Fest al LUDUM. Laboratori eccezionali: Il potente Pazzus dei Serpeverde vi insegnerà l'uso delle pozioni con sfavillanti esperimenti magico scientifici che creerete insieme a lui a vostro rischio e pericolo. Il Grande Dimis (membro del direttivo nazionale del club magico italiano) vi illustrerà i trucchi della magia bianca e dell'occultamento distrattivo. Ancora il misterioso Scordatus con i suoi animali fantastici vi mostrerà specie esotiche ed interessanti. Non basta, visiterete la riservatissima camera dei segreti necessari, con specchi dei desideri, illusioni ottiche, cimeli magici e la novità del libro animato e la valigia di Scamander.

Le opere di Umberto Boccioni lasciano dopo oltre un biennio di sosta, la Pinacoteca di Reggio Calabria per una importante Mostra che aprirà nei prossimi giorni i battenti a Catania,dal titolo RI-EVOLUTION. I GRANDI RIVOLUZIONARI DELL’ARTE ITALIANA dal Futurismo alla Street Art. Il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà, dal 7 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, a cura di Raffaella Bozzini e Giuseppe Stagnitta con la supervisione storico-scientifica di Marco Di Capua, oltre 130 opere - molte delle quali per la prima volta in Sicilia - di 80 artisti italiani, tra i più importanti e significativi del XX Secolo, che hanno rivoluzionato la storia artistica e culturale internazionale.

Appuntamento dall'1 al 10 settembre a Paternò, precisamente a Villa Moncada, per la 'Fiera di settembre'. Area luna park, spettacoli, agricoltura, artigianato, prodotti tipici, gastronomia, commercio, articoli per la casa e per il tempo libero. Ogni giorno dalle ore 17 alle ore 24. Ingresso libero.

Dal 4 all’8 settembre 2023 alle 16:00 e alle 18:00 le visite guidate giornaliere a cura di Officine Culturali per approfondire e scoprire la collezione dell’Orto Botanico di Catania. I visitatori e le visitatrici, accompagnati dal team di Officine Culturali, compiranno un percorso tra viali del giardino scientifico dell’Università di Catania che custodiscono aromi, profumi e colori provenienti da diverse parti dal mondo, fino alla grande serra dove convivono silenziosamente oltre 160 specie vegetali.

Anche quest'anno, precisamente dal 7 al 10 settembre (ogni giorno dalle ore 18.30 alle ore 24,00) appuntamento a Ficarazzi (Piazza Giovanni XXIII) con la 'Sagra dell'Arancino'. Ingresso libero.

Giorno 9 settembre a partire dalle 17 si svolgerà un trekking al tramonto, con cena di vari piatti di legumi e osservazioni al telescopio di pianeti, stelle e oggetti deep sky, organizzata dall’associazione “Etna e Dintorni”. L’escursione ci condurrà nel cuore dell’Etna, attraverso lo splendido bosco di Piano delle Ginestre fino a giungere al cratere di Monte Ruvolo, da cui si gode una spettacolare vista sull’Etna. Giunti al rifugio a mezzacosta sul Monte, potremo godere di uno spettacolare tramonto del sole sui Monti Erei, con i suoi bagliori rossi sull’Etna e sulla Valle del Simeto.

Venerdì 8 settembre 2023, in Piazza Ognina a Catania, in occasione del festeggiamenti per la Madonna di Ognina, appuntamento con lo spettacolo del Gatto Blu dal titolo 'Sto tornando'.

Domenica 10 settembre si terrà la 12^ edizione del premio “Un Amore di Donna” sia la serata spettacolo ad essa collegato. La manifestazione prende le mosse dall’operato dell’Associazione Culturale “La Grande Madre” voluta e fondata dalla Famiglia Polisano in memoria di Rosaria Nestorini, self-made woman e capostipite dell’attività imprenditoriale di famiglia, per rendere omaggio alle donne che si distinguono particolarmente in ambito culturale e lavorativo. Quest’anno ad impreziosire la serata, tra le altre sorprese, la raffinata arte di Mario Incudine.

L'ormai classico e immancabile Meeting Etneo Fiat 500 storiche ritorna con puntualità la seconda domenica di settembre come da 15 anni a questa parte non mancherà divertimento, attrazioni e tanti gadget per tutti i 200 equipaggi che ne potranno fare parte.

Venerdì 8 settembre 2023, a partire dalle ore 18.00, appuntamento allo Zo Centro Culture Contemporanee con lo spettacolo della compagnia 'La Botte ed il Cilindro' dal titolo 'Ci-Chi-Bum!'. Il tutto nell'ambito della manifestazione 'Incanti Fest - Festival di teatro per l'infanzia'. Costo del biglietto € 5,00.

Dal 9 settembre all'8 ottobre 2023 appuntamento a Villa Ardizzone con la mostra PIN. In un mondo in cui da un lato ci sono cose a portata di tutti e da un altro esistono forzieri per proteggere soldi, foto, ricordi, pensieri, ai quali solo chi conosce la chiave d’accesso puo’ accedervi. La società è foriera, ancora una volta, di contrasti marcati che creano monologhi indecifrabili dalle due parti. Questi Codici univoci ci proteggono da occhi indiscreti e ci appartengono quasi quanto il nostro volto; codici necessari per fare la spesa, accedere alla posta, conservare i segreti più intimi, entrare a casa: sono i codici PIN, codici numerici personali.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizierete dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderete giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

Presa. Appuntamento domenica 10 settembre alle 20.30 presso il centro di promozione territoriale del borgo di Presa, frazione di Piedimonte Etneo, in Via San Giovanni Bosco per la presentazione di “Felicità”, nuovo romanzo di Gianni Contarino pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti (collana Voci, pp. 328, euro 18). "Felicità" è la storia della trasformazione di una donna per via del comportamento del padre. Si tratta di un riuscito mix di tragico e comico, che affronta un tema sociale drammatico, rendendolo interessante non solo per il lettore che vuole spunti di riflessione, ma anche per quello che desidera divertimento.