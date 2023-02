Cosa fare a San Valentino a Catania e dintorni

Nonostante siano tanti i suoi detrattori, che lo considerano esclusivamente una festa ad hoc per alimentare esclusivamente il consumismo, ogni anno San Valentino, festa degli innamorati, continua ad essere un appuntamento al quale molte coppie non vogliono assolutamente rinunciare. Ed è per questo motivo che sono diversi gli appuntamenti a Catania e provincia che permetteranno di poter trascorrere una bella serata. Eccoli nel dettaglio.

Martedì 14 febbraio, a partire dalle ore 20.30, le Cantine Nicosie propongono 'San Valentino in Cantina - Cena a lume di candela'. Prezzo a persona: € 55,00 Vini inclusi. Info e prenotazioni: +39 095 7809238 / +39 095 7806767.

Martedì 14 febbraio 2023, a partire dalle ore 20.00, appuntamento da Agricolab, Via Crispi 258 a Catania, con la 'Cena di San Valentino'. Una selezione di ingredienti e materie prime specificatamente scelti, per un viaggio in Sicilia tra campagna e montagna, dove territori e paesaggi fanno la differenza e vi permetteranno di scoprire la nostra bella e amata terra mentre siete seduti a tavola.

Martedì 14 febbraio 2023 il ristorante di Aci Trezza Eden Riviera sarà aperto sia a pranzo che a cena per poter permettere a chi lo vorrà di festeggiare San Valentino a qualunque orario della giornata. Musica live, intrattenimento, cotillon. Prezzo € 50,00 a persona.

Martedì 14 febbraio 2023 appuntamento al Borghetto Europa a partire dalle ore 21.00 per poter festeggiare San Valentino insieme alla musica dello 'Sugar Trio', formato da Orazio Celso, Ernesto Russo ed Antonella Arcidiacono. Oltre agli innamorati sono ovviamente accettati anche i single. Per informazioni sulla serata cliccare sul seguente link.

Per gli innamorati che sono contemporaneamente amanti del padel, sport di punta di questi ultimi due anni, il Crazy Padel Club propone il giorno di San Valentino un torneo serale dedicato sia agli innamorati che ai single. Il torneo durerà sia il 14 che il 15 febbraio ed osserverà i seguenti orari: 12-14, 14-16, 17-19. E' possibile iscriversi fino al 12 febbraio 2023.

Martedi 14 febbraio 2023, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al 'Giardino d'Inverno' di Giarre per festeggiare San Valentino con una cena romantica. Viene proposta una cena a lume di candela con deliziosi piatti e l'aggiunta di ottima musica dal vivo.

Martedì 14 febbraio, a partire dalle ore 20.00, 'Artemisia Caffetteria Bistrot', sito a Catania in Via Umberto 47, propone una cena di San Valentino con un menù special e prosecco di benvenuto. Prenotazione obbligatoria al numero 392-2395159.

Martedì 14 febbraio 2023, a partire dalle ore 20.30, appuntamento per festeggiare San Valentino anche al 'Podere dell'Etna segreta' di Biancavilla con l'evento dal titolo 'Cena di San Valentino'. Prenotazione al numero 39 345 4331002.

Per chi vuole vivere un San Valentino non solamente romantico ma anche in musica l'appuntamento è martedì 14 febbraio 2023 allo Stark'c Cafè di Piazza Europa con la musica degli 'Effequinta', tribute band dei Modà. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 095-373794 e 380-4787241.

Martedì 14 febbraio 2023 appuntamento a partire dalle ore 20.30 da Radice Lavica (Via Caponnetto 13, Motta Sant'Anastasia), per una cena di San Valentino a lume di candela. La serata sarà inoltre allietata da sax LIVE. € 75 a coppia.

Martedì 14 febbraio il 4Spa di Catania propone il 'Romantic Spa Day' Al prezzo di € 78,00 a coppia verrà offerto un 'Candle massage 30 minuti di coppia'. Trattasi di un "massaggio rilassante effettuato con manovre distensive ed avvolgenti grazie all’utilizzo di candele profumate composte da oli e burri vegetali, capaci di idratare e nutrire profondamente la pelle e rilassare profondamente il corpo e la mente".

Coloro che vorranno festeggiare San Valentino in modo alternativo potranno sicuramente recarsi al Carnevale di Acireale, che quest'anno si sta svolgendo dal 4 al 21 febbraio 2023. Il 14 febbraio 2023, nello specifico, il programma prevede 'Re Carnevale' in esposizione in Piazza Duomo ed il concerto di 'Gio D'Angi'.

Chi vorrà festeggiare San Valentino al cinema avrà solo l'imbarazzo della scelta viste le tante proiezioni che in questo momento ci sono a Catania. 'Asterix&Obelix' e Argonuts per chi vuole ridere un po', 'Il primo giorno della mia vita', 'Spiriti dell'isola', 'Grazie ragazzi' per chi invece vuole qualcosa di più impegnativo. Ancora in programmazione anche 'Avatar 2', 'Babylon', 'The son', 'The plane', 'Magic Mike, 'Bussano alla porta' e 'Titanic 3D'.