Cosa fare a Catania ad Halloween

Halloween è arrivato anche quest'anno e come sempre a Catania e provincia sono tantissimi gli appuntamenti per gli appassionati di questa festa.

Ci sarà solo l'imbarazzo della scelta: dalle classiche serate a tema, passando per le cene in stile 'Halloween'. E come se non bastasse anche spettacoli interattivi per grandi (alla Sala De Curtis) ed anche per piccini (a Corte Montesano ed al Ludum).

Dal 27 ottobre al 5 novembre 'Le Pulci di Città' organizzano l'evento 'Halloween a Corte Montesano'. Mercatini artigianali, principesse e supereroi, truccabimbi, foto ricordo istantanee, Claudia Library ed il suo laboratorio. Per informazioni telefonare al numero 340 163 9912. Ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

Dopo il successo del 2022 torna anche nel 2023 Halloween Circus allo Zo Centro Culture Contemporanee. Artisti spaventosi, spettacoli, scenografie e costumi in una atmosfera ad alto tasso di adrenalina. Appuntamento martedì 31 ottobre 2023 a partire dalle ore 22.00. Ingresso limitato. E' gradito l'abito a tema. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.

Halloween al LUDUM , con le streghe protagoniste. La terribile strega Pazzurella vi insegnerà a fare pozioni commestibili e non, filtri di amore o di odio in un laboratorio divertente stimolante e scientificamente impeccabile. L'inquietante mistico Ernestus vi inviterà a percorrere un viaggio tra le superstizioni per affrontarle serenamente nella vita e dare il giusto peso alle credenze popolari, nel nostro "PERCORSO ANTISUPERSTIZIONE". Non basta questo perchè LUDUM ha preparato una “Mostra dei mostri” un viaggio nella storia dei mostri e i suoi principali esponenti.

Halloween 2023. Martedì 31 Ottobre ore 17:00. SALEM Il ritorno delle streghe - Musical Interattivo. Un fantastico Halloween per bambini da 3 anni in sù e per tutta la famiglia. Un pomeriggio di spettacolo e gioco. Venite a scoprire la magica storia di Alice e Martye aiutale a salvare la Città di Salem! Tra colpi di scena, canzoni e coreografie coinvolgenti, verrete trasportati in uno spettacolo dove il divertimento è la parola d'ordine.

Martedì 31 ottobre 2023 a partire dalle ore 22.00 appuntamento alle Industrie con l'evento dal titolo 'Halloween with Love Festival Edition'. Ticket a partire da € 25 disponibili al seguente link o al botteghino.

La notte di Halloween all'Etimuè. Per l'occasione una selezione di birre alla spina sarà scontata fino ad esaurimento scorte. Non finisce qui, la persona con il travestimento più bello riceverà un buono valido per paninazzo serio e birra (bevanda analcolica in caso di minorenni). Visto che il periodo è quello giusto, a partire da quella sera tornerà il Pumpking, il panino con la zucca che ha fatto tanto sognare l'inverno scorso.

Martedì 31 ottobre 2023 a partire dalle ore 23.00 ai Mercati Generali appuntamento con 'Tropical Halloween at Mercati Generali'. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link. Line up: Studnitzky and Sharan [live show], Budino, Salvo Micieli & Fobys, La Bek.

Mercoledì 1 novembre e giovedì 2 novembre 2023 appuntamento da Gammazita in Piazza Federico di Svevia con la 'Festa dei Morti in Piazza dei Libri'. Ingresso libero. Per avere informazioni su tutto il programma della manifestazione clicca sul seguente link.

Martedì 31 ottobre a partire dalle ore 20.00 appuntamento all'Urban Cafè di Via Orto dei Limoni 24 a Catania per la serata dal titolo 'Halloween Party'. Serata a base di cocktail, live dj set e gadget. E' gradita la maschera. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.

Zombi, vampiri e streghe pronti per la notte piu' magica e paurosa dell'anno. La sala ricevimenti Eden Riviera ,propone uno spaventoso menu' degustazione a lu(mino) di candela. Prezzo € 25,00 p.p. Baby (cotoletta di pollo e patatine fritte) € 10,00.

Passeggiate nel Mistero: Halloween tra storia e simbologia e la tradizione del Giorno dei Morti in Sicilia, a cura di Maria Grazia Attanasi, guida turistica, e Gian Luca Marino, giornalista e scrittore specializzato in tematiche sul Mistero. Una narrazione su quando, dove e come nasce Halloween, il significato segreto dei suoi simboli, racconti e tradizioni siciliane legate al Giorno dei Morti.

Martedì 31 ottobre 2023, a partire dalle ore 20.30 appuntamento al San Anton a Trecastagni per una serata in stile Halloween. Cena, Dj set. Corso Sicilia 79 Trecastagni. Costo € 40 a persona. E' gradita la prenotazione.

Martedì 31 ottobre 2023, il bosco della Capinera si riempirà di mistero e magia. Celebreremo la fine dell’estate ed esorcizzeremo la paura della morte, celebrando la gioia della vita, l’allegria, l’amicizia. Un pomeriggio indimenticabile dedicato a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni.

Martedì 31 ottobre 2023 appuntamento a partire dalle ore 22.00 al Gotham Beer&Drink di Via Vittorio Emanuele a Catania con la serata dal titolo 'La notte di Halloween'. Ingresso libero.