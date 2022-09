Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Carl Brave e Coez LIVE, 'Bellini al Cinema', 'Polpette in Festival'

1. Carl Brave LIVE alla Villa Bellini - Appuntamento alla Villa Bellini a partire dalle ore 21.00 con il LIVE di Carl Brave, che segue quello di ieri sera 8 settembre 2022 a Bagheria.

2. Coez LIVE alla Villa Bellini - Saranno due i concerti in Sicilia, organizzati da Puntoeacapo: 9 SETTEMBRE – AGRIGENTO TEATRO VALLE DEI TEMPLI (Festival il Mito, in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi). 10 SETTEMBRE - CATANIA VILLA BELLINI (Sotto il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania). In collaborazione con Gomad Concerti e Ennealquadrato Events.

3. Expopet 2022 - Expopet, l’evento fieristico dedicato al mondo degli animali domestici e d’affezione più grande della Sicilia, torna il 10-11 settembre nei nuovissimi spazi espositivi del centro fieristico Sicilia Fiera (via Bologna, 79 -Misterbianco).

4. Festival della Birra & Street Food Regionale a Gravina di Catania - Dal 9 al 18 settembre ritorna il più bel festival della birra a Gravina di Catania. Spettacoli, coreografie fantastiche e puro intrattenimento. Un divertimento assicurato per tutte le età. L’8° Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania diventa così il “meeting point” per tutti coloro che hanno voglia autentica di ritrovarsi in un luogo che punta contemporaneamente alla tradizione e all’innovazione.

5. Sagra dell'Arancino - Anche quest'anno appuntamento in Piazza Giovanni XXIII a Ficarazzi dall'8 all'11 settembre 2022 per partecipare alla 'Sagra dell'Arancino'. Ingresso libero. Sarà possibile acquistare anche cibo 'gluten free', assistere a spettacoli e usufruire del luna park.

6. Polpette in festival - Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania, la quarta edizione di “Polpette in Festival”, un viaggio del gusto attraverso la polpetta, comfort food per eccellenza declinata in oltre cinquanta ricette.

7. Mercatino 'A Fera Bio - L'appuntamento con la qualità dei prodotti da Agricoltura Biologica è ogni seconda domenica del mese presso il Parco Madre Teresa di Calcutta, in via Eleonora D'Angiò (di fronte alTeatro Ambasciatori) . a 'A Fera Bio potrai trovare un offerta varia di cibi genuini: ortaggi, frutta, legumi,miele,conserve,salumi, formaggi, farine di grani antichi molite a pietra, pasta artigianale e prodotti da forno.

8. 'Una Notte da sogno' - Domenica 11 Settembre a Catania in Piazza Dante alle ore 21.00, l'atelier Ergas presenta UNA NOTTE DA SOGNO . Un incantevole ed elegante défilé di moda dedicato alle nuove collezioni per la sposa, la cerimonia e per lo sposo in esclusiva gli abiti di Luigi Bianchi Cerimonia. Ospite speciale della serata: Stevie Biondi.

9. Presentazione del libro 'Un sogno e tre valigie' - La scrittrice Caterina Cicardello ed il regista Michele Russo hanno "dato vita" a "Un Sogno e Tre valigie", un romanzo che racconta la voglia di farcela di tre giovani attori catanesi. Sabato 10 settembre alle ore 18, ad ingresso libero, si svolgerà la presentazione del libro nella Sala della Cultura de "Le Zagare" di San Giovanni La Punta. Il regista Michele Russo presenta il libro "Un Sogno e Tre Valigie".

10. Quartetto Areasud allo Zo Centro Culture Contemporanee - Venerdì 9 settembre, nell’area all’aperto SpiazZo di Zo Centro culture contemporanee di Catania nuovo appuntamento di Raizes, la rassegna di world music prodotta da Z? in collaborazione con l’Associazione Darshan.

11. Golf for Parkinson - Procede senza sosta il percorso di Golf for Parkinson, il “viaggio sportivo” a cui della Fondazione Limpe per il Parkinons Onlus per accendere i riflettori sulla Malattia di Parkinson, una patologia neurodegenerativa che afferisce la sfera del movimento e si controlla anche con il movimento.

12. Le vie della lava - La Viae Magnae tra arte lavica - Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica. Rosario ci porterà alla scoperta di Viagrande.

13. Trekking al parco minerario di Floristella - Sicilia Gaia organizza in un misterioso e toccante viaggio nel tempo tra storia e natura alla scoperta di uno dei siti d'archeologia industriale più grandi d'Europa, il Parco Minerario Floristella-Grottacalda.

14. Lego Event - Lego event. Ripartono gli eventi speciali di LUDUM con una cascata fi LEGO e l'incredibile museo della scienza. Progettato per ispirare ingegno e creatività, arriva il grande evento LEGO di LUDUM. Pieno di attività divertenti, interattive, creative ed educative per tutta la famiglia. Non si è mai troppo vecchi per creare e giocare con i LEGO.

15. Mostra 'Bellini al cinema' - L'appuntamento è il 9,10 e 11 settembre al Palazzo della Cultura (ex palazzo Platamone). La mostra è organizzata in sinergia con la Fondazione Taormina Arte Sicilia nell'ambito del Bellini International Context, il festival dedicato al 'Cigno' promosso e organizzato dalla Regione Siciliana in partnership con importanti istituzioni artistiche e culturali dell'isola.